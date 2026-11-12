भारत ने रूस से तेल की खरीद कम की, ट्रंप ने टैरिफ की धमकी देकर काटा था बवाल

ईरान और यूएस के बीच जब से युद्ध शुरू हुआ था और कच्चे तेल का आयात प्रतिबाधित हुआ था. उसी के बाद से भारत ने रूस से तेल आयात करना शुरू कर दिया था. लेकिन अब भारत ने कच्चे तेल की खरीद के मामले में एक बार फिर अपना रुख बदल लिया है. भारत ने एक बार फिर से खाड़ी देशों की ओर अपना रुख कर लिया है.

दरअसल ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार भारत ने रूस के मुकाबले गल्फ कंट्रीज से ज्यादा कच्चा तेल खरीदा है. इसकी बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल की सप्लाई का दोबारा बढ़ना और खाड़ी देशों से मिलने वाला कॉम्पिटीटिव दाम है.

खाड़ी देशों से रोज आ रहा तेल

Kpler के डाटा के मुताबिक, नवंबर में अब तक खाड़ी देशों से भारत को रोजाना औसतन 21 लाख बैरल कच्चा तेल मिल रहा है. वहीं, रूस से तेल की सप्लाई घटकर करीब 18 लाख बैरल प्रतिदिन रह गई है. ईरान युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई थी. अप्रैल में इस रास्ते से भारत आने वाला तेल घटकर रोजाना सिर्फ 2.47 लाख बैरल रह गया था. जबकि फरवरी में ये औसतन 28 लाख बैरल प्रतिदिन था.

होर्मुज से बढ़ी सप्लाई

अब तेल टैंकरों की आवाजाही बढ़ने से खाड़ी देशों से सप्लाई में सुधार हुआ है. सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ईराक और कुवैत ने अक्टूबर में मिलकर हर रोज 1.553 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया है. ये मात्रा युद्ध से पहले के स्तर के आसपास की ही है.

रूसी तेल खरीद क्यों हुई कम?

भारत ने रूस से तेल की खरीद इसलिए कम की है, क्योंकि रूस से आने वाले तेल की ढुलाई महंगी हो गई है. यूक्रेन के हमलों के कारण रूस के एनर्जी स्ट्रक्चर और तेल के एक्सपोर्ट पर असर पड़ा है. इसके अलावा, रूस से तेल लाने में ज्यादा समय और खर्च लगता है. दूसरी ओर, खाड़ी देश भारतीय खरीदारों को बेहतर कीमत दे रहे हैं. वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल लाने के बाद समुद्र में दूसरे टैंकरों में तेल ट्रांसफर कर रहे हैं, जिससे सप्लाई जारी रखने में मदद मिल रही है.

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