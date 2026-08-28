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हिंदी न्यूज़बिजनेसट्रेन नंबर डालते ही मिलेगा मनपसंद खाना, Swiggy लाया 'Search by Train' फीचर

ट्रेन नंबर डालते ही मिलेगा मनपसंद खाना, Swiggy लाया 'Search by Train' फीचर

Swiggy ने ट्रेन यात्रियों के लिए ‘Search by Train’ फीचर शुरू किया है. अब यात्री ट्रेन नंबर या नाम डालकर अपनी ट्रेन के रूट पर मिलने वाले खाने के ऑप्शन आसानी से खोज सकेंगे.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 28 Aug 2026 12:41 PM (IST)
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ट्रेन में सफर के दौरान भूख लगे और मनपसंद खाना मिल जाए, तो सफर का मजा ही अलग हो जाता है. अब यात्रियों के लिए ये काम और आसान होने वाला है. Swiggy ने ऐसा फीचर शुरू किया है, जिसमें ट्रेन का नंबर या नाम डालते ही यात्री अपनी ट्रेन के रूट पर मिलने वाले खाने के ऑप्शन देख सकेंगे. इससे खाने की तलाश में ज्यादा समय नहीं लगेगा. swiggy के नए Search by Train फीचर की मदद से यात्री ऐप पर अपनी ट्रेन का नंबर या नाम डालकर खाने के ऑप्शन ढूंढ सकते है. इसमें उनकी ट्रेन के रूट और समय के हिसाब से मिलने वाला खाना दिख जाएगा यानी अलग अलग रेस्टोरेंट खोजने की जरूरत नहीं होगी.

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दो साल में 12 गुना ज्यादा फूड ऑन ट्रेन 

Swiggy के मुताबिक, उसके फूड ऑन ट्रेन बिजनेस में पिछले दो साल में तेजी से इजाफा हुई है. अगस्त 2024 से अगस्त 2026 के बीच इस सर्विस से होने वाले ऑर्डर 12 गुना ज्यादा हुए हैं. खास बात ये है कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में इसका इस्तेमाल मेट्रो शहरों के मुकाबले करीब दोगुनी तेजी से ज्यादा हुआ है. साल 2024 में Swiggy की फूड ऑन ट्रेन सर्विस 66 स्टेशनों पर उपलब्ध थी. अब कंपनी ने इसका दायरा ज्यादा कर के 201 स्टेशनों तक कर दिया है. इसमें कोल्हापुर, वर्धा, शाहडोल, काकीनाडा, भरतपुर, चित्तूर, तंजावुर, रायगढ़, जामनगर, इंदौर और टुंडला जैसे स्टेशन भी शामिल हैं.

सस्ता खाना ढूंढना भी हुआ आसान

Swiggy ने 99 Store Widget भी लॉन्च किया है.  इसके जरिए यात्री ऐप पर कम कीमत वाले खाने के ऑप्शन आसानी से देख सकते हैं. लंबे सफर में बजट के हिसाब से खाना चुनना इससे आसान होगा.

ट्रेन यात्रियों की पसंद भी बदल रही है. पिछले साल के मुकाबले लस्सी के ऑर्डर 60%, छाछ के 40% और मोजिटो के ऑर्डर 90% ज्यादा हुए हैं. वहीं आम फिजी ड्रिंक्स की मांग में कमी आई है. थाली जैसे पूरे खाने की हिस्सेदारी ट्रेन के कुल ऑर्डर में 65% से ज्यादा है. मिठाइयों के ऑर्डर भी 110% ज्यादा हैं, जिनमें रसगुल्ला सबसे आगे है.

यात्री अब ट्रेन से सफर करते हुए अलग अलग शहरों का मशहूर खाना भी मंगा रहे हैं. जयपुर जंक्शन पर प्याज कचौड़ी सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है. भोपाल में पोहा टॉप 10 नाश्ते में शामिल है. वहीं लखनऊ में बिरयानी के साथ टुंडे गलौटी कबाब भी यात्रियों की पसंद बना हुआ है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 12:41 PM (IST)
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Swiggy Food On Train Search By Train
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