हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससोना क्यों रहता है हमेशा चांदी से महंगा? कीमतों के इस बड़े फर्क के पीछे छिपे हैं ये चौंकाने वाले कारण, जानें डिटेल

सोना क्यों रहता है हमेशा चांदी से महंगा? कीमतों के इस बड़े फर्क के पीछे छिपे हैं ये चौंकाने वाले कारण, जानें डिटेल

Silver vs Gold: सोना और चांदी दोनों को ही कीमती धातुओं में गिना जाता है. फिर भी जब कीमत की बात आती है, तो दोनों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलता है. आइए जानते हैं, आखिर ऐसा क्यों है?

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 18 Mar 2026 03:40 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Why Silver Costs Less Than Gold: सोना और चांदी दोनों को ही कीमती धातुओं में गिना जाता है और निवेश से लेकर गहनों तक में इनका इस्तेमाल होता है. निवेशक भी बाजार के उथल-पुथल के बीच सेफ निवेश विकल्प के तौर पर इनकी ओर रूख करते हैं. फिर भी जब कीमत की बात आती है, तो दोनों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलता है.

सोने की तुलना में चांदी काफी सस्ती नजर आती है. ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर किन वजहों से इन दोनों धातुओं की कीमतों में इतना फर्क बना रहता है. आइए जानते हैं, इस विषय में....

चांदी का मार्केट साइज है छोटा

चांदी के बाजार आकार को सोने के लिहाज से काफी छोटा माना जाता है. एक अनुमान के मुताबिक चांदी बाजार का करीब 10 प्रतिशत हिस्सा ही अपने पास रखता है. चांदी की तुलना में सोने में ज्यादा निवेश और ट्रेडिंग होती है.

जिससे यह एक मजबूत और भरोसेमंद निवेश विकल्प बन जाता है. यही वजह है कि अनिश्चित हालात में लोग सोने की ओर ज्यादा रुख करते हैं. जिससे इसकी कीमत ऊंची बनी रहती है.

चांदी की उपलब्धता और माइनिंग हैं आसान

सोने की तुलना में चांदी की उपलब्धता ज्यादा होने के कारण भी कीमतों में फर्क देखने को मिलता है. साथ ही सोने की खुदाई का तरीका काफी कठिन और खर्चीला होता है, क्योंकि इसे जमीन की गहराई से विशेष तरीकों से निकाला जाता है.

वहीं चांदी कई बार तांबा, जस्ता या सीसा जैसी अन्य धातुओं के खनन के दौरान साथ में ही मिल जाती है. जिससे इसकी अलग से लागत कम पड़ती है. यही वजह है कि उत्पादन खर्च कम होने के कारण चांदी की कीमत सोने के मुकाबले कम रहती है.

चांदी की इंडस्ट्रियल मांग 

चांदी का इस्तेमाल उद्योगों में ज्यादा होता है और इसकी मांग सीधे तौर पर आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी रहती है. जब अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है या वैश्विक हालात प्रभावित होते हैं, तो चांदी की मांग पर असर पड़ता है.

इसकी कीमतें जल्दी नीचे आ सकती हैं. यही कारण है कि सोने की तुलना में चांदी आमतौर पर सस्ती रहती है और उसमें ज्यादा उतार-चढ़ाव भी देखने को नहीं मिलता है. हालांकि, पिछले कुछ दिनों में चांदी की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.

केंद्रीय बैंकों की पसंद का असर

दुनिया के ज्यादातर केंद्रीय बैंक अपने भंडार में सोने को बड़ी मात्रा में रखते हैं. जिससे इसकी मांग लगातार बनी रहती है. केंद्रीय बैंकों के सोना रखने के कारण कीमतें भी ऊंची होती है.

वहीं दूसरी ओर, चांदी को अब केंद्रीय बैंकों के आधिकारिक भंडार में ज्यादा जगह नहीं मिलती. जिसके कारण इसकी मांग उतनी मजबूत नहीं रहती और यह सोने के मुकाबले सस्ती बनी रहती है.

कीमती धातुओं में उतार-चढ़ाव की वजह

सोना और चांदी जैसी धातुओं की कीमतों में अक्सर तेज बदलाव देखने को मिलता है. कई बाहरी और बाजार से जुड़ी वजहें इसका कारण होती हैं. आर्थिक हालात में बदलाव, मांग और सप्लाई का संतुलन बिगड़ना, निवेशकों की सोच और बाजार के मौजूदा हालात ये सभी चीजें मिलकर इनके दाम तय करने का काम करती है.

साथ ही सरकार के लगाए गए टैक्स से भी कीमते ऊपर-नीचे होती है. जिसकी वजह से इन बहुमूल्य धातुओं के दाम बदलते रहते हैं. 

यह भी पढ़ें: मिडिल ईस्ट तनाव भी नहीं रोक पा रहा भारतीय बाजार की रफ्तार, इन वजहों से रॉकेट की तरह भाग रहा शेयर मार्केट; जानें डिटेल

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
Read More
Published at : 18 Mar 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Why Silver Costs Less Than Gold Silver Vs Gold
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
सोना क्यों रहता है हमेशा चांदी से महंगा? कीमतों के इस बड़े फर्क के पीछे छिपे हैं ये चौंकाने वाले कारण, जानें डिटेल
सोना क्यों रहता है हमेशा चांदी से महंगा? कीमतों के इस बड़े फर्क के पीछे छिपे हैं ये चौंकाने वाले कारण, जानें डिटेल
बिजनेस
जबरन छुट्टी और जबरदस्त तनाव, फिर भी घर नहीं आना चाहते भारतीय.. जानिए क्यों?
जबरन छुट्टी और जबरदस्त तनाव, फिर भी घर नहीं आना चाहते भारतीय.. जानिए क्यों?
बिजनेस
मिडिल ईस्ट तनाव भी नहीं रोक पा रहा भारतीय बाजार की रफ्तार, इन वजहों से रॉकेट की तरह भाग रहा शेयर मार्केट; जानें डिटेल
मिडिल ईस्ट तनाव भी नहीं रोक पा रहा भारतीय बाजार की रफ्तार, इन वजहों से रॉकेट की तरह भाग रहा शेयर मार्केट; जानें डिटेल
बिजनेस
नीता अंबानी को मिला कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, शिक्षा से लेकर महिला सशक्तिकरण के लिए सम्मानित
नीता अंबानी को मिला कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, शिक्षा से लेकर महिला सशक्तिकरण के लिए सम्मानित
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: जंग का 18वां दिन... युद्ध की आग।में जल रही है दुनिया | World War 3 | Israel
West Bengal Election 2026: Suvendu Adhikari के खिलाफ..Mamata Banerjee का 'पबित्रा' दांव! | Breaking
Chitra Tripathi: युद्ध से बढ़ेगा महंगाई का महासंकट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Israe Iran War
Pakistan Attack on Kabul: काबुल दहला, अब इस्लामाबाद की बारी? मुनीर को सीधी चुनौती | Taliban
Iran-Israel-US War: महायुद्ध के 18 दिन हमले और तबाही 'अंतहीन' | Trump | World War 3 | Abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Middle East War: ईरान के लिए जंग में कूद रहा है चीन? अमेरिका के दावे से मचा हड़कंप, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
ईरान के लिए जंग में कूद रहा है चीन? अमेरिका के दावे से मचा हड़कंप, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
क्या राज्यसभा सीट को लेकर थी नाराजगी? केसी त्यागी का बड़ा बयान, '2013 में नीतीश कुमार ने...'
क्या राज्यसभा सीट को लेकर थी नाराजगी? केसी त्यागी का बड़ा बयान, '2013 में नीतीश कुमार ने...'
बॉलीवुड
राहुल मोदी संग शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर? आंटी तेजस्विनी कोल्हापुरे ने किया रिएक्ट
राहुल मोदी संग शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर? आंटी तेजस्विनी कोल्हापुरे ने किया रिएक्ट
इंडिया
I-PAC रेड में ममता बनर्जी की दखलअंदाजी पर बंगाल के वकील और ED में हो गई तगड़ी बहस, SG मेहता बोले- तो आप खुद कैसे...
I-PAC रेड में ममता बनर्जी की दखलअंदाजी पर बंगाल के वकील और ED में हो गई तगड़ी बहस, SG मेहता बोले- तो आप खुद कैसे...
क्रिकेट
ट्रॉफी चोर... कामरान अकमल ने की PCB चीफ मोहसिन नकवी की गजब बेइज्जती!
ट्रॉफी चोर... कामरान अकमल ने की PCB चीफ मोहसिन नकवी की गजब बेइज्जती!
विश्व
Iran Nuclear Plant: ईरान के न्यू्क्लियर पावर प्लांट पर मिसाइल से हमला! मचा हड़कंप, जानें क्या हालात
ईरान के न्यू्क्लियर पावर प्लांट पर मिसाइल से हमला! मचा हड़कंप, जानें क्या हालात
फूड
No Cook Recipes: एलपीजी गैस खत्म हो गई तो न लें टेंशन, बिना पकाए बन जाती हैं ये 50 डिशेज
एलपीजी गैस खत्म हो गई तो न लें टेंशन, बिना पकाए बन जाती हैं ये 50 डिशेज
शिक्षा
IIT दिल्ली समर फेलोशिप का सुनहरा मौका, स्टाइपेंड के साथ फ्री रहने की सुविधा- जल्दी करें आवेदन!
IIT दिल्ली समर फेलोशिप का सुनहरा मौका, स्टाइपेंड के साथ फ्री रहने की सुविधा- जल्दी करें आवेदन!
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget