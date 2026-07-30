#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआज सोने के साथ-साथ चांदी भी हुई महंगी, जानें 10 ग्राम की कितनी बैठेगी कीमत?

आज सोने के साथ-साथ चांदी भी हुई महंगी, जानें 10 ग्राम की कितनी बैठेगी कीमत?

Gold- Silver Price Today 30 July 2026:आज देश में सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है. सोना कल के मुकाबले 0.37% महंगा हुआ है. वहीं, चांदी भी 0.77% महंगी हुई है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 30 Jul 2026 09:00 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आज सोने-चांदी की कीमतों में तेजी; 24 कैरेट ₹1,42,530/10 ग्राम.
  • वैश्विक स्तर पर सोना 0.66% चढ़ा; 22, 18 कैरेट भी महंगा.
  • घरेलू चांदी 0.77% बढ़ी, ₹2.17 लाख प्रति किलोग्राम हुई.

Gold- Silver Price Today 30 July 2026: आज देश में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. अमेरिकी कमोडिटी एक्सचेंज (COMEX) पर सोना 0.66% मजबूत होकर 4063 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जो वैश्विक निवेशकों के बीच सोने की लगातार मांग को दर्शाता है.

वहीं, अगर घरेलू बाजार की बात करें, तो आज देश में 24 कैरेट वाला शुद्ध सोना 0.37% बढ़कर 1,42,530 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है. कल 24 कैरेट के सोने का बंद भाव 1,42,005 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. यानी कि कीमतों में 525 रुपये का इजाफा हुआ है. 

18 और 22 कैरेट की ताजा कीमत

22 कैरेट सोने की कीमत आज प्रति 10 ग्राम 1,33,990 रुपये है. इसके कल के मुकाबले 495 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, 18 कैरेट वाले सोने की कीमत में कल के मुकाबले 405 रुपये का इजाफा हुआ है. आज इसकी कीमत प्रति 10 ग्राम 1,09,630 रुपये है.

शहरवार सोने की कीमतें

शहर 24 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम) 22 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम)
दिल्ली 1,42,280 रुपये 1,30,423 रुपये
मुंबई 1,42,530 रुपये 1,30,653 रुपये
कोलकाता 1,42,340 रुपये 1,30,478 रुपये
चेन्नई 1,42,940 रुपये 1,31,028 रुपये
बेंगलुरु 1,42,640 रुपये 1,30,753 रुपये

चांदी की कितनी है कीमत?

आज 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज स्पॉट सिल्वर 0.04% की मामूली बढ़त के साथ 58.11 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रहा है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 58 डॉलर का यह मजबूत सपोर्ट लेवल इंडस्ट्रियल सेक्टर में चांदी की तेज डिमांड को दर्शाता है. वहीं, आज वैश्विक बाजार के मुकाबले घरेलू बाजार में चांदी की कीमतों में अधिक बढ़ोतरी देखी जा रही है.

घरेलू हाजिर बाजार में आज चांदी की कीमत 0.77% चढ़कर 2.17 लाख प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है. इस हिसाब से प्रति 10 ग्राम चांदी की कीमत 2170 रुपये है. अगर आप आज चांदी के सिक्के, बर्तन या गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह ध्यान रखें कि 2,17,000 रुपये के बेस प्राइस के ऊपर अलग से 3% GST और ज्वेलर्स का मेकिंग चार्ज भी लगेगा. 

ये भी पढ़ें:

FDI: 11 सालों में बदला देश का नक्शा, 143% बढ़ा विदेशी निवेश, आया बंपर पैसा 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 30 Jul 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
Gold Rate Today Gold Silver Rate Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
आज सोने के साथ-साथ चांदी भी हुई महंगी, जानें 10 ग्राम की कितनी बैठेगी कीमत?
आज सोने के साथ-साथ चांदी भी हुई महंगी, जानें 10 ग्राम की कितनी बैठेगी कीमत?
बिजनेस
Ethanol: E20 से डरे लोग, दोगुनी हुई प्रीमियम पेट्रोल की सेल, रिपोर्ट में खुलासा
Ethanol: E20 से डरे लोग, दोगुनी हुई प्रीमियम पेट्रोल की सेल, रिपोर्ट में खुलासा
बिजनेस
दिल्ली में 942 और पटना में 1000 के पार पहुंची गैस सिलेंडर की कीमत, जानें अपने शहर का रेट
दिल्ली में 942 और पटना में 1000 के पार पहुंची गैस सिलेंडर की कीमत, जानें अपने शहर का रेट
बिजनेस
कितनी बढ़ी आज पेट्रोल की कीमत, डीजल का क्या चल रहा भाव? जानें फ्यूल रेट पर ताजा अपडेट
कितनी बढ़ी आज पेट्रोल की कीमत, डीजल का क्या चल रहा भाव? जानें फ्यूल रेट पर ताजा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'उन्हें इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए', PM मोदी के इंस्टा वीडियो पर बोले अभिजीत दीपके
'उन्हें इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए', PM मोदी के इंस्टा वीडियो पर बोले अभिजीत दीपके
महाराष्ट्र
अजित पवार के बेटे पार्थ की कायनात संग हुई सगाई, कई दिग्गज हुए शामिल
अजित पवार के बेटे पार्थ की कायनात संग हुई सगाई, कई दिग्गज हुए शामिल
विश्व
PoJK में तीसरे दिन भी खूनी कार्रवाई, PAK रेंजर्स की फायरिंग में मारे गए 36 कश्मीरी
PoJK में तीसरे दिन भी खूनी कार्रवाई, PAK रेंजर्स की फायरिंग में मारे गए 36 कश्मीरी
बॉलीवुड
साइबर फ्रॉड की शिकार हुईं कीर्ति कुल्हारी, ठगों ने क्रेडिट कार्ड से कर डाली लाखों की शॉपिंग 
साइबर फ्रॉड की शिकार हुईं कीर्ति कुल्हारी, ठगों ने क्रेडिट कार्ड से कर डाली लाखों की शॉपिंग 
क्रिकेट
ICC ने पाकिस्तान के दो गेंदबाजों पर कसा शिकंजा, वेनियम तोड़ने पर मिली सजा
ICC ने पाकिस्तान के दो गेंदबाजों पर कसा शिकंजा, नियम तोड़ने पर मिली सजा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 32 लाख किसानों का कर्ज होगा माफ
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 32 लाख किसानों का कर्ज होगा माफ
इंडिया
बंगाल के मिड डे मील में बदलाव, स्कूलों में सात्विक खाने के साथ अंडा शामिल
बंगाल के मिड डे मील में बदलाव, स्कूलों में सात्विक खाने के साथ अंडा शामिल
शिक्षा
BPSC TRE-4  के 32388 पदों के लिए भेजा गया प्रस्ताव, नोटिफिकेशन जल्द
BPSC TRE-4  के 32388 पदों के लिए भेजा गया प्रस्ताव, नोटिफिकेशन जल्द
ENT LIVE
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
ENT LIVE
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Embed widget