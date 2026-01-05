एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए नए प्रमुखों की तलाश में टाटा ग्रुप

Tata Group Searching New CEO: टाटा समूह ने एयर इंडिया के लिए नए नेतृत्व की तलाश शुरू कर दी है, क्योंकि मौजूदा मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन का कार्यकाल अगले साल समाप्त होने वाला है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि टाटा समूह अपनी अनुषंगी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए भी नए प्रबंध निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर रहा है, क्योंकि वहां वर्तमान एमडी आलोक सिंह का कार्यकाल 2027 में पूरा होगा.

नए सीईओ की तलाश में टाटा ग्रुप

मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि विल्सन और टाटा समूह दोनों ही 2027 के बाद अनुबंध के नवीनीकरण के इच्छुक नहीं हैं, ऐसे में एयर इंडिया के शीर्ष पद के लिए बाजार में उपयुक्त उम्मीदवारों की तलाश स्वाभाविक है. हालांकि इस विषय पर पीटीआई-भाषा के सवालों पर टाटा समूह की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि नए प्रमुख के चयन की प्रक्रिया में कम से कम तीन से छह महीने लग सकते हैं.

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि मौजूदा और आने वाले प्रमुख कुछ समय तक साथ काम करते हैं, तो नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया अधिक सहज हो सकती है. इस बीच, एयर इंडिया से जुड़े बोइंग 787-8 विमान दुर्घटना की अंतिम रिपोर्ट जून के आसपास आने की उम्मीद है.

2022 में एयर इंडिया का अधिग्रहण

सूत्रों के मुताबिक, कैंपबेल विल्सन सोमवार को एक निर्धारित बैठक के लिए टाटा हाउस में मौजूद थे. गौरतलब है कि विल्सन को जुलाई 2022 में एयर इंडिया का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया था, जबकि इससे पहले मार्च 2022 में टर्किश एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन इल्कर आयसी ने विवाद के चलते यह पद संभालने से इनकार कर दिया था. टाटा समूह ने जनवरी 2022 में सरकार से एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था.

