Tata Capital IPO: आज से एंकर निवेशकों के लिए खुल रहा Tata Capital का IPO, चेक करें GMP

Tata Capital IPO: टाटा ग्रुप की NBFC कंपनी टाटा कैपिटल (Tata Capital IPO) का आईपीओ आज 3 अक्टूबर को एंकर निवेशकों के लिए ओपन हो रहा है. जबकि रिटेल निवेशकों के लिए यह सोमवार, 6 अक्टूबर को खुलेगा और बुधवार, 8 अक्टूबर को इश्यू बंद होगा. वैसे तो कंपनी इस आईपीओ के जरिए 15,512 करोड़ रुपये जुटाने का टारगेट लेकर चल रही है. इनमें से 4641.6 करोड़ रुपये एंकर निवेशकों से जुटाने की कोशिश की जाएगी.

एंकर निवेशकों में ये हो सकते हैं शामिल

बताया जा रहा है कि कंपनी के एंकर निवेशकों में ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, Axis AMC और सरकारी बीमा कंपनी शामिल हैं. हालांकि, कंपनी की तरफ से इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है. एंकर निवेशकों को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स (QIB) भी कहा जाता है. इनमें आमतौर पर कोई संस्थान, म्यूचुअल फंड या पेंशन फंड शामिल होते हैं. इन्हें आईपीओ खुलने से एक दिन पहले शेयर अलॉट किए जाते हैं ताकि रिटेल निवेशकों को आईपीओ में निवेश के लिए भरोसा दिलाया जा सके. एंकर निवेशक बड़ी मात्रा में आईपीओ के लिए शेयर्स खरीदते हैं.

करोड़ों के बेचे जाएंगे शेयर

टाटा कैपिटल के इस आईपीओ में कंपनी 6,846 करोड़ रुपये के 21 करोड़ नए शेयर जारी करेगी और ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के जरिए 8,665.87 करोड़ रुपये के 26.58 करोड़ शेयर जारी करेगी. बताया जा रहा है कि OFS में टाटा संस 23 करोड़ शेयर और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 3.58 करोड़ शेयर बेचने की तैयारी में है.

आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 310-326 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. रिटेल निवेशकों को 46 शेयरों के एक लॉट में बोली लगानी होगी. इसके लिए कम से कम 14,996 रुपये का निवेश आवश्यक है. आईपीओ में निवेशक निवेशक अधिकतम 13 लॉट के लिए आवेदन कर सकते हैं. 9 अक्टूबर को शेयर अलॉट किए जा सकते हैं और बीएसई व एनएसई दोनों पर शेयरों की संभावित लिस्टिंग सोमवार, 13 अक्टूबर को हो सकती है.

