Gold Silver Price Today: होली पर सोने-चांदी की कीमतें घटीं या बढ़ीं? जानिए आज आपके शहर का लेटेस्ट रेट

अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती और घरेलू मांग के चलते सोना-चांदी में फिर से तेजी का रुख दिखाई दे रहा है. निवेशकों की नजर अब डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और वैश्विक भू-राजनीतिक हालात पर बनी हुई है.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 04 Mar 2026 11:05 AM (IST)
Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में बुधवार, 4 मार्च को सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला. एक दिन पहले यानी 3 मार्च को दोनों कीमती धातुओं में अचानक गिरावट आई थी, जिससे निवेशक हैरान रह गए थे. खबर लिखे जाने तक Multi Commodity Exchange (MCX) पर 2 अप्रैल 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर करीब 2,542 रुपये की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था. वहीं, चांदी की कीमतों में भी लगभग 8,500 रुपये का उछाल दर्ज किया गया.

एमसीएक्स पर गोल्ड वायदा 1,63,265 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला. पिछले कारोबारी दिन यह 1,61,108 रुपये पर बंद हुआ था. सुबह करीब 9:55 बजे गोल्ड फ्यूचर 1.58 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,63,650 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. शुरुआती कारोबार में इसने 1,63,800 रुपये का उच्च स्तर भी छुआ. चांदी की कीमत एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 एक्सपायरी वाला सिल्वर 3.30 प्रतिशत या 8,525 रुपये की तेजी के साथ 2,67,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था.

चांदी ने दिन की शुरुआत 2,66,500 रुपये पर की थी और कारोबार के दौरान 2,67,000 रुपये का उच्च स्तर दर्ज किया. प्रमुख शहरों में चांदी का भाव दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 10 ग्राम चांदी लगभग 2,850 रुपये में बिक रही है. 100 ग्राम चांदी के लिए ग्राहकों को करीब 28,500 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत लगभग 2,950 रुपये है.

आपके शहर में सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)

दिल्ली 24 कैरेट – 1,67,760 रुपये 22 कैरेट – 1,53,790 रुपये 18 कैरेट – 1,25,860 रुपये

मुंबई 24 कैरेट – 1,67,610 रुपये 22 कैरेट – 1,53,640 रुपये 18 कैरेट – 1,25,710 रुपये

चेन्नई 24 कैरेट – 1,68,700 रुपये 22 कैरेट – 1,56,640 रुपये 18 कैरेट – 1,32,490 रुपये

कोलकाता 24 कैरेट – 1,67,610 रुपये 22 कैरेट – 1,53,640 रुपये 18 कैरेट – 1,25,710 रुपये

अहमदाबाद 24 कैरेट – 1,67,660 रुपये 22 कैरेट – 1,53,690 रुपये 18 कैरेट – 1,25,760 रुपये

लखनऊ 24 कैरेट – 1,67,760 रुपये 22 कैरेट – 1,53,790 रुपये 18 कैरेट – 1,25,860 रुपये

पटना 24 कैरेट – 1,67,660 रुपये 22 कैरेट – 1,53,690 रुपये 18 कैरेट – 1,25,760 रुपये

हैदराबाद 24 कैरेट – 1,64,510 रुपये 22 कैरेट – 1,50,800 रुपये 18 कैरेट – 1,23,380 रुपये

अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती और घरेलू मांग के चलते सोना-चांदी में फिर से तेजी का रुख दिखाई दे रहा है. निवेशकों की नजर अब डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और वैश्विक भू-राजनीतिक हालात पर बनी हुई है.

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
Published at : 04 Mar 2026 11:05 AM (IST)
Gold Price Gold Price Today
