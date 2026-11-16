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RBI का बड़ा एक्शन, एक झटके में 63 फाइनेंस कंपनियों का लाइसेंस रद्द
RBI ने एक ही झटके में 63 फाइनेंस कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है. 16 नवंबर के नोटिफिकेशन में RBI ने 49 NBFC यानी नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया, ये आदेश 1 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच दिए गए थे, इसके अलावा 13 NBFC और 1 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने खुद ही अपना लाइसेंस वापस कर दिया.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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