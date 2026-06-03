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हिंदी न्यूज़बिजनेसWedding SIP: बिना कर्ज लिए करनी है शाही शादी? आज ही शुरू करें वेडिंग एसआईपी और बनाएं बड़ा फंड, समझें गणित

Wedding SIP: बिना कर्ज लिए करनी है शाही शादी? आज ही शुरू करें वेडिंग एसआईपी और बनाएं बड़ा फंड, समझें गणित

Wedding SIP: क्या आपने कभी सोचा है भविष्य में जब शादी करेंगे तब पैसों का इंतजाम कैसे होगा? नहीं सोचा है तो यहां आपको बताते हैं शादी के लिए कैसे इनवेस्ट करें. इससे आप शादी के लिए बड़ा फंड बना पाएंगे.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 03 Jun 2026 09:41 PM (IST)
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Wedding SIP: क्या आप भी सपने देखते हैं कि आपकी शादी रॉयल और ग्रैंड हो? क्या आप भी सेलेब्स की तरह डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं? या फिर आपको भी सेलेब्स की तरह अपनी शादी में डिजाइनर लहंगा पहनना है? तो इसके लिए बहुत सारे रुपये भी चाहिए, वो कहां से आएंगे? ये कोई मुश्किल काम नहीं है बल्कि बेहद आसान है. इसके लिए बहुत थोड़ी सी समझ और एक रुटीन होना जरूरी है. आइये बताते हैं कैसे.

शादी के लिए कैसे जोड़े पैसे?
आजकल शादी का खर्च लाखों रुपये तक पहुंच जाता है. ऐसे में कई लोग शादी के लिए लोन लेते हैं या अपनी सेविंग्स को खत्म कर देते हैं. लेकिन अगर आप अपनी सेविंग्स भी बचाकर रखना चाहते हैं और लोन भी नहीं लेना चाहते, तो आप अभी से ही निवेश शुरू कर दें. इसके लिए आप वेडिंग SIP का सहारा ले सकते हैं. ये आसान भी होगा और आपको बहुत ज्यादा कर्ज भी आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा.

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कैसे करेगी वेडिंग SIP काम?
शादी तो कभी ना कभी हर किसी को करना ही होती है, ऐसे में यदि मान लीजिए आपकी शादी 10 साल बाद होना है और इसके लिए 20 लाख रुपये की जरूरत है. अगर आप अभी से हर महीने SIP में निवेश शुरू करते हैं और लगभग 12% सालाना रिटर्न आपको मिलता है तो लाखों रुपया अपनी शादी के लिए जमा कर सकते हैं.

अगर आपकी शादी को 5 साल हैं, तो भी आप करीब 5 लाख रुपये की सेविंग तो कर ही सकते हैं. इसके लिए आपको हर महीने करीब 2500 रुपये SIP में निवेश करना होगा. ये कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये आपकी शादी में आपका खर्च तो उठा ही सकती है.

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कौन से खर्च हो सकते हैं पूरे?
अगर आप दुल्हन हैं और आपने 5 लाख रुपये SIP के जरिए जमा कर रखे हैं, तो आपकी शादी के कपड़े, गहने, हर फंक्शन का मेकअप, जूते- चप्पल, जैसे खर्चो को आप खुद ही उठा सकती हैं. ऐसा करने से आपको किसी भी चीज के लिए मन नहीं मारना होगा और परिवार के ऊपर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा.

तो वहीं यदि आप दूल्हा हैं, तो कपड़े गहनों का तो खर्च नहीं होता है. लेकिन आप अपनी शादी की केटरिंग या हॉल बुक करने जैसी सुविधाओं का बोझ खुद उठा पाएंगे. या इससे आप शादी के बाद हनीमून पर भी जा पाएंगे.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 03 Jun 2026 09:41 PM (IST)
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Systematic Investment Plan Wedding SIP SIP News
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