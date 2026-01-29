लूट गया इंडोनेशिया का ये अमीर शख्स, एक झटके में गंवाएं 8,27,59,50,00,000 रुपये, जानें वजह

इंडोनेशिया के एक बड़े और अमीर कारोबारी को जोरदार झटका लगा है. दरअसल, वैश्विक सूचकांक प्रदाता एमएससीआई (MSCI) ने कुछ इंडोनेशियाई कंपनियों के वैल्यूएशन और शेयरधारक संरचना को लेकर चिंता जताई थी. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद इंडोनेशियाई शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली. इसके चलते एक ही दिन में देश के अमीरों की संपत्तियों के वैल्यूएशन में करीब 22 बिलियन डॉलर की गिरावट दर्ज की गई.

हालांकि, सबसे ज्यादा नुकसान इंडोनेशिया के सबसे अमीर व्यक्ति प्रजोगो पंगेस्टु (Prajogo Pangestu) को उठाना पड़ा. ऊर्जा और खनन क्षेत्र में सक्रिय उनकी कंपनियों के शेयरों और कुल पूंजीकरण में करीब 9 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 8.27 लाख करोड़ रुपये की भारी गिरावट आई.

अमीर शख्स को बड़ा झटका

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, प्रजोगो पंगेस्टु की कुल संपत्ति अब घटकर 31 बिलियन डॉलर रह गई है. सिर्फ इसी साल उनकी संपत्ति में करीब 15 बिलियन डॉलर की कमी आ चुकी है. प्रजोगो की एनर्जी कंपनी बैरिटो पैसिफिक (Barito Pacific) में 71 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि कोयला और सोने के कारोबार से जुड़ी कंपनी पेट्रिंडो जया क्रियासी (Petrindo Jaya Kreasi) में उनकी हिस्सेदारी 84 प्रतिशत है. एक ही दिन में इन दोनों कंपनियों के शेयरों में करीब 12 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई.

इस अमीर कारोबारी के फैमिली ऑफिस ने बयान जारी कर कहा है कि वे एमएससीआई की रिपोर्ट और टिप्पणियों की समीक्षा कर रहे हैं और सभी संबंधित पक्षों के साथ लगातार बातचीत बनाए रखेंगे.

क्यों हुई भारी बिकवाली

बाज़ार में यह तेज़ प्रतिक्रिया एमएससीआई की उस रिपोर्ट के बाद देखने को मिली, जिसमें इंडोनेशिया के शेयरधारक रिपोर्टिंग नियमों पर सवाल उठाए गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, निवेशकों का मानना है कि मौजूदा नियमों के कारण कंपनियों की स्वामित्व संरचना स्पष्ट नहीं रहती, जिससे अनुचित ट्रेडिंग का जोखिम बढ़ सकता है.

एमएससीआई ने उन कंपनियों को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं की ओर भी इशारा किया है, जहां शेयरों पर नियंत्रण कुछ गिने-चुने लोगों या किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है. इस तरह का अत्यधिक केंद्रीकृत स्वामित्व इंडोनेशिया और एशिया के अन्य हिस्सों में कुछ सबसे बड़ी व्यक्तिगत संपत्तियों के निर्माण का आधार रहा है.

ये भी पढ़ें: बजट 2026 से हेल्थ सेक्टर को बड़ी उम्मीदें, जानें इस बार किन-किन चीजों पर फोकस की उठ रही मांग