Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सोने में रेनियम पाउडर मिलाकर वजन बढ़ाया जा रहा.

चीन से आ रहे पाउडर से ग्राहक ठगे जा रहे.

यह मिलावट जांच मशीनों द्वारा पकड़ी नहीं जा रही.

शादी-ब्याह के सीजन में अगर आप भी इस बार सोने की खरीदारी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले ही अलर्ट हो जाएं. इन दिनों सर्राफा बाजार में मिलावट का हाई टेक खेल चल रहा है, जिसे पकड़ पाना भी मुश्किल है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गहनों का वजन बढ़ाने के लिए शुद्ध सोने में चीन से सप्लाई हो रहे 'रेनियम पाउडर' को मिलाया जा रहा है. इससे ग्राहकों को 20 कैरेट वाला सोना 22 कैरेट के पूरे दाम पर थमाया जा रहा है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

हाल ही में दैनिक भास्कर इन्वेटिगेशन की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि सोने का वजन बढ़ाने के लिए कुछ व्यापारी इन दिनों उसमें 'रेनियम' (rhenium) नाम की एक दुर्लभ और भारी धातु मिला रहे हैं. चिंता वाली बात यह है कि इस मिलावट के बावजूद जांच के तमाम तरीकों में इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है और यह 24 कैरेट की ही बताई जा रही है.

टेस्ट में पास हो रहा मिलावटी सोना

दैनिक भास्कर और CNBC-TV18 की रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में इस मिलावटी पाउडर की सप्लाई का चीनी कनेक्शन सामने आया है. रिपोर्ट के मुताबिक, जांच के दौरान चीन के शेनझेन शहर में स्थित एक एजेंट से संपर्क किया गया. एजेंट ने दावा किया कि उसकी कंपनी रेनियम पाउडर बनाती है और भारत के कई शहरों में उसके डीलर हैं. जांचकर्ताओं ने मुंबई के एक डीलर के जरिये एक ग्राम रेनियम पाउडर का सैंपल हासिल किया गया और राजस्थान के जोधपुर में एक जौहरी के साथ मिलकर एक प्रयोग किया.

रिपोर्ट के अनुसार, रेनियम के इस सैंपल को 7.83 ग्राम 24-कैरेट सोने के साथ मिलाया गया. इससे मिश्रण का कुल वजन 8.83 ग्राम था और जांच में इसे 24-कैरेट सोना माना गया. इसके बाद जौहरी ने इसमें एक और धातु मिलाकर इसे 22-कैरेट गोल्ड में बदल दिया. इसमें सोने की मात्रा महज 81.73% थी. यानी इसकी शुद्धता करीब 20 कैरेट के बराबर थी, जबकि 22-कैरेट सोने में कम से कम 91.6% शुद्ध सोना होना चाहिए. बताया जा रहा है कि सोने की यह ज्वेलरी शोरूम और टेस्टिंग सेंटरों में शुद्धता की जांच में पास हो गया है.

कई दूसरे धातुओं की भी मिलावट

4 नवंबर 2026 को Mint की एक रिपोर्ट में इंदौर के सर्राफा बाजार के के व्यापारियों और कारीगरों की इसी चिंता की बात की गई थी. इस रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ रेनियम ही नहीं, बल्कि रूथेनियम (Ruthenium), इरिडियम (Iridium) और ऑस्मियम (Osmium) जैसी अन्य भारी धातुओं के पाउडर से भी सोने में मिलावट की जा रही है.

इंदौर के जौहरियों और कारीगरों ने शिकायत की थी कि इन धातुओं का घनत्व सोने के बराबर या उससे भी अधिक होता है. इस वजह से पारंपरिक एसिड टेस्ट, टचस्टोन (कसौटी) जांच और पुरानी कैरेट-टेस्टिंग मशीनें इस मिलावट को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही थीं.

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