हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसVada Pav Price Hike: मुंबई के बाद अब इस शहर में बढ़ा वड़ा पाव का भाव, 1 जून से मिलेगा इतना महंगा

Vada Pav Price Hike: मुंबई के बाद अब इस शहर में बढ़ा वड़ा पाव का भाव, 1 जून से मिलेगा इतना महंगा

Vada Pav Price Hike: मुंबई के बाद अब मध्य प्रदेश में भी वड़ा पाव का रेट बढ़ा दिया गया है. यहां से जानें कि 1 जून से आपको मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशन पर कितने का वड़ा पाव मिलेगा.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 27 May 2026 09:20 AM (IST)
Preferred Sources

Vada Pav Price Hike: महंगाई की मार से अब यात्रा करने वालों की भी जेब ढीली होगी. असल में मध्य रेलवे ने अपने माइनर स्टैटिक कैटरिंग स्टेशनों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों में बदलाव को मंजूरी दे दी है. 1 जून से स्टेशनों पर नया मेनू और संशोधित दरें पूरी तरह लागू हो जाएंगी. इस नए संशोधन के बाद स्टेशनों पर 50 ग्राम के एक आलू वड़ा की कीमत 15 रुपये तय की गई है. इसके साथ ही वड़ा के साथ खाए जाने वाले एक सिंगल पाव की कीमत अब 5 रुपये होगी.

समोसा, पिज्जा के भी बढ़े दाम?
रेलवे के मेनू के दूसरे लोकप्रिय स्नैक्स के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं. इसमें वेज समोसा 20 रुपये, वेज पफ 20 रुपये और साबूदाना वड़ा 20 रुपये में मिलेगा. मध्य प्रदेश में यात्रा करने वाले यात्रियों को वहां का पाव भाजी और वेज पिज्जा भी खूब पसंद आता है. लेकिन अब तो पाव भाजी को 50 रुपये और वेज पिज्जा भी 50 रुपये की नई कीमत पर बेचा जाएगा.

फिर बढ़ी लोगों की टेंशन? दिल्ली से पटना तक जानिए आज क्या हैं पेट्रोल-डीजल के नए रेट

साउथ इंडियल थाली के बदले रेट

साउथ इंडियन डिशेज भी महंगी मिलने वाली हैं. अब मसाला डोसा 35 रुपये और दो पीस इडली सांभर/चटनी की कीमत 30 रुपये की मिलेगी. हालांकि, कुछ व्यंजनों जैसे मिसल पाव (35 रुपये), कचोरी (15 रुपये) और दाबेली (20 रुपये) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

क्वालिटी पर है रेलवे का ध्यान

रेलवे प्रशासन ने आदेश दिया है कि कीमतों में इस बढ़ोतरी के साथ ही वेंडर्स को भोजन की गुणवत्ता (क्वालिटी) में भी सुधार करना होगा. यात्रियों की सुविधा के लिए सभी स्टॉल धारकों को अपनी दुकानों पर दो भाषाओं में रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. स्टेशनों पर यात्रियों से अधिक पैसे वसूलने की शिकायतों को रोकने और खाने की क्वालिटी जांचने के लिए नियमित निरीक्षण किया जाएगा.

आपके शहर में 14 और 19 किलो का गैस सिलेंडर का क्या है दाम? जानें आज कितने बढ़े एलपीजी के रेट

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read More
Published at : 27 May 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
Vada Pav Breaking News Abp News MADHYA PRADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
बायजू के फाउंडर को 6 महीने की जेल, 70500 डॉलर जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला
बायजू के फाउंडर को 6 महीने की जेल, 70500 डॉलर जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला
बिजनेस
Vada Pav Price Hike: मुंबई के बाद अब इस शहर में बढ़ा वड़ा पाव का भाव, 1 जून से मिलेगा इतना महंगा
Vada Pav Price Hike: मुंबई के बाद अब इस शहर में बढ़ा वड़ा पाव का भाव, 1 जून से मिलेगा इतना महंगा
बिजनेस
LPG Price Today: आपके शहर में 14 और 19 किलो के गैस सिलेंडर का क्या है दाम? जानें आज कितने बढ़े एलपीजी के रेट
LPG Price Today: आपके शहर में 14 और 19 किलो के गैस सिलेंडर का क्या है दाम? जानें आज कितने बढ़े एलपीजी के रेट
बिजनेस
Petrol-Diesel Price Today: फिर बढ़ी लोगों की टेंशन? दिल्ली से पटना तक जानिए आज क्या हैं पेट्रोल-डीजल के नए रेट
फिर बढ़ी लोगों की टेंशन? दिल्ली से पटना तक जानिए आज क्या हैं पेट्रोल-डीजल के नए रेट
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi | Bakrid Controversy: 'बकरा कटेगा सियासत में बटेगा' पर छिड़ा महासंग्राम | Mira Road
Sansani : शादी के 6 महीने बाद ही उजड़ गई श्वेता की दुनिया! | Crime News | Twisha | Sweta
Bakrid Controversy | Janhit with Chitra Tripathi: बकरे की 'कुर्बानी' पर 'राष्ट्रीय कलह'! | Mira Road
Nashik Farmers Protest : कब तक खून के आंसू रोते रहेंगे किसान? | Farmers Protest | Onion Price |
Sandeep Chaudhary: CBSE गड़बड़झाले का सटीक विश्लेषण! | CBSE OSM ROW | Dharmendra Pradhan | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सिंधु जल संधि को लेकर फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत से लगाई ये गुहार
सिंधु जल संधि को लेकर फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत से लगाई ये गुहार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मऊ में विधायक अब्बास अंसारी की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी निलंबित, एसपी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई
मऊ में विधायक अब्बास अंसारी की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी निलंबित, एसपी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई
विश्व
'पूरी तरह पागल हो गए हैं', अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN पर क्यों भड़के ट्रंप?
'पूरी तरह पागल हो गए हैं', US के वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN पर क्यों भड़के ट्रंप?
स्पोर्ट्स
RCB Vs GT Qualifier 1 IPL 2026:
"आक्रामक सोच से मिली सफलता", फाइनल में पहुंचने पर बोले कप्तान रजत पाटीदार
बॉलीवुड
'वरुण धवन कभी सलमान नहीं बन सकता', सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के Chunnari Chunnari के रीमेक को बताया 'भजन'
'वरुण धवन सलमान खान नहीं बन सकते', 'चुनरी चुनरी' के रीमेक पर भड़के सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य
विश्व
ट्रंप के जाल में फंसे शहबाज-मुनीर! 'अब्राहम अकॉर्ड' में हुए शामिल तो पासपोर्ट में करना होगा ये बड़ा बदलाव
ट्रंप के जाल में फंसे पाकिस्तान! 'अब्राहम अकॉर्ड' में हुए शामिल तो पासपोर्ट में करना होगा ये बड़ा बदलाव
लाइफस्टाइल
Indian Diet: स्वाद में नंबर-1 लेकिन प्रोटीन में फिसड्डी है भारतीय थाली, जानें डाइट में क्या खा रहे हम?
स्वाद में नंबर-1 लेकिन प्रोटीन में फिसड्डी है भारतीय थाली, जानें डाइट में क्या खा रहे हम?
ऑटो
BYD की ये टेक्नोलॉजी है बेहद खास, 1100 KM तक मिलेगी रेंज, जानिए क्या है खासियत?
BYD की ये टेक्नोलॉजी है बेहद खास, 1100 KM तक मिलेगी रेंज, जानिए क्या है खासियत?
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget