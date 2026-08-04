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हिंदी न्यूज़बिजनेस84 डॉलर के करीब अटका ब्रेंट क्रूड, 81 डॉलर पर WTI, अब पेट्रोल-डीजल होगा महंगा या मिलेगी राहत?

84 डॉलर के करीब अटका ब्रेंट क्रूड, 81 डॉलर पर WTI, अब पेट्रोल-डीजल होगा महंगा या मिलेगी राहत?

Crude Oil Price: ब्रेंट क्रूड 84 डॉलर और WTI 81 डॉलर प्रति बैरल के करीब है. जानिए अमेरिका-ईरान बातचीत, हॉर्मुज जलडमरूमध्य और कच्चे तेल की कीमतों का भारत में पेट्रोल-डीजल पर क्या असर पड़ने वाला है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 04 Aug 2026 07:49 AM (IST)
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Crude Oil Price: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर एक बार फिर दुनिया की नजर टिकी हुई है. ब्रेंट क्रूड 84 डॉलर प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा है, जबकि अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 81 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के साथ बातचीत की कोशिशों और हॉर्मुज जलडमरूमध्य के फिर से पूरी तरह खुलने की उम्मीदों के बीच तेल बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है.

क्यों अटके हुए हैं कच्चे तेल के दाम?
अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत होने से भू-राजनीतिक तनाव कुछ कम होने की उम्मीद है. दूसरी ओर, निवेशकों की नजर हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर भी है, क्योंकि यहां से तेल आपूर्ति नॉर्मल होने पर वैश्विक बाजार को राहत मिल सकती है. इन दोनों कारणों से फिलहाल तेल की कीमतों में बहुत बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा.

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84 डॉलर पर ब्रेंट, 81 डॉलर पर WTI
दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक किए जाने वाले दो बेंचमार्क क्रूड ऑयल में ब्रेंट क्रूड 84 डॉलर प्रति बैरल के करीब बना हुआ है. वहीं, अमेरिकी बेंचमार्क WTI करीब 81 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. दोनों बेंचमार्क की चाल पर ही दुनिया भर के तेल बाजार की नजर रहती है.

भारत की क्यों है नजर?
भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने पर देश का आयात बिल बढ़ सकता है. अगर यह तेजी लंबे समय तक बनी रहती है तो हो सकता है आगे चलकर पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर भी दबाव देखने को मिले.

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क्या पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ सकते हैं?
अभी तो देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, अगर कच्चा तेल लगातार ऊंचे स्तर पर बना रहता है और वैश्विक हालात नॉर्मल नहीं होते हैं तो तेल कंपनियां आगे चलकर कीमत बढ़ा सकती हैं. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 04 Aug 2026 07:48 AM (IST)
Tags :
Crude Oil Brent Crude Hormuz West Texas
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