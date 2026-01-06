इस देश में चॉकलेट से भी सस्ता पेट्रोल! जानें कितने में फुल हो जाती है बाइक और कार की टंकी

Venezuela Petrol Cost: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा कदम ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है. उनके आदेश पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंदी बनाए जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव और बढ़ गया है. इसके साथ ही ट्रंप ने अन्य देशों को भी इसी तरह की कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला एक बार फिर दुनिया के केंद्र में आ गया है. हालांकि यह संकट राजनीतिक है, लेकिन वेनेजुएला की सबसे बड़ी ताकत उसकी जमीन के नीचे छिपा काला सोना यानी कच्चा तेल है, जिसने हमेशा से वैश्विक शक्तियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

एक रुपये से सस्ता पेट्रोल!

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 तक वेनेजुएला के पास लगभग 303 बिलियन बैरल का प्रमाणित तेल भंडार था, जो दुनिया के किसी भी देश से अधिक है. तेल भंडार के मामले में वेनेजुएला पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, जिसके पास करीब 267.2 बिलियन बैरल तेल है. इसके बाद ईरान (208.6 बिलियन बैरल) और कनाडा (163.6 बिलियन बैरल) का स्थान आता है. इतनी विशाल तेल संपदा के कारण वेनेजुएला की तुलना किसी अन्य देश से करना आसान नहीं है.

हैरानी की बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले इस देश में पेट्रोल की कीमतें बेहद कम हैं. वेनेजुएला में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 0.01 से 0.035 अमेरिकी डॉलर के बीच होती है. भारतीय मुद्रा में देखें तो यह कीमत लगभग एक रुपये से तीन रुपये प्रति लीटर के आसपास बैठती है. ऐसे में 30 से 60 लीटर की क्षमता वाली कार की टंकी फुल कराने पर महज 50 से 180 रुपये तक का ही खर्च आता है.

दरअसल, वेनेजुएला में पेट्रोल दो श्रेणियों में बिकता है. पहला सब्सिडी वाला पेट्रोल, जो आम जनता के लिए होता है और बेहद सस्ते दाम पर उपलब्ध कराया जाता है. दूसरा प्रीमियम पेट्रोल होता है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुरूप तय की जाती है और इस पर सरकार की ओर से कोई सब्सिडी नहीं दी जाती. प्रीमियम पेट्रोल की कीमत लगभग 42 रुपये प्रति लीटर है.

दो तरह के पेट्रोल

इस हिसाब से अगर कोई व्यक्ति प्रीमियम पेट्रोल से 50 लीटर की टंकी भरवाता है, तो उसे करीब 20 से 25 अमेरिकी डॉलर खर्च करने पड़ते हैं. भारतीय रुपये में यह रकम लगभग 1,700 से 2,100 रुपये के बीच बैठती है. इस तरह वेनेजुएला में जहां आम जनता को बेहद सस्ता पेट्रोल मिलता है, वहीं प्रीमियम पेट्रोल अंतरराष्ट्रीय कीमतों के करीब होता है, जो वहां के अनोखे ईंधन मूल्य निर्धारण मॉडल को दर्शाता है.