Gold Price Today: सोने की कीमतें घटी या बढ़ी? जानें 12 दिसंबर को चेन्नई से हैदराबाद तक किस रेट पर बिक रहा है सोना
Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में शुक्रवार, 12 दिसंबर को हल्की गिरावट देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा शुक्रवार को 1,32,442 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,32,469 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.
12 दिसंबर की सुबह 10:00 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,32,390 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 75 रुपये की गिरावट दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,32,776 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.
आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)
दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,32,810 रुपए
22 कैरेट - 1,21,750 रुपए
18 कैरेट - 99,640 रुपए
मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,32,660 रुपए
22 कैरेट - 1,21,600 रुपए
18 कैरेट - 99,490 रुपए
चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,33,640 रुपए
22 कैरेट - 1,22,500 रुपए
18 कैरेट - 1,02,300 रुपए
कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,32,660 रुपए
22 कैरेट - 1,21,600 रुपए
18 कैरेट - 99,490 रुपए
अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,32,710 रुपए
22 कैरेट - 1,21,650 रुपए
18 कैरेट - 99,540 रुपए
लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,32,810 रुपए
22 कैरेट - 1,21,750 रुपए
18 कैरेट - 99,640 रुपए
पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,32,710 रुपए
22 कैरेट - 1,21,650 रुपए
18 कैरेट - 99,540 रुपए
हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,32,660 रुपए
22 कैरेट - 1,21,600 रुपए
18 कैरेट - 99,490 रुपए
सोने की कीमतें अक्सर बदलती रहती हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हलचल, वैश्विक तनाव, रुपये की कीमतों मे उतार-चढ़ाव और टैक्स इसके रेट को सीधे प्रभावित करते हैं. यही कारण है कि गोल्ड की कीमत हर दिन बदलती है. पिछले दो दिनों से सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है.
सोना खरीदने के लिए ग्राहकों को पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना होगा. अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो, आपको अपने शहर के सोने का ताजा भाव जरूर पता करना चाहिए. ताकि आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो. साथ ही आपको अपनी खरीदारी पर बेस्ट डील भी मिल सके.
