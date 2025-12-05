हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेस15-30 परसेंट चढ़ जाएगा सोने का भाव, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की चौंकाने वाली रिपोर्ट

15-30 परसेंट चढ़ जाएगा सोने का भाव, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की चौंकाने वाली रिपोर्ट

Gold Price Surge: वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) ने गुरुवार को कहा कि साल  2026 में सोने की कीमतें मौजूदा लेवल से 15 परसेंट से 30 परसेंट के बीच बढ़ सकती है. इस साल भी सोना खूब डिमांड में रहा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 05 Dec 2025 05:55 PM (IST)
Preferred Sources

Gold Price Surge: सोने की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव के बीच अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की एक चौंकानेवाली रिपोर्ट सामने आई है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) ने गुरुवार को कहा कि साल  2026 में सोने की कीमतें मौजूदा लेवल से 15 परसेंट से 30 परसेंट के बीच बढ़ सकती है.

अगर साल 2025 की बात करें, तो अमेरिकी टैरिफ और दूसरी भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच सोने की खूब डिमांड रही. लोगों ने सेफ हेवन के तौर पर सोने पर खूब निवेश किया, जिससे इसकी कीमतों में लगभग 53 परसेंट का उछाल आया. 

रिपोर्ट में क्या कहा गया?

WGC की रिपोर्ट में कहा गया, "गिरती यील्ड, बढ़े हुए जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस और सेफ्टी की ओर साफ झुकाव इन सबका मेल सोने के लिए बहुत मजबूत टेलविंड बनाएगा, जिससे इसे तेजी से ऊपर जाने में मदद मिलेगी. इस सिचुएशन में सोना 2026 में मौजूदा लेवल से 15 से 30 परसेंट तक बढ़ सकता है." इस दौरान इंवेस्टमेंट के तौर पर सोने की जमकर डिमांड रहेगी, खासकर खासकर गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETFs) के जरिए इसमें निवेश बढ़ेगा, जो ज्वेलरी या टेक्नोलॉजी जैसे मार्केट के दूसरे एरिया की कमजोरी को कम करेगा. 

गोल्ड ETF में बढ़ा इनफ्लो

WCG की डेटा के मुताबिक, ग्लोबल गोल्ड ETF में CY25 में अब तक 77 बिलियन डॉलर का इनफ्लो हुआ है, जिससे उनकी होल्डिंग्स में 700 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है.

रिपोर्ट में आगे कहा गया, ''अगर हम शुरुआती पॉइंट को और पीछे मई 2024 तक ले जाएं, तो भी टोटल गोल्ड ETF होल्डिंग्स में लगभग 850 टन की बढ़ोतरी हुई है. यह आंकड़ा पिछले गोल्ड बुल साइकिल के आधे से भी कम है, जिससे ग्रोथ की काफी गुंजाइश है.'' ऐसा होने के लिए साल 2026 में सोने की कीमतें 5 परसेंट से 20 परसेंट तक गिर सकती हैं. इन हालातों में, शायद रिफ्लेशन शायद हावी हो जाएगा, जिससे एक्टिविटी बढ़ेगी और ग्लोबल ग्रोथ एक मजबूत रास्ते की ओर बढ़ेगी. जैसे-जैसे महंगाई का दबाव बढ़ेगा, फेड को 2026 में रेट होल्ड करने या बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.''

 

Published at : 05 Dec 2025 05:55 PM (IST)
Tags :
World Gold Council Gold Rate Gold Price Surge Gold Rate In 2026
