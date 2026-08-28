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हिंदी न्यूज़बिजनेसभारत में Gold Loan ने दो परिवारों को बनाया अरबपति, तिजोरी में है 273 टन सोना

भारत में Gold Loan ने दो परिवारों को बनाया अरबपति, तिजोरी में है 273 टन सोना

Gold Loan के बिजनस ने मुथूट और मणप्पुरम जैसे परिवारों की दौलत अरबों डॉलर तक पहुंचा दी है. दोनों कंपनियों के पास सेफ्टी के तौर पर कुल 273 टन सोना है. सोने से खड़ा हुआ अरबों का बिजनस

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 28 Aug 2026 11:49 AM (IST)
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भारत में सोने को अक्सर लोग मुश्किल समय की बचत मानते हैं, लेकिन इसी सोने ने दो भारतीय परिवारों के लिए अरबों डॉलर की दौलत खड़ी कर दी. गोल्ड लोन के ज्यादा बिजनेस ने मुथूट फाइनेंस और मणप्पुरम फाइनेंस को देश की बड़ी गोल्ड लोन कंपनियों में शामिल कर दिया है.  इन कंपनियों के पीछे खड़े परिवारों की जायदाद भी अब अरबों डॉलर में पहुंच चुकी है.

मुथूट फाइनेंस के जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट और उनके परिवार की जायदाद करीब 9.9 अरब डॉलर है. वहीं,  मणप्पुरम फाइनेंस के चेयरमैन वी.पी. नंदकुमार की कुल जायदाद करीब 1.4 अरब डॉलर आंकी गई है. दोनों की जायदाद ज्यादा होने में गोल्ड लोन बिजनेस का बड़ा हिस्सा रही है.

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1887 में शुरू हुआ मुथूट परिवार का बिजनेस 

मुथूट परिवार का बिजनेस 1887 में केरल से शुरू हुआ था. मुथूट निनान मथाई ने उस समय सामान बेचने की एक दुकान शुरू की थी. बाद में परिवार ने चिट फंड के जरिए किसानों और एस्टेट में काम करने वाले लोगों को पैसे उधार देने का काम शुरू किया.

साल 1939 में परिवार ने सोने के बदले कर्ज देना शुरू किया. करीब 40 साल बाद बिजनेस तीन भाइयों में बांटा गया. सबसे बड़े बेटे मथाई जॉर्ज मुथूट ने उस लेंडिंग कंपनी को आगे किया, जो बाद में मुथूट फाइनेंस बनी.

आज मुथूट फाइनेंस भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन कंपनी है. कंपनी के पास करीब 210 टन सोना सेफ्टी के तौर पर रखा है. जून तक उसका गोल्ड लोन बिजनेस 2020 के मुकाबले चार गुना ज्यादा होकर करीब 18.5 अरब डॉलर हो चुका था. इसके करीब 30 लाख कस्टमर हैं

मणप्पुरम ने भी बदला बिजनेस

मणप्पुरम फाइनेंस के चेयरमैन वी.पी. नंदकुमार ने अपने पिता के गिरवी रखने और पैसे उधार देने वाले बिजनेस को संभालकर शुरुआत की. 32 साल की उम्र में उन्होंने केरल के वालापड में बिजनेस की जिम्मेदारी ली. 1990 के करीब 5,6 साल बाद तक कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हो गई.

बाद में कंपनी ने गोल्ड लोन पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया. 2007 में नंदकुमार ने ICRA की मदद से भारतीय परिवारों के पास मौजूद सोने का अंदाजा लगाया. रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय परिवारों के पास करीब 18,000 से 25,000 टन सोना था. इसके बाद कंपनी ने गोल्ड लोन को अपने बिजनेस का मुख्य हिस्सा बनाया और सिक्वोया कैपिटल से 1.4 करोड़ डॉलर की फंडिंग भी जुटाई.

आज मणप्पुरम माइक्रोफाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, बिजनेस और गाड़ी लोन जैसे इलाकों में भी काम कर रही है. वहीं मुथूट ने मॉर्गेज, आईटी, ऊर्जा, रियल एस्टेट, शिक्षा, हेल्थकेयर और हॉस्पिटैलिटी जैसे इलाकों में बिजनेस फैलाया है. लेकिन , दोनों कंपनियों के बिजनेस की सबसे मजबूत नींव आज भी गोल्ड लोन ही है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Gold Loan Muthoot Finance Manappuram Finance
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