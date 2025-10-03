हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
AIIMS NORCET-9 रिजल्ट घोषित, इतने कैंडिडेट्स सफल; 13 अक्टूबर से शुरू होगी प्रक्रिया

AIIMS ने NORCET-9 मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है जिसमें 13,996 उम्मीदवार सफल हुए हैं चॉइस फिलिंग प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर तक चलेगी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 03 Oct 2025 09:07 PM (IST)
Preferred Sources

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा NORCET-9 मुख्य परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है इस परीक्षा में कुल 13,996 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है परीक्षा 27 सितंबर को आयोजित हुई थी और अब चयन प्रक्रिया अगले चरण में पहुँच चुकी है.

आगे की प्रक्रिया

AIIMS की ओर से बताया गया है कि सफल उम्मीदवारों के लिए चॉइस फिलिंग प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर 2025 तक चलेगी इस दौरान उम्मीदवारों को अपनी पसंद के संस्थान और स्थानों का चयन करना होगा इन्हीं विकल्पों के आधार पर अंतिम सीट आवंटन किया जाएगा यदि किसी उम्मीदवार की योग्यता या दस्तावेज़ों में गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी पात्रता रद्द की जा सकती है.

परीक्षा और चयन

NORCET-9 की इस बार की परीक्षा में कुल 19,332 उम्मीदवार शामिल हुए थे इनमें से 13,996 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं AIIMS ने स्पष्ट किया है कि यह परिणाम फिलहाल प्रोविजनल है यानी अंतिम चयन दस्तावेज़ सत्यापन के बाद ही मान्य होगा

श्रेणीवार स्थिति

परिणाम में विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों ने सफलता पाई है इनमें अनारक्षित वर्ग, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग शामिल हैं साथ ही PWBD (विकलांग) उम्मीदवार भी सफल रहे हैं यह परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई थी इसलिए परिणाम को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की नजरें टिकी थीं.

टाई-ब्रेक की व्यवस्था

AIIMS ने बताया है कि यदि दो या अधिक उम्मीदवारों के अंक समान आते हैं तो पहले उम्र को प्राथमिकता दी जाएगी उम्र में बड़े उम्मीदवार को उच्च रैंक दी जाएगी अगर यह भी समान हो तो फिर निगेटिव मार्क्स को देखा जाएगा जिस उम्मीदवार ने कम गलत उत्तर दिए होंगे उसकी रैंक ऊंची होगी.

उम्मीदवारों को क्या करना चाहिए

  • आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना परिणाम देखें और पीडीएफ डाउनलोड करें.
  • 13 अक्टूबर से शुरू होने वाली चॉइस फिलिंग में समय पर भाग लें.
  • दस्तावेजों को सही तरीके से तैयार रखें क्योंकि आगे की प्रक्रिया में उनका सत्यापन होगा.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 03 Oct 2025 08:30 PM (IST)
