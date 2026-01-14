Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







TCS Dividend Announcement: भारतीय शेयर बाजार में डिविडेंड से कमाई पर नजर रखने वाले निवेशकों के लिए टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने बड़ी घोषणा की है. कंपनी ने अपने शेयरधारकों के बीच मुनाफा बांटने का फैसला करते हुए तीसरे अंतरिम और एक विशेष डिविडेंड का ऐलान किया है.

इन दोनों डिविडेंड का लाभ लेने के लिए आज निवेशकों के पास आखिरी मौका है. टीसीएस की ओर से प्रति शेयर 11 रुपये का तीसरा अंतरिम डिविडेंड और 46 रुपये का विशेष डिविडेंड देने का ऐलान किया गया है. यानी कुल मिलाकर शेयरधारकों को 57 रुपये प्रति शेयर का लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं, शेयर बाजार में कंपनी का हाल.....

निवेशकों के लिए जरूरी तारीख

टीसीएस ने डिविडेंड पाने वालों निवेशकों के लिए 17 जनवरी 2026 को रिकॉर्ड डेट तय किया है. इसका मतलब यह है कि जिन निवेशकों के नाम इस तारीख तक कंपनी के शेयरहोल्डर के रिकॉर्ड होंगे. वही डिविडेंड के हकदार माने जाएंगे.

आमतौर पर रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले तक शेयर खरीदने का मौका मिलता है. लेकिन इस बार महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के चलते स्थिति थोड़ी अलग है. 15 जनवरी को शेयर बाजार बंद करने का फैसला लिया गया है. ऐसे में निवेशकों के पास 14 जनवरी का दिन ही बचता है. जब वे कंपनी के शेयर खरीदकर डिविडेंड के योग्य बन सकते हैं.

इस दिन मिलेगा डिविडेंड

टीसीएस योग्य शेयरधारकों को मंगलवार 3 फरवरी, 2026 को डिविडेंड का भुगतान करने वाली है.

बीएसई पर शेयर का प्रदर्शन

बीएसई पर बुधवार 14 जनवरी दोपहर करीब 1:40 बजे कंपनी शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है. शेयर 2.23 प्रतिशत या 73 रुपये की गिरावट के साथ 3194.60 रुपये पर कारोबार कर रहे थे. दिन की शुरुआत कंपनी शेयरों ने 3264.95 रुपये पर की थी.

इंट्रा डे हाई के दौरान कंपनी शेयर 3264.95 रुपये तक पहुंचे थे. कंपनी शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, इस दौरान शेयरों ने 4315.95 रुपये का आंकड़ा छूआ था. वहीं, 52 सप्ताह का लो लेवल 2867.55 रुपये है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

