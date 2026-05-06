भारत के 1 लाख रुपये कंबोडिया में हो जाएंगे इतने, जानें हैरान कर देने वाला आंकड़ा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कंबोडिया भारतीय युवाओं के लिए शिक्षा और नौकरी का नया गंतव्य बन रहा है.

भारतीय मुद्रा की मजबूत विनिमय दर के कारण यह सस्ता विकल्प साबित हो रहा है.

यहां के विश्वविद्यालय अंग्रेजी में कोर्स कराते हैं, फीस भी कम है.

टूरिज्म, आईटी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में नौकरियों के अवसर उपलब्ध हैं.

विदेश जाने का सपना अब सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं रहा. आज मध्यम वर्ग का युवा भी पढ़ाई और नौकरी के लिए नए देशों की तलाश कर रहा है. इसी तलाश में एक नाम तेजी से उभर रहा है कंबोडिया.

अभी 1 भारतीय रुपये की कीमत करीब 42.10 कंबोडियन रियेल है. यानी अगर आपके पास भारत में 1 लाख रुपये हैं, तो कंबोडिया पहुंचते ही यह रकम करीब 42 लाख रियेल के बराबर हो जाती है. सुनने में यह आंकड़ा चौंकाने वाला लगता है, लेकिन इसी के कारण कंबोडिया पढ़ाई और नौकरी के लिए किफायती देश बनता जा रहा है.

कम खर्च में बेहतर जीवन

कंबोडिया में रहने खाने और यात्रा का खर्च कई बड़े देशों के मुकाबले काफी कम है. राजधानी फ्नोम पेन्ह और सिएम रीप जैसे शहरों में किराया, लोकल ट्रांसपोर्ट और भोजन की कीमत भारतीय शहरों से बहुत ज्यादा नहीं है. ऐसे में भारतीय छात्र और नौकरी करने वाले युवा यहां अपनी बचत के साथ आराम से रह सकते हैं. जहां यूरोप, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में हर महीने लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं, वहीं कंबोडिया में सीमित बजट में भी अच्छा जीवन संभव है.



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पढ़ाई के लिए उभरता विकल्प

कंबोडिया में कई निजी और सरकारी विश्वविद्यालय अंग्रेजी माध्यम में कोर्स कराते हैं. बिजनेस, होटल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, आईटी और टूरिज्म जैसे कोर्स विदेशी छात्रों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं. फीस भी अपेक्षाकृत कम है, जिससे भारतीय छात्रों का रुझान बढ़ रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार यहां पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम करने के मौके भी मिल जाते हैं, जिससे छात्र अपने खर्च का कुछ हिस्सा खुद निकाल लेते हैं.

नौकरी के अवसर कहां?

कंबोडिया की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है. टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, शिक्षा और आईटी सेक्टर में विदेशी युवाओं के लिए मौके बन रहे हैं. भारतीय युवाओं के लिए खासकर होटल, रेस्टोरेंट, टीचिंग, डिजिटल मार्केटिंग और आईटी सपोर्ट जैसी नौकरियों में अवसर मिल रहे हैं.

भारतीय रुपये की ताकत का असर

जब आपकी जेब में 1 लाख रुपये हों और आप उसे 42 लाख रियेल के रूप में खर्च कर सकें, तो रोजमर्रा का खर्च हल्का महसूस होता है. यही वजह है कि कंबोडिया में रहने वाले कई भारतीय बताते हैं कि यहां बचत करना आसान है.

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