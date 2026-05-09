हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसInvestment Tips: SIP के अलावा इन 7 स्मार्ट ऑप्शंस में लगाएं पैसा, बिना काम किए हर महीने आएगी सैलरी

Investment Tips: SIP के अलावा इन 7 स्मार्ट ऑप्शंस में लगाएं पैसा, बिना काम किए हर महीने आएगी सैलरी

7 Ways to invest money: अगर आप अपने निवेश से हर महीने एक निश्चित कमाई करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. SIP के अलावा इन 7 स्मार्ट ऑप्शंस के जरिए आप अपने पैसों को निवेश कर सकते हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 09 May 2026 08:51 AM (IST)
Preferred Sources

Smart Investment Options: आपमें से कई लोग अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोचते जरूर होंगे. या इस बात को लेकर ज्यादातर लोगों के दिमाग में यह सवाल आते हैं कि आखिर वह अपनी कमाई कौन सी सुरक्षित जगह में निवेश करें ताकि भविष्य में उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े. तो आइए इस खबर में जानते हैं कि किन सात स्मार्ट ऑप्शंस में आप अपने पैसों को लगा सकते हैं, ताकि बिना काम किए भी हर महीने आपकी सैलरी बेहद ही आसानी से आ सके. 

1. म्यूचुअल फंड SWP (Mutual Fund SWP) 

 यह निवेश निकालने का एक बेहद ही आसान तरीका है, जहां आप इसमें अपनी महनत की कमाई से एक निश्चित राशि हर महीने बेहद ही आसानी से निकाल सकते हैं. इसके अलावा म्यूचुअल फंड SWP की एक खासियत यह है कि आपका बाकी पैसा निवेश होकर लगातार बढ़ता रहता है. 

2. पोस्ट ऑफिस MIS (Post Office MIS)

यह खासतौर से उन लोगों के लिए बेहद ही बेहतरीन विकल्प है जो अपने निवेश से किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं. इतना ही नहीं, इसमें न सिर्फ आपकी जमा पूंजी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी बल्कि केंद्र सरकार हर महीने तय ब्याज आपके खात में आसानी से जमा भी करती रहेगी. 

होम लोन-कार लोन लेने का गोल्डन रूल! क्या है 30% EMI नियम, जो कभी कर्ज में फंसने नहीं देता?

3. डिविडेंड स्टॉक्स (Dividend Stocks)

आपमें से बेहद ही कम लोगों को डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में सही जानकारी होगी. दरअसल, डिविडेंड स्टॉक्स वे कंपनियां होती है, जहां लोग अपने फायदे का एक हिस्सा नियमित रूप से शेयरधारकों को नकदी के रूप में दी जाती है. इसके अलावा, ज्यादा डिविडेंड स्टॉक्स की कंपनियां स्थिर कंपनियों की श्रेणी में आती हैं. इसके अलावा आप किसी बड़ी कंपनियों के शेयर को खरीदकर उनके मुनाफे का एक बेहतरीन हिस्सा भी बन सकते हैं. 

4. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स (Corporate Bonds) 

कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश करते समय आप किसी निजी कंपनियों को पैसा उधार के रूप में देते हैं. दरइअसल, इसमें निवेश के दौरान यह आपको बैंक या फिर किसी FD से ज्यादा की मात्रा में अधिक ब्याज देते हैं. हांलाकि, इसमें निवेश करते समय इस बात का खास रूप से ध्यान रखें कि कंपनी की साख यानी (Credit Rating) की जांच के बारे में जानना बेहद ही अनिवार्य होता है. 

5. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme) 

इस स्कीम को खास तौर से बुजुर्गों के लिए बनाया गया है. जहां, तिमाही आधार यानी (Quarterly Basis) पर ही ब्याज भुगतान न सिर्फ किया जाता है बल्कि इसमें निवेश के दौरान बुजुर्गों को टैक्स में भी पूरी तरह से छूट दी जाती है. बुजुर्ग इस स्कीम को सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं. 

होम लोन-कार लोन लेने का गोल्डन रूल! क्या है 30% EMI नियम, जो कभी कर्ज में फंसने नहीं देता?

6. REITs

REITs एक तरह से रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए किसी बेहतरीन विकल्प से कम नहीं है. इसमें आप मॉल या ऑफिस स्पेस के मालिक बने बिना ही किराए से होने वाली कमाई में अपना आधा हिस्सा बेहद ही आसानी से पा सकते हैं. 

7. मासिक ब्याज FD (Monthly Intrestes FD)

आपमें से बेहद ही कम लोगों को मासिक ब्याज एफडी के बारे में जानकारी होगी. दरअसल, यह खासतौर से उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो अपनी राशि पर नियमित रूप से किसी तरह का मासिक आय चाहते हैं. इसके अलावा इस साल 2026 में प्रमुख बैंक और NBFCs लगभग 6.5 प्रतिशत से 8.5 प्रतिशत हर साल तक की ब्याज दर देने का काम कर रहे हैं. इतना ही नहीं, आप बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करते समय 'मंथली पेआउट' विकल्प को चुनकर इस बचत को पेंशन की तरह भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं.

Published at : 09 May 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
Business News SIP Money Investment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Investment Tips: SIP के अलावा इन 7 स्मार्ट ऑप्शंस में लगाएं पैसा, बिना काम किए हर महीने आएगी सैलरी
SIP के अलावा इन 7 स्मार्ट ऑप्शंस में लगाएं पैसा, बिना काम किए हर महीने आएगी सैलरी
बिजनेस
300 रुपये की मैगी बेचकर युवक ने कमाए 21 हजार रुपये! वीडियो देख पहाड़ों पर शिफ्ट होने की छिड़ी बहस
300 रुपये की मैगी बेचकर युवक ने कमाए 21 हजार रुपये! वीडियो देख पहाड़ों पर शिफ्ट होने की छिड़ी बहस
बिजनेस
1 करोड़ वाली नौकरी छोड़कर साफ-सफाई का काम करने लगी मुंबई की महिला, क्यों चुना ऐसा करियर? खुद बताया
1 करोड़ वाली नौकरी छोड़कर साफ-सफाई का काम करने लगी मुंबई की महिला, क्यों चुना ऐसा करियर? खुद बताया
बिजनेस
SBI का मेगा लोन धमाका, 80000 करोड़ के कर्ज बांटेगा बैंक, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा फायदा
SBI का मेगा लोन धमाका, 80000 करोड़ के कर्ज बांटेगा बैंक, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा फायदा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Gurugram में मनचले की छेडछाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी! | Crime News | Haryana
Breaking News | Governor Dissolves Bengal Assembly: Suvendu सरकार बनते ही TMC के उड़े होश! | BJP
Bharat Ki Baat | Vijay: Tamil Nadu में बड़ा ऐतिहासिक उलटफेर, विजय बनने जा रहे हैं नए CM!
Sandeep Chaudhary: Bihar Student Protest पर पत्रकारों का सटीक विश्लेषण | Samrat Choudhary | Patna
UP News: अफसरों की अब खैर नहीं! Yogi Government का नया 'प्रोटोकॉल'! | CM Yogi Adityanath
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जैश के मुख्यालय को किया था तबाह, वो फिर बनकर होगा तैयार, पाकिस्तान सरकार ने दिए 25 करोड़
भारत ने जैश के मुख्यालय को किया था तबाह, वो फिर बनकर होगा तैयार, PAK सरकार ने दिए 25 करोड़
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी का अलर्ट! लू के थपेड़ों से हाल होगा बेहाल; जानें IMD का नया अपडेट
दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी का अलर्ट! लू के थपेड़ों से हाल होगा बेहाल; जानें IMD का नया अपडेट
इंडिया
विजय सरकार पर ग्रहण, सिर्फ 116 MLAs का समर्थन, कांग्रेस ने विधायकों को बेंगलुरु किया शिफ्ट, कल VCK लेगी फैसला
विजय सरकार पर ग्रहण, सिर्फ 116 MLAs का समर्थन, कांग्रेस ने विधायकों को बेंगलुरु किया शिफ्ट
इंडिया
लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि होंगे भारत के अगले CDS, 30 मई को रिटायर होंगे जनरल अनिल चौहान
लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि होंगे भारत के अगले CDS, 30 मई को रिटायर होंगे जनरल अनिल चौहान
आईपीएल 2026
DC VS KKR: दिल्ली कैपिटल्स की हार से टूटे अक्षर पटेल, बोले- 'अब अगले साल...'
DC VS KKR: दिल्ली कैपिटल्स की हार से टूटे अक्षर पटेल, बोले- 'अब अगले साल...'
बॉलीवुड
विराट कोहली, प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स रातोंरात क्यों घटे? जानें वजह
विराट कोहली, प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स रातोंरात क्यों घटे? जानें वजह
इंडिया
Explained: सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा? बिहार में कर्पूरी से लेकर नीतीश तक ट्रेंड क्या, इसके बिना कैसे कमजोर होता CM
सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा? बिहार में कर्पूरी से लेकर नीतीश तक ट्रेंड क्या
शिक्षा
देश का पहला IIT कौन सा था? जेल से शुरू हुई थी पढ़ाई; जानें खास बातें
देश का पहला IIT कौन सा था? जेल से शुरू हुई थी पढ़ाई; जानें खास बातें
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget