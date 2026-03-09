हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026टी20 विश्व कप 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसईरान वॉर से तेल की कीमतों में बड़ी उछाल, 2022 के बाद पहली बार 100 डॉलर पार; क्या घर-घर तक आएगी आंच?

ईरान वॉर से तेल की कीमतों में बड़ी उछाल, 2022 के बाद पहली बार 100 डॉलर पार; क्या घर-घर तक आएगी आंच?

पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष का असर अब वैश्विक ऊर्जा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ते हुए 115 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं....

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 09 Mar 2026 12:26 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Crude Oil Prices: पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और ईरान के आसपास बने तनावपूर्ण हालात का असर अब वैश्विक ऊर्जा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ते हुए 115 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं. जिसके कारण चिंता का माहौल बनता दिख रहा है.

आमतौर पर जब क्रूड ऑयल के दाम इस तरह तेजी से बढ़ते हैं, तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है. तेल महंगा होन के कारण इसका असर दूसरे कई पहलूओं पर होता है. रोजमर्रा की वस्तुओं के महंगे होने का डर सताने लगता है. क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों से महंगाई का खतरा भी मंडरा रहा है. आइए जानते हैं, इस बारे में... 

कीमतों में आई जोरदार तेजी 

ताजा आंकड़ों से साफ पता चलता है कि, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही है. अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) कच्चे तेल की कीमतों में करीब 28 फीसदी का उछाल आया है और यह लगभग 116 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है.

वहीं ब्रेंट क्रूड में भी 26 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है. इसकी कीमत करीब 117 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है. बाजार जानकारों का कहना है कि, अगर होर्मुज स्ट्रेट जल्द शुरू नहीं होता है तो, यह संकट बहुत बड़ा रूप ले सकती है. जिससे तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी की संभावना बन सकती है. 

उत्पादन पर भी पड़ा असर

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब तेल उत्पादन पर भी दिखने लगा है. सुरक्षा कारणों से कुवैत ने अपने तेल उत्पादन और रिफाइनरी गतिविधियों में कटौती की है. वहीं इराक के उत्पादन में करीब 70 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है.

इराक के दक्षिणी तेल क्षेत्रों में उत्पादन युद्ध से पहले के 4.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन से घटकर करीब 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया है. इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भी दबाव को देखते हुए अपने ऑफशोर उत्पादन को सावधानी के साथ चलाने का फैसला लिया है.

2022 के बाद पहली बार 100 डॉलर के ऊपर पहुंचा कच्चा तेल

अमेरिकी क्रूड फ्यूचर्स की कीमत 30 जून 2022 को 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंचकर 105.76 डॉलर पर पहुंच गई थी. वहीं, ब्रेंट क्रूड ने 29 जून 2022 को 104 डॉलर प्रति बैरल के आंकड़े को छूआ था. यानी कच्चे तेल की कीमतों में यह तेजी 4 साल बाद देखने को मिल रही है.

इन सेक्टरों पर दिख सकता है असर

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर कई सेक्टरों पर पड़ सकता है. खासकर उन सेक्टरों पर जिनकी लागत सीधे तौर पर ऊर्जा या क्रूड से जुड़ी होती है. इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, पेंट इंडस्ट्री, एविएशन सेक्टर, लुब्रिकेंट कंपनियां, टायर इंडस्ट्री और सीमेंट सेक्टर प्रमुख रूप से शामिल हैं.

तेल महंगा होने पर इन सेक्टरों की कंपनियों का उत्पादन और संचालन लागत बढ़ जाती है. जिससे कंपनियों के मुनाफे और मार्जिन पर दबाव देखने को मिल सकता है.

यह भी पढ़ें: Gold Silver Price Today: युद्ध के साये में फिसले सोने-चांदी के दाम, चांदी 3500 रुपये लुढ़की; जानें आज के ताजा भाव

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
Read
Published at : 09 Mar 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Crude Oil Prices Today Crude Oil 9 March
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Share Market: शेयर बाजार के लड़खड़ाए कदम, 435 अंक गिरा सेंसेक्स; निफ्टी भी 110 अंक नीचे
शेयर बाजार के लड़खड़ाए कदम, 435 अंक गिरा सेंसेक्स; निफ्टी भी 110 अंक नीचे
बिजनेस
LPG गैस सिलेंडर की कमी पर क्या है आज स्थिति? NRAI ने जारी की एडवाइजरी, होटलों से लेकर हॉस्टल पर असर
LPG गैस सिलेंडर की कमी पर क्या है आज स्थिति? NRAI ने जारी की एडवाइजरी, होटलों से लेकर हॉस्टल पर असर
बिजनेस
IndiGo के CEO ने उठाया बड़ा कदम, फ्लाइट संकट के 3 महीने बाद दिया इस्तीफा; फोकस में रहेंगे शेयर
IndiGo के CEO ने उठाया बड़ा कदम, फ्लाइट संकट के 3 महीने बाद दिया इस्तीफा; फोकस में रहेंगे शेयर
बिजनेस
अच्छा! तो ये हैं दुनिया की 10 सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी, क्या भारत भी है इनमें शामिल? देखें लिस्ट
अच्छा! तो ये हैं दुनिया की 10 सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी, क्या भारत भी है इनमें शामिल? देखें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Tesla Model Y vs Mercedes-Benz CLA electric range and power comparison | Auto Live #tesla #mercedes
Strait of Hormuz ही ईरान का सबसे बड़ा हथियार..चल दिया दांव! | US Israel Iran War | Khamenei
AI Impact Summit Congress protests: Rahul के बयान पर संबित का पलटवार | BJP MP
Global Oil Crisis: भारत में गैस की किल्लत का असली सच ! | Gas Crisis In India | Israel Iran War
Global Oil Crisis: जंग की आग में स्वाहा हुई पाकिस्तानी Economy! | Pakistan | Israel Iran War | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran War: लंबी चली ईरान से जंग तो क्या होगा ट्रंप का एंडगेम, भारत पर कितना असर?
लंबी चली ईरान से जंग तो क्या होगा ट्रंप का एंडगेम, भारत पर कितना असर?
महाराष्ट्र
मुंबई की महिला कर्मचारियों को अब मिलेगी सुविधा, डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने किया यह खास ऐलान
मुंबई की महिला कर्मचारियों को अब मिलेगी सुविधा, डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने किया यह खास ऐलान
विश्व
US On India: ईरान से जंग के बीच अमेरिका ने क्यों दी भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट, व्हाइट हाउस ने किया खुलासा
ईरान से जंग के बीच अमेरिका ने क्यों दी भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट, व्हाइट हाउस ने किया खुलासा
क्रिकेट
कीर्ति आजाद के बाद संजय मांजरेकर ने किया विवादित पोस्ट, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया को मिली जीत पर ये क्या कह दिया
कीर्ति आजाद के बाद संजय मांजरेकर ने किया विवादित पोस्ट, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया को मिली जीत पर ये क्या कह दिया
साउथ सिनेमा
Dacoit New Release Date: अदिवी शेष-मृणाल ठाकुर की 'डकैत' की नई रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
अदिवी-मृणाल की 'डकैत' की नई रिलीज डेट अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
विश्व
खामेनेई अपने बेटे को नहीं बनाना चाहते थे ईरान का सुप्रीम लीडर, मगर क्यों? वसीयत को लेकर बड़ा दावा
खामेनेई अपने बेटे को नहीं बनाना चाहते थे ईरान का सुप्रीम लीडर, मगर क्यों? वसीयत को लेकर बड़ा दावा
जनरल नॉलेज
क्या पायलट भी मारते हैं हवाई जहाज के शीशे पर कपड़ा, जानिए कैसे साफ होता है प्लेन का कांच?
क्या पायलट भी मारते हैं हवाई जहाज के शीशे पर कपड़ा, जानिए कैसे साफ होता है प्लेन का कांच?
फैशन
Jaya Kishori Traditional Look: अनारकली पहन फूल-सी खिली-खिली नजर आईं जया किशोरी, दिल जीत लेंगी ये तस्वीरें
अनारकली पहन फूल-सी खिली-खिली नजर आईं जया किशोरी, दिल जीत लेंगी ये तस्वीरें
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget