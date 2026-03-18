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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटमिडिल ईस्ट तनाव भी नहीं रोक पा रहा भारतीय बाजार की रफ्तार, इन वजहों से रॉकेट की तरह भाग रहा शेयर मार्केट; जानें डिटेल

मिडिल ईस्ट तनाव भी नहीं रोक पा रहा भारतीय बाजार की रफ्तार, इन वजहों से रॉकेट की तरह भाग रहा शेयर मार्केट; जानें डिटेल

शेयर बाजार में 18 मार्च को लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिल रही है. मिडिल ईस्ट में पैदा हुए हालातों के बीच भारतीय बाजार में रिकवरी दिख रही है. आइए जानते हैं, आखिर इस तेजी के पीछे की वजह क्या है?

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 18 Mar 2026 01:29 PM (IST)
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Indian Stock Market Rally Reasons: भारतीय घरेलू बाजार में बुधवार, 18 मार्च को लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिल रही है. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 में जोरदार तेजी है. 

दोपहर करीब 12:50 बजे सेंसेक्स करीब 679 अंक उछलकर 76,750 के लेवल तो वहीं, निफ्टी 50 203 अंक की तेजी के साथ 23,785 अंक पर ट्रेड कर रही थी. मिडिल ईस्ट में पैदा हुए हालातों के बीच भारतीय बाजार में रिकवरी दिख रही है. आइए जानते हैं, आखिर इस तेजी के पीछे की वजह क्या है?

आईटी शेयरों में खरीदारी से बाजार को मिला सहारा

शेयर बाजार में आई इस तेजी के पीछे आईटी सेक्टर की अहम भूमिका रही. पिछले कुछ दिनों से गिरावट झेल रहे इन शेयरों में निवेशकों ने आज जमकर खरीदारी की हैं. इसी का असर रहा कि निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 2.5 फीसदी तक चढ़ गया. साथ ही लगातार 6 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला भी थम गया.

इस दौरान कई आईटी कंपनियों के शेयरों में 3 फीसदी से ज्यादा की उछाल देखने को मिली. निवेशकों के भरोसे ने बाजार को सहारा देने का काम किया हैं. 

वैश्विक स्तर से मिल रहे मजबूत संकेत

घरेलू बाजार समेत वैश्विक बाजारों से भी पॉजिटिव संकेत मिल रहा है. एशियाई बाजारों की बात करें तो, साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स करीब 4 प्रतिशत तक उछल गया.

वहीं, जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 2 फीसदी उछला. अमेरिकी बाजार भी आखिरी कारोबार दिन पॉजिटिव नोट पर बंद हुए थे. कुल मिलाकर ग्लोबल स्तर से मिल रहे संकेतों ने भारतीय बाजार का आगे बढ़ाने का काम किया है. 

इंडिया VIX में गिरावट से बाजार को मिला भरोसा

बुधवार को बाजार में हलचल मापने वाला इंडिया VIX इंडेक्स करीब 5 फीसदी टूटकर 18.84 पर आ गया. यह संकेत देता है कि पिछले दिनों के मुकाबले अब निवेशकों की चिंता थोड़ी कम हुई है और माहौल पहले से ज्यादा शांत नजर आ रहा है.

जब VIX में इस तरह गिरावट आती है, तो आम तौर पर इसका मतलब होता है कि बाजार में डर घट रहा है और लोग निवेश करने के लिए ज्यादा तैयार हो रहे हैं. 

कच्चे तेल की कीमतें है स्थिर

कच्चे तेल की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है. ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 1.46 फीसदी फिसल गई और 101.9 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंची है. इस खबर के बाद निवेशकों की चिंता कम हुई और बाजार को सहारा मिला. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: Sahara Refund Update: सहारा में फंसा पैसा कैसे मिलेगा? अभी कर लें ये काम...10 लाख तक का क्लेम हो सकता है मंजूर

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 18 Mar 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
Indian Stock Market Rally Reasons Sensex Nifty Surge 18 March
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