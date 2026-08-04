मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआज पटना में 1,031 रुपए में मिला गैस सिलेंडर, जानें दिल्ली- मुंबई समेत बाकि शहरों का क्या है हाल?

आज पटना में 1,031 रुपए में मिला गैस सिलेंडर, जानें दिल्ली- मुंबई समेत बाकि शहरों का क्या है हाल?

LPG Price Today 3 August 2026: आज 14 किलो और 19 किलो वाले गैस सिलेंडर के रेट में कितना बदलाव हुआ है, ये आप यहां से जान सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 04 Aug 2026 07:11 AM (IST)
Preferred Sources

LPG Price Today 3 August 2026: अगर आपके घर का गैस सिलेंडर खत्म हो गया है तो सबसे पहले आपको आज का एलपीजी का ताजा रेट चेक करना चाहिए. इसके बाद ही आपको नई बुकिंग करनी चाहिए. मान लिजिए कहीं रेट कम हुआ हो और आपसे वेंडर वाले ने ज्यादा पैसे ले लिए तो नुकसान हो सकता है. रोज सुबह हम आपको यहां एलपीजी के ताजा रेट बताते हैं, जिससे आपको अपडेट रहने में भी मदद मिलती है. यहां से आप शहर अनुसार, एलपीजी के लेटेस्ट भाव देख सकते हैं. 

शहर अनुसार, 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम- 

  • दिल्ली- 942 रुपए
  • नोएडा- 939.50 रुपए
  • गाजियाबाद- 939.50 रुपए
  • मुंबई- 941.50 रुपए
  • पटना- 1031.50 रुपए
  • लखनऊ- 979.50 रुपए
  • हैदराबाद- 994 रुपए
  • बेंगलुरू- 944.50 रुपए
  • चेन्नई- 957.50 रुपए
  • रांची- 999.50 रुपए

आज 4 अगस्त को कितनी है पेट्रोल-डीजल की कीमत? फटाफट जानें आज का लेटेस्ट फ्यूल रेट

शहर अनुसार, 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम- 

  • दिल्ली- 2738 रुपए
  • नोएडा- 2738 रुपए
  • गाजियाबाद- 2738 रुपए
  • मुंबई- 2691.50 रुपए
  • पटना- 3018 रुपए
  • लखनऊ- 2860.50 रुपए
  • हैदराबाद- 2985 रुपए
  • बेंगलुरू- 2821 रुपए
  • चेन्नई- 2906 रुपए
  • रांची- 2922 रुपए

गैस सिलेंडर की बुकिंग कैसे करें?

गैस सिलेंडर बुक करने के लिए आप व्हाट्सएप, फोन कॉल, या पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपको व्हाट्सएप पर इंडियन गैस की बुकिंग करनी है तो रजिस्टर्ड नंबर से REFILL लिखकर 7588888824 पर भेजें. वहीं, अगर भारत गैस तो रजिस्टर्ड नंबर से 1800224344 पर 'Hi' लिखकर भेजें. अगर फोन कॉल से गैस सिलेंडर बुक करना है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7718955555 पर कॉल करें या 8454955555 पर मिस्ड कॉल दें. 

100 रुपये का पुराना नोट भी हो सकता है नकली, जानें कैसे करें चेक

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 04 Aug 2026 07:11 AM (IST)
Tags :
Business News Gas Cylinder LPG  LPG Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
आज पटना में 1,031 रुपए में मिला गैस सिलेंडर, जानें दिल्ली- मुंबई समेत बाकि शहरों का क्या है हाल?
आज पटना में 1,031 रुपए में मिला गैस सिलेंडर, जानें दिल्ली- मुंबई समेत बाकि शहरों का क्या है हाल?
बिजनेस
आज 4 अगस्त को कितनी है पेट्रोल-डीजल की कीमत? फटाफट जानें आज का लेटेस्ट फ्यूल रेट
आज 4 अगस्त को कितनी है पेट्रोल-डीजल की कीमत? फटाफट जानें आज का लेटेस्ट फ्यूल रेट
बिजनेस
क्या आज से बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के रेट? जानें आपके शहर में ईंधन की ताजा कीमत
क्या आज से बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के रेट? जानें आपके शहर में ईंधन की ताजा कीमत
बिजनेस
100 Rupee: 100 रुपये का पुराना नोट भी हो सकता है नकली, जानें कैसे करें चेक
100 रुपये का पुराना नोट भी हो सकता है नकली, जानें कैसे करें चेक
Advertisement

वीडियोज

Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Sansani: जंतर-मंतर की 'गालीबाज गर्ल' से सुपारी कांड तक! | Crime News
Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ईरान बातचीत के लिए मांगता है भीख, लेकिन...', तेहरान पर भड़के ट्रंप
'ईरान बातचीत के लिए मांगता है भीख, लेकिन...', तेहरान पर भड़के ट्रंप
दिल्ली NCR
दिल्ली को आज उमस से मिलेगी राहत, IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट
दिल्ली को आज उमस से मिलेगी राहत, IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट
बॉलीवुड
Arbaaz Khan Birthday: सलमान का भाई और मलाइका का पति कहने पर चिढ़ जाते थे अरबाज खान, जानें वजह
सलमान का भाई और मलाइका का पति कहने पर चिढ़ जाते थे अरबाज खान, जानें वजह
स्पोर्ट्स
पिता थे खिलाफ, जिगरी दोस्त ने दिया साथ, पढ़िए आकिब नबी के सपने की इमोशनल कहानी
पिता थे खिलाफ, जिगरी दोस्त ने दिया साथ, पढ़िए आकिब नबी के सपने की इमोशनल कहानी
महाराष्ट्र
'दीपके वहां आंदोलन कर रहा है और आप लोग...', अपने पदाधिकारियों पर भड़के उद्धव ठाकरे
'दीपके से कुछ सीखें', शिवसेना UBT के पदाधिकारियों पर भड़के उद्धव ठाकरे
बिहार
Xप्लेन: क्या बांकीपुर के बाद सम्राट-तेजस्वी की जगह के लिए जंग लड़ेंगे प्रशांत किशोर?
बांकीपुर के बाद सम्राट-तेजस्वी की जगह के लिए जंग लड़ेंगे प्रशांत किशोर?
टेक्नोलॉजी
आपका पुराना स्मार्टफोन क्यों करने लगता है हैंग, जानें क्या है सच्चाई?
आपका पुराना स्मार्टफोन क्यों करने लगता है हैंग, जानें क्या है सच्चाई?
ट्रेंडिंग
घर की बालकनी में सिगरेट पीने की मांगी जगह... धुत डिलीवरी बॉय ने लड़की से की बदतमीजी
घर की बालकनी में सिगरेट पीने की मांगी जगह... धुत डिलीवरी बॉय ने लड़की से की बदतमीजी
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget