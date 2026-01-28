हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाBaramati Plane Crash: कौन थे अजित पवार के विमान के अनुभवी पायलट कैप्टन सुमित कपूर? जानें

Baramati Plane Crash: कौन थे अजित पवार के विमान के अनुभवी पायलट कैप्टन सुमित कपूर? जानें

बारामती में हुए Learjet 45 विमान हादसे में राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत सभी पांच लोग मारे गए. अनुभवी पायलट कैप्टन ​सुमित कपूर विमान की कमान संभाल रहे थे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 28 Jan 2026 12:47 PM (IST)
Preferred Sources

बारामती में हुए Learjet 45 विमान हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति और विमानन जगत को हिलाकर रख दिया. इस दर्दनाक हादसे में राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत विमान में सवार सभी पांच लोग मारे गए. विमान की कमान अनुभवी पायलट कैप्टन ​सुमित कपूर संभाल रहे थे. आइए उनके बारे में जानते हैं.

बारामती में हुए विमान हादसे को लेकर सामने आई जानकारी के अनुसार, इस दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान के पायलट-इन-कमांड (PIC) कैप्टन सुमित कपूर थे. रिपोर्ट्स के अनुसार कैप्टन सुमित कपूर को चार्टर एविएशन सेक्टर में लंबा अनुभव हासिल था. वह बिजनेस जेट उड़ाने में माहिर माने जाते थे और अपने पेशे में एक अनुभवी और भरोसेमंद पायलट के रूप में पहचाने जाते थे.

चार्टर एविएशन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कैप्टन कपूर ने कई सालों तक अलग-अलग तरह के विमानों को उड़ाया था और ऑपरेशनल मामलों में उनकी समझ काफी मजबूत थी. सूत्रों के अनुसार, उद्योग जगत में उन्हें एक शांत, जिम्मेदार और कुशल पायलट के तौर पर जाना जाता था. उनके साथ काम कर चुके लोगों का कहना है कि वह हर उड़ान से पहले सभी सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखते थे और टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम करते थे.

कब हुआ हादसा?

बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान ने संतुलन खो दिया और रनवे से फिसलते हुए क्रैश हो गया. शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, विमान का कुल वजन लगभग 9752 किलोग्राम था और टक्कर इतनी भीषण थी कि विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. 

DGCA ने क्या कहा?

DGCA की जानकारी के अनुसार, बारामती में VSR ऑपरेटर का Learjet 45 विमान क्रैश लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया है कि विमान बारामती एयरपोर्ट पर उतरते समय संतुलन खो बैठा और रनवे से फिसलते हुए पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. इस विमान में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एक अटेंडेंट और दो क्रू मेंबर पायलट-इन-कमांड और फर्स्ट ऑफिसर शामिल थे, यानी कुल पांच लोग सवार थे.

हादसे में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा. रेस्क्यू टीमें और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, और तकनीकी खराबी, मौसम या पायलटिंग एरर जैसे सभी पहलुओं की जांच जारी है. फिलहाल प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि और विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें - Maharashtra Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहां तक की थी पढ़ाई? जानें स्कूलिंग से लेकर पूरा रिपोर्ट

 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 28 Jan 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Education Ajit Pawar Plane Crash Captain Sahil Madan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपर्णा-प्रतीक में हो गई सुलह! बीजेपी नेता के पति ने हटाई तलाक वाली पोस्ट, शेयर की ये तस्वीर
अपर्णा-प्रतीक में हो गई सुलह! बीजेपी नेता के पति ने हटाई तलाक वाली पोस्ट, शेयर की ये तस्वीर
विश्व
भारत-EU डील को 24 घंटे पूरे, लेकिन ट्रंप अब भी खामोश, अमेरिकी राष्ट्रपति की 'चुप्पी' के मायने क्या?
भारत-EU डील को 24 घंटे पूरे, लेकिन ट्रंप अब भी खामोश, अमेरिकी राष्ट्रपति की 'चुप्पी' के मायने क्या?
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले तीन ब्लॉकबस्टर मैच खेलेगी टीम इंडिया, नोट कर लीजिए सभी मैचों की तारीख और वेन्यू
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले तीन मैच खेलेगी टीम इंडिया, नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death: Mumbai से Baramati के लिए रवाना हुए Eknath Shinde | Maharshtra Plane Crash
Ajit Pawar Death: राख का ढेर में घड़ी की सुई से हुई अजित पवार के शव की पहचान! | Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के निधन के समय कहां और किसके साथ थीं Supriya Sule? | Maharashtra
Ajit Pawar Death: अजित पवार के निधन के बाद उनके आवास पहुंचीं Fouzia Khan | Maharashtra
Ajit Pawar Death: अजित पवार का प्लेन ऐसे हुआ क्रैश...देखिए Baramati से ग्राउंड रिपोर्ट | Maharashtra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपर्णा-प्रतीक में हो गई सुलह! बीजेपी नेता के पति ने हटाई तलाक वाली पोस्ट, शेयर की ये तस्वीर
अपर्णा-प्रतीक में हो गई सुलह! बीजेपी नेता के पति ने हटाई तलाक वाली पोस्ट, शेयर की ये तस्वीर
विश्व
भारत-EU डील को 24 घंटे पूरे, लेकिन ट्रंप अब भी खामोश, अमेरिकी राष्ट्रपति की 'चुप्पी' के मायने क्या?
भारत-EU डील को 24 घंटे पूरे, लेकिन ट्रंप अब भी खामोश, अमेरिकी राष्ट्रपति की 'चुप्पी' के मायने क्या?
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले तीन ब्लॉकबस्टर मैच खेलेगी टीम इंडिया, नोट कर लीजिए सभी मैचों की तारीख और वेन्यू
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले तीन मैच खेलेगी टीम इंडिया, नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
बॉलीवुड
प्लेबैक सिंगिंग छोड़ अब डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? इस एक्टर की बेटी को फिल्म में ले रहे हीरोइन!
अब डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? इस एक्टर की बेटी को फिल्म में ले रहे हीरोइन!
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
इंडिया
'सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है', राष्ट्रपति ने अभिभाषण में UGC नियमों का किया जिक्र
'सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है', राष्ट्रपति ने अभिभाषण में UGC नियमों का किया जिक्र
हेल्थ
Kareena Kapoor: 45 की उम्र में 25 जैसी फिटनेस! जानें करीना कपूर की 5 एक्सरसाइज, जिससे खुद को रखती हैं सुपर फिट
45 की उम्र में 25 जैसी फिटनेस! जानें करीना कपूर की 5 एक्सरसाइज, जिससे खुद को रखती हैं सुपर फिट
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget