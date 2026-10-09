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हिंदी न्यूज़शिक्षाUP सरकार का पूर्व अग्निवीरों काे तोहफा, इन विभागों में मिलेगा 20% आरक्षण

UP सरकार का पूर्व अग्निवीरों काे तोहफा, इन विभागों में मिलेगा 20% आरक्षण

योगी सरकार ने सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को राज्य के 4 विभागों की भर्तियों में 20% आरक्षण देने का फैसला किया. CM योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भर्ती नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 09 Oct 2026 05:05 PM (IST)
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सेना में 4 साल की सेवा पूरी करके बाहर आने से पहले ही अग्निवीरों के लिए योगी सरकार ने सरकारी नौकरी की राह आसान कर दी है. योगी सरकार ने सेवा पूरी कर चुके युवाओं को राज्य के 4 विभागों की भर्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भर्ती नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है.

इस फैसले के तहत पूर्व अग्निवीरों को पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग में होने वाली भर्तियों में आरक्षण देने का लाभ मिलेगा. सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में राहत देते हुए लिखित और शारीरिक परीक्षा से छूट देने का निर्णय लिया है. इस फैसले से सेना में सेवा पूरी करने के बाद उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले पूर्व अग्निवीरों को फायदा मिलेगा. 

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आयु सीमा में भी किया गया बदलाव 

योगी सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा में भी बदलाव किया है. पहले अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर अब 28 वर्ष कर दिया गया है. यानी उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी. इस बदलाव से उन युवाओं को राहत मिलेगी जो अग्निवीर योजना के तहत सेना में सेवा देने के बाद नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते थे. वहीं आयु सीमा में छूट मिलने से उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अतिरिक्त समय भी मिल सकेगा. 

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लिखित और फिजिकल टेस्ट से भी छूट 

अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में एक और बड़ी राहत यह दी गई है कि इन 4 विभागों की संबंधित भर्तियों में उन्हें लिखित परीक्षा और फिजिकल दक्षता परीक्षा नहीं देनी होगी. उम्मीदवारों को केवल मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा. सेना में ट्रेनिंग और सेवा का एक्सपीरियंस रखने वाले युवाओं के लिए यह बदलाव जरूरी माना जा रहा है. इससे भरती प्रक्रिया में उनके लिए कुछ चरण कम हो जाएंगे, हालांकि आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित भर्ती के लागू नियमों और जरूरी शर्तों की जानकारी लेनी होगी. 

देश सेवा के बाद प्रदेश सेवा का अवसर 

अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए सेवा अवधि पूरी होने के बाद रोजगार के अवसर जरूरी होते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति से जुड़े नियमों में संशोधन किया है.  इसके अलावा सरकार का कहना है कि इन नियमों में बदलाव कर पूर्व अग्निवीर युवाओं के लिए प्रदेश की सरकारी सेवाओं में आगे बढ़ाने की व्यवस्था को सुगम बनाया जा रहा है. इससे सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन का अनुभव रखने वाले पूर्व अग्निवीरों को देश सेवा के बाद उत्तर प्रदेश में भी अपनी सेवाएं देने का अवसर मिलेगा.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 09 Oct 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Education News State News Ex Agniveer Reservation
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