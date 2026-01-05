हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसएयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए नए प्रमुखों की तलाश में टाटा ग्रुप

एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए नए प्रमुखों की तलाश में टाटा ग्रुप

टाटा समूह अपनी अनुषंगी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए भी नए प्रबंध निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर रहा है, क्योंकि वहां वर्तमान एमडी आलोक सिंह का कार्यकाल 2027 में पूरा होगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 05 Jan 2026 06:48 PM (IST)
Preferred Sources

Tata Group Searching New CEO: टाटा समूह ने एयर इंडिया के लिए नए नेतृत्व की तलाश शुरू कर दी है, क्योंकि मौजूदा मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन का कार्यकाल अगले साल समाप्त होने वाला है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि टाटा समूह अपनी अनुषंगी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए भी नए प्रबंध निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर रहा है, क्योंकि वहां वर्तमान एमडी आलोक सिंह का कार्यकाल 2027 में पूरा होगा.

नए सीईओ की तलाश में टाटा ग्रुप

मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि विल्सन और टाटा समूह दोनों ही 2027 के बाद अनुबंध के नवीनीकरण के इच्छुक नहीं हैं, ऐसे में एयर इंडिया के शीर्ष पद के लिए बाजार में उपयुक्त उम्मीदवारों की तलाश स्वाभाविक है. हालांकि इस विषय पर पीटीआई-भाषा के सवालों पर टाटा समूह की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि नए प्रमुख के चयन की प्रक्रिया में कम से कम तीन से छह महीने लग सकते हैं.

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि मौजूदा और आने वाले प्रमुख कुछ समय तक साथ काम करते हैं, तो नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया अधिक सहज हो सकती है. इस बीच, एयर इंडिया से जुड़े बोइंग 787-8 विमान दुर्घटना की अंतिम रिपोर्ट जून के आसपास आने की उम्मीद है.

2022 में एयर इंडिया का अधिग्रहण

सूत्रों के मुताबिक, कैंपबेल विल्सन सोमवार को एक निर्धारित बैठक के लिए टाटा हाउस में मौजूद थे. गौरतलब है कि विल्सन को जुलाई 2022 में एयर इंडिया का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया था, जबकि इससे पहले मार्च 2022 में टर्किश एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन इल्कर आयसी ने विवाद के चलते यह पद संभालने से इनकार कर दिया था. टाटा समूह ने जनवरी 2022 में सरकार से एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था.

ये भी पढ़ें: वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से अब कैसे पूरी तरह बदल जाएगा तेल का खेल

Published at : 05 Jan 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Tata Group Air India Air India CEO Search
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
वेनेजुएला में US की एयरस्ट्राइक के बाद जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
विश्व
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
Advertisement

वीडियोज

Breaking News: पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, सीधी भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट
Delhi Breaking: PM Modi के बाद JP Nadda से मिलने पहुंचे CM Yogi | UP Politics | Breaking
Breaking News: मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच PM मोदी से मिले CM योगी | BJP | PM Modi
PM Modi Meets CM Yogi: Delhi में PM Modi से CM Yogi की हुई मुलाकात |
BMC Election 2026: AIMIM की चुनाव रैली में आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन! | Maharashtra Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
वेनेजुएला में US की एयरस्ट्राइक के बाद जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
विश्व
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ ने शेयर की साल 2026 की पहली पोस्ट, बेटे संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग, पति शोएब ने यूं किया रिएक्ट
दीपिका कक्कड़ ने शेयर की साल 2026 की पहली पोस्ट, बेटे संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग
ट्रेंडिंग
Video: बर्थडे पर केक काटते हुए नशे में दिखे पवन सिंह, मांग भरी महिला ने संभाला हाथ, यूजर्स ने पूछा, तीसरी शादी कर ली क्या
बर्थडे पर केक काटते हुए नशे में दिखे पवन सिंह, मांग भरी महिला ने संभाला हाथ, यूजर्स ने पूछा, तीसरी शादी कर ली क्या
Parenting
Baby Discipline Tips: बच्चा मारने या काटने लगे तो क्या करें? जानें 1 साल के बच्चों को अनुशासन सिखाने का सही तरीका
बच्चा मारने या काटने लगे तो क्या करें? जानें 1 साल के बच्चों को अनुशासन सिखाने का सही तरीका
नौकरी
डाक विभाग में सरकारी नौकरी का मौका, 10वीं पास ड्राइवर के लिए भर्ती, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
डाक विभाग में सरकारी नौकरी का मौका, 10वीं पास ड्राइवर के लिए भर्ती, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget