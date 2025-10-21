हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Muhurta Trading 2025: बस कुछ ही घंटे बचे! क्या इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग में चमकेगी किस्मत, क्या कहते हैं आंकड़े?

Muhurta Trading 2025: बस कुछ ही घंटे बचे! क्या इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग में चमकेगी किस्मत, क्या कहते हैं आंकड़े?

Diwali Muhurta Trading 2025: आज कई सालों के बाद ऐसा हो रहा है, जब 'मूहूर्त ट्रेडिंग' दिन के समय रखा जा रहा है. इसी के साथ संवत 2082 की शुरुआत होगी.आज सेशन दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक चलेगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 21 Oct 2025 12:01 PM (IST)
Diwali Muhurta Trading 2025: भारतीय शेयर बाजार में आज दिवाली स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रखा जाएगा, जिसे 'मुहूर्त ट्रेडिंग' के नाम से जाना जाता है. मंगलवार, 21 अक्टूबर को यह ट्रेडिंग सेशन दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक चलेगा. आमतौर पर 'मूहूर्त ट्रेडिंग' शाम के वक्त रखी जाती है. आज कई सालों के बाद ऐसा हो रहा है, जब 'मूहूर्त ट्रेडिंग' दिन के समय रखा जा रहा है. इसी के साथ संवत 2082 की शुरुआत होगी.

कैसा रहता है मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान कारोबार? 

डेटा के मुताबिक, पिछले 10 में से 8 मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 ने बढ़त हासिल की है. इस दौरान इसने लगभग 12-15 परसेंट तक की बढ़त दर्ज की थी. जबकि दो बार क्लोजिंग गिरावट के साथ हुई है. यानी कि कुल मिलाकर मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान ज्यादातर सेशंस पॉजिटिव ही रहे हैं. मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान बाजार ने सबसे अच्छा कारोबार साल 2022 में किया था, शेयर बाजार ने 0.87 परसेंट की शानदार लगाई थी. जबकि आखिरी बार गिरावट 2017 में दर्ज की गई थी. इसके अलावा, 2016 में भी 0.14 परसेंट की गिरावट आई थी. 

क्या कहता है 10 साल का डेटा?

इसके अलावा, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2025 में क्रमश. 0.54 परसेंट, 0.65 परसेंट, 0.37 परसेंट, 0.47 परसेंट, 0.49 परसेंट, 0.87 परसेंट, 0.51 परसेंट और 0.40 परसेंट की बढ़त दर्ज की गई थी. साल 2024 की दिवाली से लेकर इस साल की दिवाली तक भारतीय शेयर बाजार में मामूली बढ़त देखी गई, जिसमें निफ्टी 50 इंडेक्स लगभग 5 परसेंट और सेंसेक्स लगभग 4 परसेंट बढ़ा. ऐसे में इस साल भी ट्रेडिंग अच्छे होने के संकेत मिल रहे हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार परफॉर्मेंस सुस्त रहा क्योंकि वैश्विक अनिश्चितताओं के साथ-साथ शेयर बाजार ने कई घरेलू चुनौतियों का भी सामना किया. 

मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमलाइन

सबसे पहले दोपहर 1:15 बजे एक ब्लॉक डील सेशन के साथ शुरुआत होगी, जो 1:30 बजे तक चलेगा. फिर दोपहर 1:30 बजे, प्री-ओपन सेशन शुरू होगा और 1:45 बजे तक चलेगा. इसके बाद वह समय आता है, जिसका सभी निवेशकों को इंतजार रहता है और वह है दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक चलने वाला  मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन.

इसके बाद दोपहर 2:55 बजे से 3:05 बजे तक  क्लोजिंग सेशन चलता है. इसमें निवेशकों को बाजार बंद होने से पहले ऑर्डर बदलने के लिए आखिरी 10 मिनट मिलते हैं. दोपहर 2:55 बजे के बाद आप कारोबार नहीं सकेंगे. मुहूर्त ट्रेडिंग को शुभ माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि इस दौरान किया गया निवेश साल भर लाभ पहुंचाता है. 

 

काउंटडाउन शुरू! मुहूर्त ट्रेडिंग में इन शेयरों पर बरसेगी लक्ष्मी, 50 परसेंट तक मुनाफा कमाने का मौका

Published at : 21 Oct 2025 11:17 AM (IST)
