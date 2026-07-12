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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG सिलेंडर ट्रांसफर के बदल दिए गए नियम, जानें क्या है नया अपडेट और आज का ताजा रेट

LPG सिलेंडर ट्रांसफर के बदल दिए गए नियम, जानें क्या है नया अपडेट और आज का ताजा रेट

LPG Rate Today: सरकार ने एलपीजी ट्रांसफर के नियम बदल दिए हैं. इसके तहत, एक ही शहर में घर बदलने पर आपको अपनी गैस एजेंसी के सर्विस एरिया की जानकारी होनी जरूरी है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 12 Jul 2026 09:15 AM (IST)
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  • दूसरे शहर जाने पर सिलेंडर जमा कर टर्मिनेशन वाउचर मिलेगा.

LPG Rate Today on July 12: आज रविवार को भारत में 14.2 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. तेल कंपनियों ने आज दामों में कोई नया बदलाव नहीं किया है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कीमत प्रति सिलेंडर 942.00 रुपये है. वहीं गाजियाबाद में रेट 939.50 रुपये है. कोलकाता में रेट थोड़ा ज्यादा 968.50 रुपये है. कमर्शियल सिलेंडर की बात करें, तो जुलाई महीने की शुरुआत में इसकी कीमत में 183.50 रुपये की बड़ी कटौती की गई थी. इसके बाद से दिल्ली और गाजियाबाद में इसका रेट 2930.00 पर स्थिर बना हुआ है. 

शहरवार LPG की कीमतें

शहर  घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 942.0 रुपये 2930.0 रुपये
मुंबई 941.5 रुपये 2885.5 रुपये
कोलकाता 968.0 रुपये 3082.0 रुपये
चेन्नई 957.5 रुपये 3106.0 रुपये
चंडीगढ़ 951.5 रुपये 2954.5 रुपये 
देहरादून 961.0 रुपये 2983.5 रुपये
हैदराबाद 934.0 रुपये 2052.5 रुपये
भुवनेश्वर  968.0 रुपये 3115.0 रुपये
तिरुवनंतपुरम  951.0 रुपये 2970.5 रुपये

LPG ट्रांसफर के नियम बदले

अगर आप किसी नए घर या शहर में शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि सरकार ने हाल ही में एलपीजी ट्रांसफर के नियमों में बदलाव किए हैं. घर या शहर बदलने पर आपको इसकी जानकारी अपनी गैस एजेंसी को देनी होगी. अगर आपका नया ठिकाना पुरानी एजेंसी के सर्विस एरिया में आता है, तो कनेक्शन ट्रांसफर कराने का कोई सवाल ही नहीं उठाता. आपको सिर्फ एड्रेस प्रूफ देकर अपना नया पता अपडेट कराना होगा. 

अगर आपका घर दूसरी एजेंसी के क्षेत्र में आता है, तो पुराना डिस्ट्रीब्यूटर आपको e-CTA (इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर ट्रांसफर एडवाइस) कोड जारी करेगा, जो 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा. इसमें आपको अपना सिलेंडर या रेगुलेटर जमा कराने की जरूरत नहीं है, आप उसे अपने साथ अपने नए पते पर ले जा सकते हैं. 

दूसरे शहर में जाने पर क्या है नियम?

अगर आप किसी और शहर में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको आपको अपने मौजूदा डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर अपना सिलेंडर और रेगुलेटर जमा कराना होगा. एजेंसी आपको एक टर्मिनेशन वाउचर (TV) जारी करेगी और पहले जमा कराई गई पूरी सिक्योरिटी वापस कर देगी. नए शहर में जाकर आप इसी टर्मिनेशन वाउचर को दिखाकर नए कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 09:10 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder Rate Today LPG Rate Today
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