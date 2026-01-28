बारामती में हुए Learjet 45 विमान हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति और विमानन जगत को हिलाकर रख दिया. इस दर्दनाक हादसे में राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत विमान में सवार सभी पांच लोग मारे गए. विमान की कमान अनुभवी पायलट कैप्टन ​सुमित कपूर संभाल रहे थे. आइए उनके बारे में जानते हैं.

बारामती में हुए विमान हादसे को लेकर सामने आई जानकारी के अनुसार, इस दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान के पायलट-इन-कमांड (PIC) कैप्टन सुमित कपूर थे. रिपोर्ट्स के अनुसार कैप्टन सुमित कपूर को चार्टर एविएशन सेक्टर में लंबा अनुभव हासिल था. वह बिजनेस जेट उड़ाने में माहिर माने जाते थे और अपने पेशे में एक अनुभवी और भरोसेमंद पायलट के रूप में पहचाने जाते थे.

चार्टर एविएशन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कैप्टन कपूर ने कई सालों तक अलग-अलग तरह के विमानों को उड़ाया था और ऑपरेशनल मामलों में उनकी समझ काफी मजबूत थी. सूत्रों के अनुसार, उद्योग जगत में उन्हें एक शांत, जिम्मेदार और कुशल पायलट के तौर पर जाना जाता था. उनके साथ काम कर चुके लोगों का कहना है कि वह हर उड़ान से पहले सभी सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखते थे और टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम करते थे.

कब हुआ हादसा?

बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान ने संतुलन खो दिया और रनवे से फिसलते हुए क्रैश हो गया. शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, विमान का कुल वजन लगभग 9752 किलोग्राम था और टक्कर इतनी भीषण थी कि विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

DGCA ने क्या कहा?



DGCA की जानकारी के अनुसार, बारामती में VSR ऑपरेटर का Learjet 45 विमान क्रैश लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया है कि विमान बारामती एयरपोर्ट पर उतरते समय संतुलन खो बैठा और रनवे से फिसलते हुए पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. इस विमान में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एक अटेंडेंट और दो क्रू मेंबर पायलट-इन-कमांड और फर्स्ट ऑफिसर शामिल थे, यानी कुल पांच लोग सवार थे.

हादसे में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा. रेस्क्यू टीमें और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, और तकनीकी खराबी, मौसम या पायलटिंग एरर जैसे सभी पहलुओं की जांच जारी है. फिलहाल प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि और विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें - Maharashtra Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहां तक की थी पढ़ाई? जानें स्कूलिंग से लेकर पूरा रिपोर्ट

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI