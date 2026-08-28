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हिंदी न्यूज़बिजनेससंकट को चीरते हुए हॉर्मुज से आ रहा इराक का तेल, BPCL ने झोंकी पूरी ताकत

संकट को चीरते हुए हॉर्मुज से आ रहा इराक का तेल, BPCL ने झोंकी पूरी ताकत

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने होर्मुज से होकर इराक से तेल आने का बीड़ा उठाया है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 28 Aug 2026 12:24 PM (IST)
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  • बीपीसीएल ने इराक से जोखिम भरा कच्चा तेल आयात किया.
  • सुरक्षित लाने हेतु फुजैराह में 'शिप-टू-शिप' स्थानांतरण किया.
  • युद्ध से फंसे तेल पर इराक ने दी भारी छूट.

सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से इराकी कच्चा तेल लाने के लिए एक टैंकर किराए पर लिया है. यह काम BPCL के लिए काफी जोखिम भरा है क्योंकि अमेरिका-ईरान में तनाव और मिडिल ईस्ट में संकट अभी भी जारी है.

खतरों के बीच तेल आ रहा भारत

1 अप्रैल 2026 से शुरू हुए इस वित्तीय वर्ष में BPCL की इराक से यह तेल की पहली खरीद है. BPCL ने इराक की सरकारी तेल विपणन कंपनी 'SOMO' 10 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है. अमेरिका और ईरान के बीच फरवरी के अंत से शुरू हुई लड़ाई के बाद इस होर्मुज (Strait of Hormuz) से भारत आने वाला यह पहला इराकी शिपमेंट है.

दोनों कंपनियों के बीच यह सौदा फ्री-ऑन-बोर्ड (FOB) के आधार पर हुआ है. इसका मतलब है कि तेल को इराक के टर्मिनल से भारत तक सुरक्षित लाने की पूरी जिम्मेदारी इराक की नहीं, बल्कि खुद खरीदार यानी BPCL की है. 

भारत के रास्ते इराकी तेल

BPCL के डायरेक्टर (फाइनेंस) वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता ने जानकारी दी है कि यह जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुका है. सुरक्षा कारणों के चलते इस तेल को सीधे भारतीय बंदरगाह पर लाने के बजाय संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह (Fujairah) तट के पास 'शिप-टू-शिप' ट्रांसफर तकनीक के जरिए दूसरे सुरक्षित जहाजों में शिफ्ट किया जा रहा है, जहां से इसे भारत लाया जाएगा. 

जोखिम के बदले कंपनी को क्या होगा फायदा?

पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण सप्लाई में रुकावट आने से पहले इराक भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर था. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, युद्ध और होर्मुज की नाकेबंदी जैसी स्थिति के कारण इराक का तेल टर्मिनल के अंदर ही फंसा हुआ था इसलिए फाइनरों और ट्रेडर्स को लुभाने के लिए इराक ने अपने अगस्त-लोडिंग 'बसरा क्रूड' पर दुबई बेंचमार्क के मुकाबले 25 से 30 डॉलर प्रति बैरल का डिस्काउंट दे रहा है. 

कंपनी के चीफ ने आगे कहा, "एक बार जब हम इस रास्ते से सफल हो जाएंगे, तो शायद अगले महीने से हम SOMO और इस तरफ उपलब्ध अन्य स्रोतों से कुछ और कार्गो लाने की प्लानिंग बना सकते हैं."

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
Iraq Crude Oil BPCL
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