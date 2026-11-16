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हिंदी न्यूज़बिजनेसRBI का बड़ा एक्शन, एक झटके में 63 फाइनेंस कंपनियों का लाइसेंस रद्द

RBI का बड़ा एक्शन, एक झटके में 63 फाइनेंस कंपनियों का लाइसेंस रद्द

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 16 Nov 2026 03:57 PM (IST)
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RBI ने एक ही झटके में 63 फाइनेंस कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है. 16 नवंबर के नोटिफिकेशन में RBI ने 49 NBFC यानी नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया, ये आदेश 1 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच दिए गए थे, इसके अलावा 13 NBFC और 1 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने खुद ही अपना लाइसेंस वापस कर दिया. 

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 03:57 PM (IST)
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