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एशियन गेम्स में जीता सिल्वर, कौन हैं आशीमा और DU से क्या कनेक्शन?

एशियन गेम्स 2026 में महिला ट्रैप टीम के साथ सिल्वर जीतने वाली आशीमा अहलावत दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी हैं. जानें पढ़ाई से शूटिंग तक का उनका सफर.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 01 Oct 2026 04:54 PM (IST)
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एशियन गेम्स में जब भारत के खिलाड़ी तिरंगे के साथ पोडियम पर पहुंचते हैं, तो हर भारतीय के लिए वह गर्व का पल होता है. इस बार शूटिंग में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और महिला ट्रैप टीम ने भारत की झोली में सिल्वर मेडल डाला. इस टीम का हिस्सा रहीं आशीमा अहलावत की कहानी इसलिए भी खास है, क्योंकि वह सिर्फ निशानेबाज ही नहीं बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी जुड़ी हुई हैं.

आशीमा ने नीरू ढांडा और मनीषा कीर के साथ मिलकर महिला ट्रैप टीम इवेंट में भारत के लिए रजत पदक जीता. खास बात यह है कि पढ़ाई और शूटिंग दोनों को साथ लेकर चलने वाली आशीमा पहले लेडी श्रीराम कॉलेज से पढ़ाई कर चुकी हैं और अब दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पोस्टग्रेजुएशन कर रही हैं.

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 कौन हैं आशीमा अहलावत?

आशीमा अहलावत हरियाणा के रोहतक जिले के खरखड़ा गांव से हैं. उनका शूटिंग का सफर अचानक शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे पढ़ाई, परिवार और लगातार मेहनत की कहानी है. रिपोर्ट के मुताबिक, आशीमा ने 12वीं कक्षा में 98.6 प्रतिशत अंक हासिल किए थे. पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने के साथ उन्हें खेल और दूसरी गतिविधियों में भी रुचि थी. शूटिंग में आगे बढ़ने का फैसला करने के बाद उन्होंने धीरे-धीरे इस खेल में अपनी जगह बनाई और राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय और फिर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक पहुंचीं.

 मां ने रखी थी पढ़ाई की शर्त

आशीमा की शूटिंग की शुरुआत के पीछे उनकी मां का भी बड़ा योगदान रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, जब आशीमा ने शूटिंग को गंभीरता से आगे बढ़ाने की इच्छा जताई तो उनकी मां सुमित्रा अहलावत ने पहले पढ़ाई को प्राथमिकता देने की बात कही. उन्होंने 12वीं में 96 प्रतिशत अंक हासिल करने की शर्त रखी थी. आशीमा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 98.6 प्रतिशत अंक हासिल किए. इसके बाद उन्होंने शूटिंग को आगे बढ़ाया. शुरुआत में उन्हें रोहतक से फरीदाबाद तक रोजाना ट्रेनिंग के लिए लंबा सफर भी करना पड़ता था.

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 DU से क्या है आशीमा का कनेक्शन?

आशीमा का दिल्ली यूनिवर्सिटी से सीधा कनेक्शन है. उन्होंने Lady Shri Ram College for Women यानी LSR से ग्रेजुएशन किया है. LSR की वार्षिक रिपोर्ट में भी आशीमा का शूटिंग में प्रदर्शन दर्ज है. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने ट्रैप शूटिंग में राष्ट्रीय और यूनिवर्सिटी स्तर पर पदक जीते थे. अब वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के Delhi School of Economics से पोस्टग्रेजुएशन कर रही हैं. एशियन गेम्स में उनके सिल्वर मेडल के बाद DU की ओर से भी उन्हें बधाई दी गई.

 अब आगे क्या है आशीमा का लक्ष्य?

एशियन गेम्स का सिल्वर आशीमा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उनका लक्ष्य यहीं खत्म नहीं होता. रिपोर्टों के मुताबिक, अब उनकी नजर ओलंपिक में पदक जीतने पर है. उनकी कहानी की खास बात यह भी है कि उन्होंने पढ़ाई को छोड़कर सिर्फ खेल पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ीं. LSR में पढ़ाई से लेकर DU के Delhi School of Economics में पोस्टग्रेजुएशन और अब एशियन गेम्स के पोडियम तक पहुंचना उनके सफर का अहम हिस्सा है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 01 Oct 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
Education News Asian Games 2026 Aashima Ahlawat
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