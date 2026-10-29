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हिंदी न्यूज़बिजनेसकोहली की कंपनी कर रही धमाल, One8 का Agilitas में मर्जर, बने बड़े मालिक

कोहली की कंपनी कर रही धमाल, One8 का Agilitas में मर्जर, बने बड़े मालिक

विराट कोहली केवल खेल में ही नहीं बल्कि बिजनेस में भी दिग्गज हैं. हाल ही में उनकी कंपनी One8 का मर्जर एजिलिटास स्पोर्ट्स के साथ हुआ है. जिसके बाद अब बिजनेस वर्ल्ड में वो और ज्यादा धमाल मचाने वाले हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 29 Oct 2026 04:59 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली किसी पहचान के तो मोहताज नहीं हैं. उन्होंने स्पोर्ट्स वर्ल्ड में तो अपना परचम लहराया ही है. इसी के साथ वो बिजनेस वर्ल्ड में भी अपना परचम लहरा रहे हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी स्पोर्ट्सवियर कंपनी One8 को लेकर एक बड़ा कारोबारी कदम उठाया है. उनकी इस कंपनी का मर्जर Agilitas स्पोर्ट्स के साथ किया है.

One8 और Agilitas का मर्जर होने के बाद विराट कोहली की इस स्पोर्ट्सवियर कंपनी में हिस्सेदारी बढ़कर 6.4% हो गई है. इससे पहले ये हिस्सेदारी लगभग 1.8% थी.

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कोहली को होगा फायदा?
दोनों कंपनियों के बीच हुए इस सौदे के बाद विराट कोहली की एजिलिटास स्पोर्ट्स में हिस्सेदारी बढ़ गई है. इससे वो कंपनी के बिजनेस की तरक्की में सीधे भागीदार बनेंगे. कोहली अब केवल अपने ब्रांड का प्रचार करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कंपनी में हिस्सेदारी रखने वाले निवेशक भी हैं. इससे कंपनी के भविष्य में होने वाले विकास का फायदा उन्हें मिल सकता है.

कंपनी की क्या है प्लानिंग?
एजिलिटास स्पोर्ट्स की प्लानिंग है कि One8 को एक बड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्सवियर ब्रांड के रूप में विकसित किया जाए. कंपनी स्पोर्ट्स शूज, कपड़े और अन्य प्रोडक्ट्स बनाने का बिजनेस करती है, जिसे वो और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहती है. कंपनी का लक्ष्य भारतीय ब्रांड को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना और अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित स्पोर्ट्सवियर कंपनियों को टक्कर देना है.

One8 के बारे में
बता दें कि One8 विराट कोहली का स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल ब्रांड है, जिसकी शुरुआत जून 2026 से ही हुई है. इस ब्रांड का नाम जर्सी नंबर 18 से पड़ा है. जिसके तहत जूते, कपड़े और स्पोर्ट्स से जुड़ी दूसरी चीजें बेची जाती हैं. इस ब्रांड को कोहली ने ग्लोबली लॉन्च किया है, जिसका मकसद स्पोर्ट्स वियर को स्टाइल और फैशन के साथ जोड़ना है.

अब One8 का विलय एजिलिटास स्पोर्ट्स के साथ हो गया है. इस कंपनी का उद्देश्य भारत में बने स्पोर्ट्सवियर ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाना है.

ये भी पढ़ें: बिना जुर्माने केस खत्म करने का मौका, सरकार ने बढ़ाई ESIC अमनेस्टी स्कीम

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 29 Oct 2026 04:59 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI One8
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