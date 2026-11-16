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हिंदी न्यूज़बिजनेसबिल में 50 पैसे ज्यादा जोड़ दिए, रेस्टोरेंट को देने पड़े 10000 रुपए

बिल में 50 पैसे ज्यादा जोड़ दिए, रेस्टोरेंट को देने पड़े 10000 रुपए

जयपुर में रेस्टोरेंट ने ग्राहक की सहमति के बिना बिल में 50 पैसे अतिरिक्त जोड़ दिए. उपभोक्ता आयोग ने रेस्टोरेंट को 50 पैसे लौटाने और मुआवजे व मुकदमे के खर्च सहित 10 हजार रुपये देने का आदेश दिया.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 16 Nov 2026 04:36 PM (IST)
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अक्सर लोग परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने और बाहर का खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं. खासकर छुट्टी या किसी खास मौके पर बाहर डिनर करने का प्लान बनाया जाता है. लेकिन कई बार रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बिल में छोटी-सी रकम बढ़ाकर वसूल ली जाती है और ग्राहक भी इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. जयपुर में एक रेस्टोरेंट को बिल में सिर्फ 50 पैसे ज्यादा जोड़ना भारी पड़ गया. मामला कंज्यूमर कमीशन तक पहुंचा और अब रेस्टोरेंट को ग्राहक को 50 पैसे लौटाने के साथ 10 हजार रुपए मुआवजे के तौर पर देने होंगे.

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जयपुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रेस्टोरेंट को अतिरिक्त वसूले गए 50 पैसे लौटाने के साथ 7 हजार रुपए मुआवजे और 3 हजार रुपए मुकदमे के खर्च के तौर पर देने का निर्देश दिया है.

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ग्राहक ने क्यों की शिकायत?

यह मामला 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे का है. जयपुर में रहने वाले 50 साल एक व्यक्ति अपनी शादी की सालगिरह और वैलेंटाइन डे मनाने परिवार के साथ रेस्टोरेंट गए थे. वहां खाने का बिल 1,648.50 रुपए बना, लेकिन रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने उनसे 1,649 रुपए वसूल लिए.

ग्राहक ने बिल में 50 पैसे बढ़ाने पर आपत्ति जताई और कहा कि वह UPI से पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए सही रकम चुकाई जा सकती है. इसके बावजूद कर्मचारियों ने रेस्टोरेंट की पॉलिसी का हवाला देते हुए पूरी रकम राउंड ऑफ करके देने को कहा. ग्राहक का आरोप था कि कर्मचारियों ने उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया और ज्यादा पैसे देने के लिए मजबूर किया.

आयोग ने रेस्टोरेंट को क्या आदेश दिया?

27 अक्टूबर को दिए गए फैसले में जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा कि ग्राहक की अनुमति के बिना बिल की रकम बढ़ाना अनुचित व्यापार व्यवहार है. इसके बाद उन्होंने इसे गलत व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी बताते हुए जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई. सुनवाई के दौरान रेस्टोरेंट की ओर से कोई पेश नहीं हुआ, इसलिए आयोग ने एकतरफा मामले की सुनवाई की.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 16 Nov 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
Restaurant Bill Dispute Jaipur Consumer Court
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