हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसStock Market 4 March: ईरान वॉर से शेयर बाजार में हड़कंप, सेंसेक्स में 1700 अंक की बड़ी गिरावट, लुढ़के इन कंपनियों के शेयर

Stock Market 4 March: ईरान वॉर से शेयर बाजार में हड़कंप, सेंसेक्स में 1700 अंक की बड़ी गिरावट, लुढ़के इन कंपनियों के शेयर

Stock Market Today: सोमवार को बीएसई बास्केट में केवल तीन शेयर हरे निशान में बंद हुए थे, जबकि 27 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी. सन फार्मा और आईटीसी टॉप गेनर रहे थे.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 04 Mar 2026 10:50 AM (IST)
Preferred Sources

Stock Market News: भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार, 4 मार्च की शुरुआत बेहद खराब रही. प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स BSE Sensex और Nifty 50 लाल निशान में खुले. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1,710.03 अंक यानी 2.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 78,528.82 के स्तर पर खुला. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 भी 476.90 अंक यानी 1.92 प्रतिशत फिसलकर 24,388.80 पर ओपन हुआ.

शेयर बाजार में गिरावट

सुबह करीब 9:20 बजे तक सेंसेक्स 1,741 अंक की गिरावट के साथ 78,497 पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 करीब 463 अंक टूटकर 24,402 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था. बीएसई के टॉप गेनर और लूजर बीएसई में शुरुआती कारोबार के दौरान इंफोसिस और एचसीएल टेक टॉप गेनर रहे. 

वहीं एलएंडटी, टाटा स्टील, अडानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडिगो और रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप लूजर की सूची में शामिल रहे. सोमवार को कैसा रहा था बाजार? इससे पहले सोमवार, 2 मार्च को भी बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली थी. सेंसेक्स 1,048.34 अंक यानी 1.29 प्रतिशत गिरकर 80,238.85 पर बंद हुआ था. वहीं निफ्टी 50, 312.95 अंक यानी 1.24 प्रतिशत टूटकर 24,865.70 के स्तर पर बंद हुआ था.

क्रूड ऑयल पर अनिश्चितता

सोमवार को बीएसई बास्केट में केवल तीन शेयर हरे निशान में बंद हुए थे, जबकि 27 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी. सन फार्मा और आईटीसी टॉप गेनर रहे थे, जबकि इंडिगो, एलएंडटी, अडानी पोर्ट्स, मारुति, एशियन पेंट्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रमुख लूजर रहे.

निफ्टी 100, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी स्मॉलकैप 100, निफ्टी आईटी और निफ्टी मिडकैप 100 समेत अधिकांश सेक्टोरल इंडेक्स में भी गिरावट दर्ज की गई थी. कुल मिलाकर, बाजार में कमजोरी का रुख बना हुआ है और निवेशकों की नजर अब वैश्विक संकेतों तथा कच्चे तेल की कीमतों पर टिकी है.

ये भी पढ़ें: क्रूड ऑयल की बढ़ी कीमतों का नहीं असर! भारत के पास 40 से 45 दिनों तक तेल का भंडार

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
Read
Published at : 04 Mar 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
Stock Market Today NSE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Stock Market 4 March: ईरान वॉर से शेयर बाजार में हड़कंप, सेंसेक्स में 1700 अंक की बड़ी गिरावट, लुढ़के इन कंपनियों के शेयर
ईरान वॉर से शेयर बाजार में हड़कंप, सेंसेक्स में 1700 अंक की बड़ी गिरावट, लुढ़के इन कंपनियों के शेयर
बिजनेस
ईरान तनाव से क्रूड ऑयल की बढ़ी कीमतों का नहीं असर! भारत के पास 40 से 45 दिनों तक तेल का भंडार
क्रूड ऑयल की बढ़ी कीमतों का नहीं असर! भारत के पास 40 से 45 दिनों तक तेल का भंडार
बिजनेस
होर्मुज स्ट्रेट पर संकट गहराया तो महंगा होगा कच्चा तेल, S&P Global की रिपोर्ट; 100 डॉलर के पार जाएंगे दाम?
होर्मुज स्ट्रेट पर संकट गहराया तो महंगा होगा कच्चा तेल, S&P Global की रिपोर्ट; 100 डॉलर के पार जाएंगे दाम?
बिजनेस
ईरान तनाव से कच्चे तेल में उछाल के बीच सरकार ने एनर्जी कंपनियों को दिए ये बड़े निर्देश
ईरान तनाव से कच्चे तेल में उछाल के बीच सरकार ने एनर्जी कंपनियों को दिए ये बड़े निर्देश
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत के साथ मिलकर इजरायल हमारे खिलाफ...', मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ख्वाजा आसिफ का तीखा बयान, क्या बोले PAK रक्षा मंत्री?
'भारत के साथ मिलकर इजरायल हमारे खिलाफ...', मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ख्वाजा आसिफ का तीखा बयान, क्या बोले PAK रक्षा मंत्री?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Holi 2026: मथुरा में होली की धूम, ब्रज मंडल में पहुंचे 44 लाख से अधिक श्रद्धालु, हुड़दंगियों पर पैनी नजर
मथुरा में होली की धूम, ब्रज मंडल में पहुंचे 44 लाख से अधिक श्रद्धालु, हुड़दंगियों पर पैनी नजर
इंडिया
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
बॉलीवुड
राज कपूर से अमिताभ बच्चन तक, ऐसी होती थी बॉलीवुड सितारों की शानदार होली पार्टियां
राज कपूर से अमिताभ बच्चन तक, ऐसी होती थी बॉलीवुड सितारों की शानदार होली पार्टियां
क्रिकेट
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
यूटिलिटी
घर में सबसे ज्यादा बिजली खाते हैं ये 3 उपकरण, ध्यान से करें इस्तेमाल
घर में सबसे ज्यादा बिजली खाते हैं ये 3 उपकरण, ध्यान से करें इस्तेमाल
नौकरी
इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट्स के लिए कोंकण रेलवे में बड़ा मौका,20 मार्च तक करें आवेदन
इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट्स के लिए कोंकण रेलवे में बड़ा मौका,20 मार्च तक करें आवेदन
लाइफस्टाइल
Wisdom Teeth: क्या किसी काम की नहीं होती अकल दाढ़, नेचर ने हमारे मुंह में इसे क्यों रखा?
क्या किसी काम की नहीं होती अकल दाढ़, नेचर ने हमारे मुंह में इसे क्यों रखा?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget