राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. इस ब्लास्ट में i20 कार का इस्तेमाल किया गया था. अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉ. उमर उन नबी इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड निकला. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डॉ. उमर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम करता था. इसके अलावा श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से उसने अपनी एमबीबीएस की थी. ऐसे में आज हम आपको कुछ अन्य आतंकियों ने कहां से पढ़ाई-लिखाई की है, बताने जा रहे हैं...

सबसे पहले हम साल 1993 में मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की बात करते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार मेनन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) था और अपने परिवार में सबसे पढ़ा-लिखा सदस्य माना जाता था.

ओसामा बिन लादेन

दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों में गिने जाने वाला नाम ओसामा बिन लादेन. रियाद में जन्मे लादेन ने 1979 तक सऊदी और विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की. उसने जेद्दा के किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली थी. कभी जिसने अरब समाज के विकास की बातें की थीं, वही 1988 में अल-कायदा बनाकर वैश्विक आतंक का चेहरा बन गया. 2 मई 2011 को अमेरिका ने एक सीक्रेट ऑपरेशन में उसे मार गिराया.

प्रोफेसर से आतंक के प्रोफेसर तक

लश्कर-ए-तैयबा का मुखिया हाफिज सईद पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री चलाने के लिए बदनाम है. लेकिन शायद कम लोग जानते हैं कि उसके पास दो मास्टर्स डिग्रियां हैं. उसने पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की और फिर किंग सऊद यूनिवर्सिटी (सऊदी अरब) से इस्लामिक स्टडीज और अरबी में स्पेशलाइजेशन किया. यही नहीं, बाद में वह इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बन गया. आज वही शख्स भारत के 26/11 मुंबई हमले का गुनहगार है और इंटरनेशनल वॉन्टेड टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल है.

तहव्वुर राणा

तहव्वुर हुसैन राणा का जन्म 12 जनवरी 1961 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चिचावतनी शहर में हुआ था. वह एक मुस्लिम राजपूत परिवार से संबंध रखता है. राणा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पाकिस्तान के प्रतिष्ठित कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से की वही जगह जहां उनकी मुलाकात डेविड हेडली से हुई.

