दिल्ली में कहां है सबसे सस्ती पार्किंग? एक क्लिक में जान लें फायदे का सौदा

दिल्ली के वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. दिल्ली सरकार के नए विंटर एक्शन प्लान के तहत आगामी 1 नवंबर 2026 से दिल्ली की सभी अधिकृत जगहों पर पार्किंग शुल्क को दोगुना कर दिया जाएगा. यानी नवंबर का महीना शुरू होते ही आपकी जेब पर पार्किंग का बोझ दोगुना बढ़ने वाला है.

ऐसे में महंगे पार्किंग चार्ज से बचने और अपनी गाड़ियां सुरक्षित खड़ी करने के लिए आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि दिल्ली में सबसे सस्ती पार्किंग कहां है. अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करते हैं, तो नवंबर में दाम बढ़ने के बाद भी आप बेहद सस्ते में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं.

दिल्ली मेट्रो की पार्किंग है सबसे किफायती सौदा

अगर आप दिल्ली नगर निगम या अन्य एजेंसियों के महंगे पार्किंग चार्जेस से बचना चाहते हैं, तो दिल्ली मेट्रो की अधिकृत पार्किंग आपके लिए सबसे बेहतरीन फायदे का सौदा है. दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 नवंबर से होने वाली शुल्क वृद्धि से दिल्ली मेट्रो को पूरी तरह से बाहर रखा गया है. यानी मेट्रो स्टेशन से पार्किंग की दरें सामान्य ही रहेगी. कनॉट प्लेस, चांदनी चौक और करोल बाग जैसे महंगे और भीड़भाड़ वाले बाजारों में जाने के लिए आप अपनी गाड़ी को नजदीकी मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में बेहद कम दामों पर खड़ी कर सकते हैं.

मल्टी-लेवल पार्किंग का उठाएं पूरा लाभ

दिल्ली नगर निगम ने कनॉट प्लेस के बाबा खड़क सिंह मार्ग, हौज खास, कमला नगर, मॉडल टाउन और राजौरी गार्डन जैसे व्यस्त इलाकों में अत्याधुनिक मल्टी-लेवल पार्किंग बनाई है. इन पार्किंग स्थलों पर गाड़ियां खड़ी करने का शुल्क सड़कों के किनारे होने वाली पार्किंग की तुलना में काफी व्यवस्थित और सुरक्षित होता है. ओपन रोड पर गाड़ी पार्क करने के बजाय मल्टी-लेवल पार्किंग का इस्तेमाल करने से न केवल आपके पैसे बचते हैं, बल्कि आपकी गाड़ी भी धूप, धूल और चोरी के खतरे से पूरी तरह सुरक्षित रहती है.

यह भी पढ़ें: सर्दियों में चाहिए EV की ज्यादा रेंज, ये टिप्स आएंगे काम

सस्ती पार्किंग का इस्तेमाल करने के बड़े फायदे

दिल्ली पुलिस और एमसीडी नियमों के मुताबिक, नो-पार्किंग जोन या सड़क के किनारे अवैध रूप से गाड़ी खड़ी करने पर भारी जुर्माना और गाड़ी टो होने का खतरा रहता है. अधिकृत सस्ती पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने से आप इस मानसिक तनाव और चालान से बच जाते हैं. सड़कों के किनारे अवैध पार्किंग ही दिल्ली में लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी वजह है. अगर सभी लोग तय पार्किंग का उपयोग करें, तो सड़कों पर जगह खाली रहेगी और ट्रैफिक की रफ्तार भी बनी रहेगी.

यह भी पढ़ें: क्या है दिल्ली का विंटर एक्शन प्लान, इसमें किन चीजों पर रहेगी पाबंदी?