हिंदी न्यूज़बिजनेसStock Market News: ईरान वॉर से उछले क्रूड ऑयल के दाम के बीच गिरकर बंद सेंसेक्स-निफ्टी, एक साल में सबसे खराब परफॉर्मेंस

Stock Market Today: पश्चिम एशिया में संकट गहराने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है. वैश्विक तेल मानक Brent Crude 2.53 प्रतिशत चढ़कर 87.57 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.

By : राजेश कुमार | Updated at : 06 Mar 2026 05:21 PM (IST)
Stock Market News: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के सातवें दिन शुक्रवार को निवेशकों की कमजोर धारणा के चलते घरेलू शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. BSE Sensex 1,097 अंक टूटकर बंद हुआ, जबकि Nifty 50 315 अंक लुढ़क गया. विश्लेषकों के मुताबिक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने बाजार पर दबाव बनाया. बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक BSE Sensex 1,097 अंक यानी 1.37 प्रतिशत गिरकर 78,918.90 अंक पर बंद हुआ.

शेयर बाजार में गिरावट

कारोबार के दौरान एक समय यह 1,203.72 अंक तक टूटकर 78,812.18 अंक पर पहुंच गया था. इसी तरह Nifty 50 भी 315.45 अंक यानी 1.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,450.45 अंक पर बंद हुआ. सेंसेक्स की कंपनियों में ICICI Bank, Axis Bank, HDFC Bank, State Bank of India, UltraTech Cement, Bajaj Finserv और Larsen & Toubro के शेयरों में प्रमुख गिरावट दर्ज की गई. दूसरी ओर Reliance Industries, Bharat Electronics, Sun Pharmaceutical Industries, NTPC Limited, Infosys और HCLTech के शेयरों में बढ़त रही.

पश्चिम एशिया में संकट गहराने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है. वैश्विक तेल मानक Brent Crude 2.53 प्रतिशत चढ़कर 87.57 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. Geojit Investments Limited के शोध प्रमुख Vinod Nair ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से पश्चिम एशिया से तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है. इसका असर भारत के चालू खाते के घाटे, मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति के रुख पर पड़ सकता है.

एशियाई बाजार में तेजी

एशियाई बाजारों में Kospi, Nikkei 225, Shanghai Composite और Hang Seng Index बढ़त के साथ बंद हुए. वहीं यूरोपीय बाजार दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि अमेरिकी बाजार गुरुवार को कमजोरी के साथ बंद हुए थे. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (Foreign Institutional Investors) ने गुरुवार को 3,752.52 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की.

हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (Domestic Institutional Investors) ने 5,153.37 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. एक दिन पहले गुरुवार को BSE Sensex 899.71 अंक चढ़कर 80,015.90 अंक पर बंद हुआ था, जबकि Nifty 50 285.40 अंक की बढ़त के साथ 24,765.90 अंक पर पहुंच गया था.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 06 Mar 2026 05:21 PM (IST)
Stock Market News SENSEX
