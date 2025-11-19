हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ADM और SDM में कौन होता है बड़ा, जानें किसके पास कौन सी ताकत?

ADM और SDM में कौन होता है बड़ा, जानें किसके पास कौन सी ताकत?

ADM और SDM दोनों प्रशासन के अहम पद हैं, लेकिन ADM का पद SDM से बड़ा और ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है. आइए जानते हैं कौन क्या जिम्मेदारी संभालता है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 19 Nov 2025 06:22 PM (IST)
ADM और SDM में कौन बड़ा है और किसके पास कितनी ताकत होती है, यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है क्योंकि दोनों ही पद सरकारी प्रशासन में बेहद अहम माने जाते हैं. जिलों में कामकाज, कानून-व्यवस्था और राजस्व से जुड़े मामलों को संभालते समय इन दोनों अधिकारियों का नाम बार-बार सामने आता है, लेकिन ज्यादातर लोग इनके बीच का फर्क साफ समझ नहीं पाते. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि SDM और ADM की भूमिका क्या होती है और दोनों में से किसका पद ऊंचा माना जाता है.

सबसे पहले बात करते हैं ADM की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है और इन्हें अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कहा जाता है. अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से ADM जिले में DM के बाद दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है. ADM पूरे जिले के प्रशासन, कानून-व्यवस्था और विकास योजनाओं पर नजर रखता है.

ADM पर रहती हैं ये जिम्मेदारियां

इस पद पर IAS अधिकारी या वरिष्ठ PCS अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं. DM की अनुपस्थिति में पूरा जिला ADM के नियंत्रण में चलता है. बड़े राजस्व मामलों की सुनवाई से लेकर जिले में चल रही सरकारी योजनाओं की प्रगति तक हर बड़े फैसले में ADM की भूमिका अहम रहती है. जिले की सुरक्षा, बड़े कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग और प्रशासनिक आदेशों की निगरानी जैसे महत्वपूर्ण काम ADM की जिम्मेदारी होती है.

SDM का क्या होता है काम?

वहीं, SDM का फुल फॉर्म सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट है और इन्हे उप-जिला अधिकारी भी कहा जाता है. यह अधिकारी किसी जिले के भीतर बनाए गए तहसील का प्रमुख होता है. आमतौर पर SDM के पद पर PCS अधिकारी या IAS अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं.

SDM की जिम्मेदारियों में राजस्व और जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाना, कानून-व्यवस्था को नियंत्रित रखना, चुनावों की देखरेख करना, किसी प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में राहत कार्य को संभालना और तहसीलदार व नायब तहसीलदार जैसे अधिकारियों की निगरानी शामिल होती है. SDM सीधे जनता से जुड़े सबसे अधिक प्रशासनिक काम करता है, इसलिए उसकी भूमिका जनता तक प्रशासन की पहुंच के लिए बेहद अहम होती है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 19 Nov 2025 06:22 PM (IST)
Education ADM Vs SDM Difference Who Is Powerful ADM Or SDM
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
