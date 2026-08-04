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हिंदी न्यूज़बिजनेसअमेरिका में नौकरी करना होगा महंगा? H-1B वीजा रिन्यू कराने पर बढ़ सकती है फीस

अमेरिका में नौकरी करना होगा महंगा? H-1B वीजा रिन्यू कराने पर बढ़ सकती है फीस

H-1B Visa: अमेरिका H-1B वीजा एक्सटेंशन पर नई फीस लगाने की तैयारी में है. जानिए अमेरिका में नौकरी कर रहे भारतीयों पर इसका क्या असर पड़ सकता है और ये कब से लागू हो सकता है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 04 Aug 2026 08:30 AM (IST)
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H-1B Visa: अगर आप अमेरिका में नौकरी करते हैं या फिर अमेरिका जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक खबर है. अमेरिकी सरकार H-1B वीजा एक्सटेंशन पर नई फीस लगाने की तैयारी कर रही है. अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो कंपनियों को अपने विदेशी कर्मचारियों के H-1B वीजा को रिन्यू कराने के लिए पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है. 

क्या है नया प्रस्ताव?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी प्रशासन H-1B वीजा एक्सटेंशन पर एक्स्ट्रा फीस लगाने पर विचार कर रहा है. अभी तक नई H-1B याचिका और अन्य इमिग्रेशन प्रक्रियाओं पर अलग-अलग फीस लगती है, लेकिन अब वीजा रिन्यूअल भी महंगा हो सकता है.

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किस पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?
इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन अमेरिकी कंपनियों पर पड़ सकता है, जो बड़ी संख्या में विदेशी कर्मचारियों को H-1B वीजा पर नियुक्त करती हैं. इनमें आईटी, इंजीनियरिंग, फाइनेंस और हेल्थकेयर सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं. भारत की कई आईटी कंपनियां भी बड़ी संख्या में H-1B वीजा का इस्तेमाल करती हैं. हर साल H-1B वीजा पाने वालों में भारतीय सबसे ज्यादा रहते हैं. ऐसे में अगर वीजा एक्सटेंशन महंगा होता है तो कंपनियों का खर्च बढ़ जाएगा. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि कर्मचारियों को सीधे एक्स्ट्रा फीस चुकानी होगी. अंतिम फैसला कंपनी पर निर्भर करेगा.

क्यों बढ़ाई जा सकती है फीस?
रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी सरकार इमिग्रेशन सिस्टम की लागत को पूरा करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से ये कदम उठा सकती है. हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

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क्या तुरंत लागू हो जाएगा नियम?
फिलहाल ये सिर्फ प्रस्तावित है और कब से लागू होगा, इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है. वैसे भी इसे लागू करने से पहले प्रोसेस और मंजूरी पूरी होगी. ऐसे में H-1B वीजा धारकों और कंपनियों को सरकार के ऐलान का इंतजार करना होगा.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 04 Aug 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
Business News H-1B Visa United State
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