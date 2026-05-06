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हिंदी न्यूज़शिक्षाभारत के 1 लाख रुपये कंबोडिया में हो जाएंगे इतने, जानें हैरान कर देने वाला आंकड़ा

भारत के 1 लाख रुपये कंबोडिया में हो जाएंगे इतने, जानें हैरान कर देने वाला आंकड़ा

अगर आप विदेश में सेटल होने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए कंबोडिया एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. आइए जानते हैं भारत के एक लाख रुपये वहां कितनी हो जाएंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 06 May 2026 02:45 PM (IST)
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  • कंबोडिया भारतीय युवाओं के लिए शिक्षा और नौकरी का नया गंतव्य बन रहा है.
  • भारतीय मुद्रा की मजबूत विनिमय दर के कारण यह सस्ता विकल्प साबित हो रहा है.
  • यहां के विश्वविद्यालय अंग्रेजी में कोर्स कराते हैं, फीस भी कम है.
  • टूरिज्म, आईटी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में नौकरियों के अवसर उपलब्ध हैं.

विदेश जाने का सपना अब सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं रहा. आज मध्यम वर्ग का युवा भी पढ़ाई और नौकरी के लिए नए देशों की तलाश कर रहा है. इसी तलाश में एक नाम तेजी से उभर रहा है कंबोडिया.

अभी 1 भारतीय रुपये की कीमत करीब 42.10 कंबोडियन रियेल है. यानी अगर आपके पास भारत में 1 लाख रुपये हैं, तो कंबोडिया पहुंचते ही यह रकम करीब 42 लाख रियेल के बराबर हो जाती है. सुनने में यह आंकड़ा चौंकाने वाला लगता है, लेकिन इसी के कारण कंबोडिया पढ़ाई और नौकरी के लिए किफायती देश बनता जा रहा है.

कम खर्च में बेहतर जीवन

कंबोडिया में रहने खाने और यात्रा का खर्च कई बड़े देशों के मुकाबले काफी कम है. राजधानी फ्नोम पेन्ह और सिएम रीप जैसे शहरों में किराया, लोकल ट्रांसपोर्ट और भोजन की कीमत भारतीय शहरों से बहुत ज्यादा नहीं है. ऐसे में भारतीय छात्र और नौकरी करने वाले युवा यहां अपनी बचत के साथ आराम से रह सकते हैं. जहां यूरोप, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में हर महीने लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं, वहीं कंबोडिया में सीमित बजट में भी अच्छा जीवन संभव है.

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पढ़ाई के लिए उभरता विकल्प

कंबोडिया में कई निजी और सरकारी विश्वविद्यालय अंग्रेजी माध्यम में कोर्स कराते हैं. बिजनेस, होटल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, आईटी और टूरिज्म जैसे कोर्स विदेशी छात्रों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं. फीस भी अपेक्षाकृत कम है, जिससे भारतीय छात्रों का रुझान बढ़ रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार यहां पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम करने के मौके भी मिल जाते हैं, जिससे छात्र अपने खर्च का कुछ हिस्सा खुद निकाल लेते हैं.

नौकरी के अवसर कहां?

कंबोडिया की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है. टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, शिक्षा और आईटी सेक्टर में विदेशी युवाओं के लिए मौके बन रहे हैं. भारतीय युवाओं के लिए खासकर होटल, रेस्टोरेंट, टीचिंग, डिजिटल मार्केटिंग और आईटी सपोर्ट जैसी नौकरियों में अवसर मिल रहे हैं.

भारतीय रुपये की ताकत का असर

जब आपकी जेब में 1 लाख रुपये हों और आप उसे 42 लाख रियेल के रूप में खर्च कर सकें, तो रोजमर्रा का खर्च हल्का महसूस होता है. यही वजह है कि कंबोडिया में रहने वाले कई भारतीय बताते हैं कि यहां बचत करना आसान है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 06 May 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
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