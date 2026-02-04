Deepender Goyal Calls Ex-employees Back: कोई भी कंपनी जब अपने कर्मचारियों को हटाती है तो उस समय चाहे जो भी वजह बताई जाए, लेकिन पूर्व कर्मचारियों को लेकर एक भावनात्मक जुड़ाव बना रहता है. एटरल (पूर्व में जोमैटो) के फाउंडर और वाइस चेयरमैन दीपेन्द्र गोयल ने भी अपने पूर्व कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए उन्हें दोबारा लौटने का न्योता दिया है.

दीपेन्द्र गोयल का भावुक पोस्ट

गोयल ने लिखा कि कंपनी ने अपने अतीत से बहुत कुछ सीखा है और जो लोग पहले यहां काम कर चुके हैं, उनकी वापसी का खुले दिल से स्वागत करने के लिए वह तैयार है. स्वेच्छा से जोमैटो छोड़ने वाले या जिनसे आगे बढ़ने को कहा गया था, उन्हें संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय जोमैटो हर किसी के लिए सही जगह नहीं हो सकती थी कई लोगों को न तो वैसा कार्य वातावरण मिला होगा और न ही वैसी लीडरशिप, जिसकी उन्हें जरूरत थी.

इसके बावजूद उन्होंने माना कि कई कर्मचारियों का कंपनी के साथ गहरा भावनात्मक रिश्ता रहा है और जो अपनापन, प्यार और घर जैसा माहौल उन्हें जोमैटो में मिला, वैसा अनुभव शायद कहीं और नहीं हुआ होगा. इस पूरे संदेश का लहजा बेहद व्यक्तिगत था, जिसमें यह साफ झलकता है कि कंपनी छोड़ देने से साझा सफर और साथ किए गए काम की अहमियत कभी खत्म नहीं होती.

