ये डिफेंस स्टॉक्स भी करा सकते हैं बंपर मुनाफा, 'मुहूर्त ट्रेडिंग' में इन पर लगा सकते हैं दांव

Defence Stock: शेयर बाजार में 'मुहूर्त ट्रेडिंग' कुछ ही समय बाद शुरू होगी. इस दौरान कुछ ब्रोकरेज फर्मों ने मजबूत ऑर्डर बुक और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावनाओं को देखते हुए कुछ डिफेंस स्टॉक्स को चुना है, जो संवत 2082 में निवेशकों को मुनाफा करा सकते हैं. इनमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और डेटा पैटर्न्स इंडिया शामिल हैं.

BEL

MOFSL (Motilal Oswal Financial Services Limited) ने BEL के शेयर का टारगेट प्राइस 490 रुपये रखा है. मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि भारतीय सेना को 'अनंत शास्त्र' परियोजना के लिए 30,000 करोड़ रुपये का टेंडर मिला है, जिसमें BEL प्रमुख इंटीग्रेटर है. इससे इसका ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ रुपये के पार चला गया है. यह रणनीतिक रक्षा कार्यक्रमों में इसके नेतृत्व को रेखांकित करता है. TPCR 2025 रोडमैप के तहत BEL की पोजीशन मजबूत हुई है. यह सेना, नौसेना और वायु सेना में निरंतर अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है. इसी के साथ BEL के लॉन्ग टर्म ग्रोथ होने की संभावनाएं भी बनी हुई है, जो इसे देश के डिफेंस सेक्टर के मॉर्डनाइजेशन के सफर में एक आकर्षक निवेश बनाता है.

Data Patterns

ICICIdirect ने कहा है कि डेटा पैटर्न्स सबसे तेजी से बढ़ते डिफेंस और एयरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस प्रोवाइडर में से एक है. जून 2025 तक इसका ऑर्डर बैकलॉग 1,080 करोड़ रुपये का था. ब्रोकरेज ने कहा, "मैनेजमेंट अगले 2 सालों में 2,000-3,000 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिलने (कारोबारी साल 2026 में 1,000-1,500 करोड़ रुपये सहित) का अनुमान लगाया है. हाईटेक और मॉर्डन डिफेंस प्लेटफॉर्म की बढ़ती जरूरतों के साथ ब्रोकरेज का मानना ​​है कि चाहे एक्सपोर्ट की बात हो या देश की अपनी जरूरतों के लिए कंपनी को नए ऑर्डर मिलते रहने की अपार संभावनाएं हैं. इसने डेटा पैटर्न्स को 3,560 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ 'खरीदें' रेटिंग दी है.

HAL

मिराए एसेट शेयरखान ने कहा कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) एयरक्राफ्ट से लेकर हेलीकॉप्टर, इंजन, एवियोनिक्स और एक्सेसरीज का बड़ा सप्लायर है. यह भारतीय डिफेंस सिस्टम के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल सर्विसेज के काम से भी जुड़ी कंपनी है. GE-404 इंजन की डिलीवरी में आई दिक्कतों की वजह से तेजस Mk1A कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में हुई देरी के बाद मिराए एसेट शेयरखान का मानना ​​है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑर्डर पूरा करने में तेजी के कारण इस साल HAL का रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान है. शेयरखान ने इसे 6000 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. ब्रोकरेज का मानना है कि आने वाले समय में इसके GE इंजनों की सप्लाई में तेजी आएगी, जिससे भारतीय वायुसेना को तेजस Mk1A विमानों की डिलीवरी में भी तेजी आएगी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

Muhurta Trading 2025: बस कुछ ही घंटे बचे! क्या इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग में चमकेगी किस्मत, क्या कहते हैं आंकड़े?