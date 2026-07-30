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ग्लोबल मार्केट के झटके से सहमे भारतीय निवेशक, लाल निशान पर खुला शेयर बाजार

Stock Market Updates Today 30 July 2026: अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा बढ़े सैन्य तनाव, कच्चे तेल की फिर से बढ़ती कीमतों और फेड रिजर्व के ब्याज दरों को स्थिर रखने के फैसले का शेयर बाजार पर असर है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 30 Jul 2026 09:38 AM (IST)
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Share Market Today 30 July 2026: वैश्विक बाजारों में मचर उथल-पुथल के दबाव में आज भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुला है. सेंसेक्स कल के 76210.43 के स्तर से करीब 250-300 अंक फिसलकर 75950 के स्तर पर खुला है. वहीं, निफ्टी भी करीब 80-100 अंकों की गिरावट के साथ 23770-23790 के दायरे में बना हुआ है. 

एशियाई बाजार

आज एशियाई बाजारों में कारोबार का रुख मिला-जुला नजर आ रहा है. अमेरिकी फेड (US Fed) द्वारा ब्याज दरों को स्थिर रखने के फैसलों और AI चिपमेकर कंपनियों के शेयरों में निचले स्तरों से आई रिकवरी से बाजार को सहारा जरूर मिला, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को दी गई नई चेतावनियों और इसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने निवेशकों को थोड़ा सतर्क कर दिया है. आज जापान के निक्केई 225 इंडेक्स में 0.25% की गिरावट आई है. टॉपिक्स भी 0.59% नीचे आ गया है.  स्मॉल-कैप कोस्डैक में 0.73% की गिरावट दर्ज की जा रही है. हालांकि, इनके उलट कोस्पी ने बुधवार को बड़ी गिरावट के बाद आज शुरुआती कारोबार में 0.89% की बढ़त हासिल की है. इसी तरह से हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स भी अपनी पिछली क्लोजिंग 25807.9 के मुकाबले आज 25959 के स्तर पर हैं. 

अमेरिकी शेयर बाजार

कल रात अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई थी. ब्याज दर को स्थिर रखने के फेडरल रिजर्व के फैसले और मिडिल-ईस्ट में नए भू-राजनीतिक तनाव के चलते डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1,153.18 अंक या 2.19% गिरकर 51,594.14 पर बंद हुआ, जो अप्रैल 2025 के बाद से इसकी सबसे बड़ी गिरावट थी. S&P 500 में 1.52% की गिरावट आई और यह 7,316.15 पर बंद हुआ. नैस्डैक कम्पोजिट 1.74% गिरकर 24,442.94 पर आ गया. वॉल स्ट्रीट का यह कारोबारी सत्र अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर से 10% से ज्यादा नीचे बंद हुआ. गुरुवार सुबह बेंचमार्क से जुड़े US स्टॉक फ्यूचर्स में तेजी देखी जा रही है. डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से जुड़े फ्यूचर्स में 158 अंक या 0.3% की बढ़त हुई है. S&P 500 फ्यूचर्स 0.4% और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स 0.6% ऊपर चढ़े. 

 

 

 

 

 

 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 30 Jul 2026 09:38 AM (IST)
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