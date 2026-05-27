Vada Pav Price Hike: महंगाई की मार से अब यात्रा करने वालों की भी जेब ढीली होगी. असल में मध्य रेलवे ने अपने माइनर स्टैटिक कैटरिंग स्टेशनों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों में बदलाव को मंजूरी दे दी है. 1 जून से स्टेशनों पर नया मेनू और संशोधित दरें पूरी तरह लागू हो जाएंगी. इस नए संशोधन के बाद स्टेशनों पर 50 ग्राम के एक आलू वड़ा की कीमत 15 रुपये तय की गई है. इसके साथ ही वड़ा के साथ खाए जाने वाले एक सिंगल पाव की कीमत अब 5 रुपये होगी.

समोसा, पिज्जा के भी बढ़े दाम?

रेलवे के मेनू के दूसरे लोकप्रिय स्नैक्स के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं. इसमें वेज समोसा 20 रुपये, वेज पफ 20 रुपये और साबूदाना वड़ा 20 रुपये में मिलेगा. मध्य प्रदेश में यात्रा करने वाले यात्रियों को वहां का पाव भाजी और वेज पिज्जा भी खूब पसंद आता है. लेकिन अब तो पाव भाजी को 50 रुपये और वेज पिज्जा भी 50 रुपये की नई कीमत पर बेचा जाएगा.

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साउथ इंडियल थाली के बदले रेट

साउथ इंडियन डिशेज भी महंगी मिलने वाली हैं. अब मसाला डोसा 35 रुपये और दो पीस इडली सांभर/चटनी की कीमत 30 रुपये की मिलेगी. हालांकि, कुछ व्यंजनों जैसे मिसल पाव (35 रुपये), कचोरी (15 रुपये) और दाबेली (20 रुपये) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

क्वालिटी पर है रेलवे का ध्यान

रेलवे प्रशासन ने आदेश दिया है कि कीमतों में इस बढ़ोतरी के साथ ही वेंडर्स को भोजन की गुणवत्ता (क्वालिटी) में भी सुधार करना होगा. यात्रियों की सुविधा के लिए सभी स्टॉल धारकों को अपनी दुकानों पर दो भाषाओं में रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. स्टेशनों पर यात्रियों से अधिक पैसे वसूलने की शिकायतों को रोकने और खाने की क्वालिटी जांचने के लिए नियमित निरीक्षण किया जाएगा.

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