आज पटना में 1,031 रुपए में मिला गैस सिलेंडर, जानें दिल्ली- मुंबई समेत बाकि शहरों का क्या है हाल?

LPG Price Today 3 August 2026: अगर आपके घर का गैस सिलेंडर खत्म हो गया है तो सबसे पहले आपको आज का एलपीजी का ताजा रेट चेक करना चाहिए. इसके बाद ही आपको नई बुकिंग करनी चाहिए. मान लिजिए कहीं रेट कम हुआ हो और आपसे वेंडर वाले ने ज्यादा पैसे ले लिए तो नुकसान हो सकता है. रोज सुबह हम आपको यहां एलपीजी के ताजा रेट बताते हैं, जिससे आपको अपडेट रहने में भी मदद मिलती है. यहां से आप शहर अनुसार, एलपीजी के लेटेस्ट भाव देख सकते हैं.

शहर अनुसार, 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम-

दिल्ली- 942 रुपए

नोएडा- 939.50 रुपए

गाजियाबाद- 939.50 रुपए

मुंबई- 941.50 रुपए

पटना- 1031.50 रुपए

लखनऊ- 979.50 रुपए

हैदराबाद- 994 रुपए

बेंगलुरू- 944.50 रुपए

चेन्नई- 957.50 रुपए

रांची- 999.50 रुपए

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शहर अनुसार, 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम-

दिल्ली- 2738 रुपए

नोएडा- 2738 रुपए

गाजियाबाद- 2738 रुपए

मुंबई- 2691.50 रुपए

पटना- 3018 रुपए

लखनऊ- 2860.50 रुपए

हैदराबाद- 2985 रुपए

बेंगलुरू- 2821 रुपए

चेन्नई- 2906 रुपए

रांची- 2922 रुपए

गैस सिलेंडर की बुकिंग कैसे करें?

गैस सिलेंडर बुक करने के लिए आप व्हाट्सएप, फोन कॉल, या पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपको व्हाट्सएप पर इंडियन गैस की बुकिंग करनी है तो रजिस्टर्ड नंबर से REFILL लिखकर 7588888824 पर भेजें. वहीं, अगर भारत गैस तो रजिस्टर्ड नंबर से 1800224344 पर 'Hi' लिखकर भेजें. अगर फोन कॉल से गैस सिलेंडर बुक करना है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7718955555 पर कॉल करें या 8454955555 पर मिस्ड कॉल दें.

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