हिंदी न्यूज़बिजनेस10 दिनों के अंदर एक के बाद एक दो ऑर्डर, 4 परसेंट उछलकर डिफेंस स्टॉक ने फिर निवेशकों को किया खुश

10 दिनों के अंदर एक के बाद एक दो ऑर्डर, 4 परसेंट उछलकर डिफेंस स्टॉक ने फिर निवेशकों को किया खुश

Zen Technologies Share: जेन टेक्नोलॉजीज (Zen Technologies) के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है. शेयर ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न देकर मालामाल बना दिया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 06 Dec 2025 10:01 AM (IST)
Zen Technologies Share: शेयर बाजार में कई ऐसे स्टॉक हैं, जिन्होंने अपने निवेशकों को कम समय में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. एक ऐसा ही स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजीज (Zen Technologies) का, जिसने अपने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न देकर मालामाल कर दिया है.

शुक्रवार को कारोबारी सेशन के दौरान जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर BSE पर 3.8 परसेंट तक चढ़कर 1427.95 रुपये के दिन के सबसे हाई लेवल पर पहुंच गए, जो इसके पिछले बंद भाव 1375.10 रुपये प्रति शेयर से ज्यादा है. कंपनी के शेयरों में आईइस तेजी की एक खास वजह है और वह है इसे रक्षा मंत्रालय से (Ministry of Defence) से मिला 120 करोड़ रुपये का ऑर्डर. इस ऑर्डर में एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग नोड (CTN) की डिलीवरी शामिल है, जिसमें ट्रेनिंग सिमुलेटर और उससे जुड़े इक्विपमेंट का एक इंटीग्रेटेड सेट शामिल है. कंपनी ने कहा कि यह कॉन्ट्रैक्ट एक साल के भीतर पूरा होने वाला है. 

5 साल में दिया 1683 परसेंट रिटर्न 

इससे पहले 25 नवंबर को कंपनी को रक्षा मंत्रालय से एक और बड़ा ऑर्डर मिला था. इसके तहत टैंक क्रू गनरी ट्रेनिंग सिमुलेटर के लिए 108 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट शामिल रहा. यह स्टॉक पिछले पांच सालों में अपने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. इसने अपने निवेशकों को 1683 परसेंट का शानदार मल्टीबैगर रिटर्न दिया है.

रेजिस्टेंस से गुजर स्टॉक

हालांकि, लंबे समय के फायदे के बावजूद टेक्निकल इंडिकेटर्स बताते हैं कि स्टॉक अभी कुछ रेजिस्टेंस से गुजर रहा है. ट्रेंडलाइन डेटा के मुताबिक, स्टॉक अपने 50-दिन के सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) 1,409 रुपये और अपने 200-दिन के SMA 1,540.4 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 44.5 पर है, जबकि मनी फ्लो इंडेक्स (MFI) 54 पर है, जो दिखाता है कि दोनों मोमेंटम इंडिकेटर अभी मिड-रेंज में हैं. 

क्या करती है कंपनी?

जेन टेक्नोलॉजीज ड्रोन बनाने के बिजनेस से जुड़ी हुई है, जिसने कई एडवांस्ड ड्रोन सिस्टम डेवलप किए हैं. ड्रोन डिटेक्शन और न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम जैसे कंपनी के बनाए कई प्रोडक्ट्स देश की सेना और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के बीच काफी मशहूर हैं. आज के जमाने में जहां युद्ध के लिए कई मॉर्डन टेक्नीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनमें सुरक्षा परिदृश्य के दृष्टिकोण से ये काफी अहमियत रखते हैं. कंपनी सिमुलेटर बेस्ड ट्रेनिंग सॉल्यूशंस भी मुहैया कराती है, जो मिलिट्री और पेरामिलिट्री फोर्सेज के लिए युद्ध प्रशिक्षण को और भी प्रभावी बनाते हैं. 

 

 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 06 Dec 2025 10:01 AM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

