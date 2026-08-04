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हिंदी न्यूज़शिक्षाIGNOU Admission 2026:अब 16 अगस्त तक होंगे इग्नू में एडमिशन, जानें किन कोर्सेज में बढ़ी डेट?

IGNOU Admission 2026:अब 16 अगस्त तक होंगे इग्नू में एडमिशन, जानें किन कोर्सेज में बढ़ी डेट?

IGNOU Admission 2026:इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2026 सत्र के लिए एडमिशन की अंतिम तारीख 16 अगस्त तक बढ़ा दी है. जानिए किन कोर्सेज में आवेदन किया जा सकता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 04 Aug 2026 03:15 PM (IST)
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IGNOU Admission 2026: उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय  ने जुलाई 2026 सत्र के लिए एडमिशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. अब इच्छुक छात्र 16 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. पहले आवेदन की अंतिम तिथि इससे पहले तय की गई थी, लेकिन छात्रों की आसानी  को देखते हुए विश्वविद्यालय ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया है.

इन कोर्सेज में कर सकेंगे आवेदन

बढ़ी हुई अंतिम तारीख का लाभ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने वाले छात्र उठा सकेंगे. इसके तहत कई अंडरग्रेजुएट , पोस्टग्रेड्युअट ,डिप्लोमा , पीजे डिप्लोमा  और सर्टिफिकेट  प्रोग्राम्स  में आवेदन का मौका मिलेगा.

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ऐसे करें अप्लाई

सबसे पहले इग्नू के संबंधित एडमिशन पोर्टल पर जाएं और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें. अपनी  ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करके रजिस्ट्रेशन पूरा करें. रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल पर मिले ओटीपी से वेरिफिकेशन करें. इसके बाद मिले यूजरनेम और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करे. अपनी पसंद का प्रोग्राम चुनें और ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म भरें. हाल की फोटो, सिग्नेचर और प्रमाणपत्र दिया गया  फॉर्मेट में अपलोड करें. संबंधित प्रोग्राम की फीस ऑनलाइन जमा करें. आखिर में एप्लिकेशन फॉर्म सबमिट करें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

फॉर्म भरने से पहले छात्र संबंधित कोर्स की डॉक्युमेंट्स फीस, अवधि और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जरूर जांच लें. आवेदन में किसी भी तरह की गलती होने पर भविष्य में परेशानी हो सकती है. इसलिए सभी जानकारी ध्यान से भरें और आवेदन जमा करने से पहले उसका प्रीव्यू भी देख लें.

क्यों खास है इग्नू? 

इग्नू देश का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम माना जाता है. यहां नौकरी करने वाले, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे और नियमित कॉलेज नहीं जा पाने वाले लाखों छात्र पढ़ाई करते हैं. कम फीस, लचीली पढ़ाई और देशभर में मौजूद स्टडी सेंटर इसकी सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है.

16 अगस्त से पहले पूरा करें आवेदन

अगर आप जुलाई 2026 सत्र में इग्नू से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो 16 अगस्त से पहले आवेदन प्रोसेस पूरा  कर लें. वक़्त पर  में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की वजह से तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए समय रहते फॉर्म भरना बेहतर रहेगा.

यह भी पढ़ें: कब आएगी UGC NET जून 2026 की आंसर-की? लाखों उम्मीदवार कर रहे इंतजार

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Published at : 04 Aug 2026 03:15 PM (IST)
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