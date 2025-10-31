दिल्ली में पढ़ाई करने का सपना देश के हर बच्चे का होता है. इसके लिए वे जी-तोड़ मेहनत करते हैं, जिससे मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ सके. अगर दिल्ली में एडमिशन लेना आपकी भी ख्वाहिश है तो इस खबर को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बच्चों के इन सुनहरे सपनों से खिलवाड़ करने से ठग पीछे नहीं हट रहे हैं. दरअसल, यूजीसी ने ऐसी 22 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की है, जो फर्जी तरीके से चल रही हैं. इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने से बच्चों का करियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज की डिग्री मान्य नहीं होगी. अहम बात यह है कि इस लिस्ट में 10 यूनिवर्सिटीज दिल्ली की ही हैं.

क्या होती है फर्जी यूनिवर्सिटी?

UGC एक्ट 1956 के तहत कोई भी यूनिवर्सिटी तभी डिग्री दे सकती है, जब उसे सरकार की मान्यता हो. लेकिन ये 22 संस्थान बिना किसी परमिशन के खुद को यूनिवर्सिटी बता रहे थे. लोग इनके चक्कर में लाखों रुपये फूंक देते हैं, सोचते हैं कि असली डिग्री मिलेगी. सच यह है कि इनकी डिग्री बेकार है. UGC ने साफ कहा है कि इनसे पढ़ाई कर रहे छात्रों की डिग्री मान्य नहीं होगी.

दिल्ली में सबसे ज्यादा धांधली!

राजधानी दिल्ली में तो फर्जी यूनिवर्सिटी का अड्डा मिला. यहां कुल 10 फर्जी संस्थान पकड़े गए. हाल ही में कोटला मुबारकपुर में चल रहा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग भी फर्जी निकला. न केंद्र सरकार और न दिल्ली सरकार, किसी ने इसे मान्यता नहीं दी. इसके बावजूद ये लोग MBA, B.Tech जैसी डिग्री बांट रहे थे.

ये हैं दिल्ली की 10 फर्जी यूनिवर्सिटी

अखिल भारतीय लोक एवं शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (A.I.I.P.H.S.)

कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज

संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय

एडीआर-केंद्रित न्यायिक विश्वविद्यालय, राजेंद्र प्लेस

व्यावसायिक विश्वविद्यालय

भारतीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी संस्थान, नई दिल्ली

आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, रोहिणी

विश्वकर्मा स्वरोजगार मुक्त विश्वविद्यालय

विश्व शांति संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (WPUNU), पीतमपुरा

प्रबंधन एवं अभियांत्रिकी संस्थान, कोटला मुबारकपुर

बाकी राज्यों में भी मिला फर्जीवाड़ा

दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पुडुचेरी में भी फर्जी यूनिवर्सिटी चल रही थीं.

ये हैं यूपी की फर्जी यूनिवर्सिटीज

गांधी हिंदी विद्यापीठ, इलाहाबाद

नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन), अलीगढ़

भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ

महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नोएडा

आंध्र प्रदेश में मिलीं दो फर्जी यूनिवर्सिटी

क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी

बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, विशाखापट्टनम

पश्चिम बंगाल में भी दो यूनिवर्सिटीज फर्जी

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑलटरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता

इंस्टीट्यूट ऑफ ऑलटरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, डायमंड हार्बर रोड

लिस्ट में महाराष्ट्र का भी नाम

राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर

पुडुचेरी की लिस्ट में शामिल

श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन

अब क्या करें?

अपनी यूनिवर्सिटी चेक करें: UGC की ऑफिशियल वेबसाइट (ugc.gov.in) पर जाकर देखें कि आपकी यूनिवर्सिटी मान्य है या नहीं.

UGC की ऑफिशियल वेबसाइट (ugc.gov.in) पर जाकर देखें कि आपकी यूनिवर्सिटी मान्य है या नहीं. दाखिला लेने से पहले: हमेशा चेक करें कि यूनिवर्सिटी UGC की लिस्ट में है या नहीं.

हमेशा चेक करें कि यूनिवर्सिटी UGC की लिस्ट में है या नहीं. पहले से पढ़ रहे हैं?: अगर आप इनमें से किसी में पढ़ रहे हैं तो तुरंत बाहर निकलें. डिग्री बेकार जाएगी.

UGC ने दी यह सलाह

UGC सचिव का कहना है कि हम लगातार फर्जी संस्थानों पर नजर रख रहे हैं. छात्रों को सलाह है कि सिर्फ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में ही दाखिला लें. हर साल हजारों बच्चे इनके झांसे में आ जाते हैं. इससे न सिर्फ उनका पैसा और वक्त बर्बाद होता है, बल्कि करियर भी बर्बाद हो जाता है.

