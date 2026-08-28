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हिंदी न्यूज़बिजनेसZepto Blinkit और Swiggy से कैसे खरीदें चीनी? हर जगह एक जैसी नहीं है लिमिट

Zepto Blinkit और Swiggy से कैसे खरीदें चीनी? हर जगह एक जैसी नहीं है लिमिट

Online Sugar Limit: चीनी की बढ़ती कीमतों के बाद ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जैप्टो, स्विगी और ब्लिंकिट ने चीनी खरीद पर लिमिट लगा दी है. जानिए कहां से आप कितनी चीनी खरीद सकते हैं.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 28 Aug 2026 11:14 AM (IST)
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Latest Sugar Price: चीनी के बढ़ते दामों को लेकर देश में हाहाकार मचा हुआ है. सरकार की ओर से चीनी की जमाखोरी को लेकर उठाए गए कदमों के बाद अब जैप्टो, ब्लिंकिट और स्विगि जैसे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्मस ने भी चीनी की खरीद पर लिमिट तय कर दी है. हालांकि सभी पर लिमिट एक जैसी नहीं है. जानिए अब आप ऑनलाइन चीनी कैसे खरीद पाएंगे और कितने किलो खरीद पाएंगे. 

आज रक्षाबंधन का त्योहार है और इससे पहले ही चीनी के दाम तेजी से चढ़ गए हैं और अब कई क्विक कॉमर्स ऐप और बड़े स्टोर एक बार में तय मात्रा से ज्यादा चीनी नहीं दे रहे हैं. इन प्लेटफॉर्मस का मकसद यह है कि लोग एक साथ ज्यादा स्टॉक न कर लें और बाकी ग्राहकों को भी चीनी मिलती रहे.

ब्लिंकिट ने लगाई 2 किलो की लिमिट

जेप्टो, ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट पर कुछ चीनी प्रोडक्ट्स पर पैक की संख्या तय कर दी गई है. स्विगी इंस्टामार्ट पर एक ब्रांड की चीनी सिर्फ दो पैकेट यानी दो किलो तक ही ऑर्डर हो पा रही है, जबकि ब्लिंकिट पर कुछ पैक पर दो किलो से ज्यादा की खरीद नहीं हो रही.

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ब्लिंकिट पर एक ब्रांड का सिर्फ एक तीन किलो का पैक और जेप्टो पर एक ब्रांड का सिर्फ दो किलो का पैक लेने की छूट है.  यह लिमिट हर जगह एक जैसी नहीं है. यह ऐप, इलाके, ब्रांड और स्टॉक के हिसाब से बदल रही है.

बिगबास्केट पर मिल रहे 6 पैक

आपको बता दें कि दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में बिगबास्केट पर कुछ ब्रांड के छह पैक तक मिल रहे हैं, यानी यह पूरे देश के लिए लगाई गई कोई सरकारी रोक नहीं है.  फिलहाल साधारण दुकानों पर चीनी 55 से 60 रुपए किलो बिक रही है. सरकार के मुताबिक देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आम जनता को घबराने की कोई जरूरत नहीं है. आने वाले वक्त में चीनी के दाम कम होंगे.

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 28 Aug 2026 11:14 AM (IST)
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