बिल में 50 पैसे ज्यादा जोड़ दिए, रेस्टोरेंट को देने पड़े 10000 रुपए

अक्सर लोग परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने और बाहर का खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं. खासकर छुट्टी या किसी खास मौके पर बाहर डिनर करने का प्लान बनाया जाता है. लेकिन कई बार रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बिल में छोटी-सी रकम बढ़ाकर वसूल ली जाती है और ग्राहक भी इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. जयपुर में एक रेस्टोरेंट को बिल में सिर्फ 50 पैसे ज्यादा जोड़ना भारी पड़ गया. मामला कंज्यूमर कमीशन तक पहुंचा और अब रेस्टोरेंट को ग्राहक को 50 पैसे लौटाने के साथ 10 हजार रुपए मुआवजे के तौर पर देने होंगे.

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जयपुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रेस्टोरेंट को अतिरिक्त वसूले गए 50 पैसे लौटाने के साथ 7 हजार रुपए मुआवजे और 3 हजार रुपए मुकदमे के खर्च के तौर पर देने का निर्देश दिया है.

ग्राहक ने क्यों की शिकायत?

यह मामला 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे का है. जयपुर में रहने वाले 50 साल एक व्यक्ति अपनी शादी की सालगिरह और वैलेंटाइन डे मनाने परिवार के साथ रेस्टोरेंट गए थे. वहां खाने का बिल 1,648.50 रुपए बना, लेकिन रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने उनसे 1,649 रुपए वसूल लिए.

ग्राहक ने बिल में 50 पैसे बढ़ाने पर आपत्ति जताई और कहा कि वह UPI से पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए सही रकम चुकाई जा सकती है. इसके बावजूद कर्मचारियों ने रेस्टोरेंट की पॉलिसी का हवाला देते हुए पूरी रकम राउंड ऑफ करके देने को कहा. ग्राहक का आरोप था कि कर्मचारियों ने उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया और ज्यादा पैसे देने के लिए मजबूर किया.

आयोग ने रेस्टोरेंट को क्या आदेश दिया?

27 अक्टूबर को दिए गए फैसले में जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा कि ग्राहक की अनुमति के बिना बिल की रकम बढ़ाना अनुचित व्यापार व्यवहार है. इसके बाद उन्होंने इसे गलत व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी बताते हुए जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई. सुनवाई के दौरान रेस्टोरेंट की ओर से कोई पेश नहीं हुआ, इसलिए आयोग ने एकतरफा मामले की सुनवाई की.

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