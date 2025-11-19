ADM और SDM में कौन होता है बड़ा, जानें किसके पास कौन सी ताकत?

ADM और SDM में कौन बड़ा है और किसके पास कितनी ताकत होती है, यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है क्योंकि दोनों ही पद सरकारी प्रशासन में बेहद अहम माने जाते हैं. जिलों में कामकाज, कानून-व्यवस्था और राजस्व से जुड़े मामलों को संभालते समय इन दोनों अधिकारियों का नाम बार-बार सामने आता है, लेकिन ज्यादातर लोग इनके बीच का फर्क साफ समझ नहीं पाते. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि SDM और ADM की भूमिका क्या होती है और दोनों में से किसका पद ऊंचा माना जाता है.

सबसे पहले बात करते हैं ADM की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है और इन्हें अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कहा जाता है. अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से ADM जिले में DM के बाद दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है. ADM पूरे जिले के प्रशासन, कानून-व्यवस्था और विकास योजनाओं पर नजर रखता है.

ADM पर रहती हैं ये जिम्मेदारियां

इस पद पर IAS अधिकारी या वरिष्ठ PCS अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं. DM की अनुपस्थिति में पूरा जिला ADM के नियंत्रण में चलता है. बड़े राजस्व मामलों की सुनवाई से लेकर जिले में चल रही सरकारी योजनाओं की प्रगति तक हर बड़े फैसले में ADM की भूमिका अहम रहती है. जिले की सुरक्षा, बड़े कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग और प्रशासनिक आदेशों की निगरानी जैसे महत्वपूर्ण काम ADM की जिम्मेदारी होती है.



SDM का क्या होता है काम?

वहीं, SDM का फुल फॉर्म सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट है और इन्हे उप-जिला अधिकारी भी कहा जाता है. यह अधिकारी किसी जिले के भीतर बनाए गए तहसील का प्रमुख होता है. आमतौर पर SDM के पद पर PCS अधिकारी या IAS अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं.

SDM की जिम्मेदारियों में राजस्व और जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाना, कानून-व्यवस्था को नियंत्रित रखना, चुनावों की देखरेख करना, किसी प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में राहत कार्य को संभालना और तहसीलदार व नायब तहसीलदार जैसे अधिकारियों की निगरानी शामिल होती है. SDM सीधे जनता से जुड़े सबसे अधिक प्रशासनिक काम करता है, इसलिए उसकी भूमिका जनता तक प्रशासन की पहुंच के लिए बेहद अहम होती है.



