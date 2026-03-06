Stock Market News: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के सातवें दिन शुक्रवार को निवेशकों की कमजोर धारणा के चलते घरेलू शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. BSE Sensex 1,097 अंक टूटकर बंद हुआ, जबकि Nifty 50 315 अंक लुढ़क गया. विश्लेषकों के मुताबिक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने बाजार पर दबाव बनाया. बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक BSE Sensex 1,097 अंक यानी 1.37 प्रतिशत गिरकर 78,918.90 अंक पर बंद हुआ.

शेयर बाजार में गिरावट

कारोबार के दौरान एक समय यह 1,203.72 अंक तक टूटकर 78,812.18 अंक पर पहुंच गया था. इसी तरह Nifty 50 भी 315.45 अंक यानी 1.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,450.45 अंक पर बंद हुआ. सेंसेक्स की कंपनियों में ICICI Bank, Axis Bank, HDFC Bank, State Bank of India, UltraTech Cement, Bajaj Finserv और Larsen & Toubro के शेयरों में प्रमुख गिरावट दर्ज की गई. दूसरी ओर Reliance Industries, Bharat Electronics, Sun Pharmaceutical Industries, NTPC Limited, Infosys और HCLTech के शेयरों में बढ़त रही.

पश्चिम एशिया में संकट गहराने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है. वैश्विक तेल मानक Brent Crude 2.53 प्रतिशत चढ़कर 87.57 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. Geojit Investments Limited के शोध प्रमुख Vinod Nair ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से पश्चिम एशिया से तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है. इसका असर भारत के चालू खाते के घाटे, मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति के रुख पर पड़ सकता है.

एशियाई बाजार में तेजी

एशियाई बाजारों में Kospi, Nikkei 225, Shanghai Composite और Hang Seng Index बढ़त के साथ बंद हुए. वहीं यूरोपीय बाजार दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि अमेरिकी बाजार गुरुवार को कमजोरी के साथ बंद हुए थे. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (Foreign Institutional Investors) ने गुरुवार को 3,752.52 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की.

हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (Domestic Institutional Investors) ने 5,153.37 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. एक दिन पहले गुरुवार को BSE Sensex 899.71 अंक चढ़कर 80,015.90 अंक पर बंद हुआ था, जबकि Nifty 50 285.40 अंक की बढ़त के साथ 24,765.90 अंक पर पहुंच गया था.

ये भी पढ़ें: इस मामले में अमेरिका से आगे निकल कर चीन बना नंबर-1, जानें कहां खड़ा है भारत

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)