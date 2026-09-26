गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसMDR लागू होने के बाद भी UPI पर मिलेगी सब्सिडी, खर्च पर सरकार का नया प्लान

MDR लागू होने के बाद भी UPI पर मिलेगी सब्सिडी, खर्च पर सरकार का नया प्लान

15 अक्टूबर से बड़े UPI भुगतानों पर MDR लागू होगा. इसके बावजूद सरकार UPI के लिए सब्सिडी जारी रखने पर विचार कर रही है. जानिए सरकार और बैंक का नया प्लान क्या है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 26 Sep 2026 12:26 PM (IST)
Preferred Sources

आज यूपीआई से पेमेंट करने वालों के मन में सब्सिडी को लेकर काफी सवाल आ रहे है. असल में UPI पेमेंट पर MDR लागू होने के बाद भी सरकार पूरी तरह से सब्सिडी बंद करने के मूड में नहीं है.

दरअसल, 15 अक्टूबर 2026 से 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर 0.4 फीसदी MDR लागू होने वाला है. हालांकि, ये आम आदमी से नहीं लिया जाएगा. व्यक्ति से व्यक्ति को किए जाने वाले UPI पेमेंट बिना फीस के ही जारी रहेंगे. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
आज कितना है रसोई गैस का दाम, दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में कितने में मिल रहा है सिलेंडर?
आज कितना है रसोई गैस का दाम, दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में कितने में मिल रहा है सिलेंडर?
बिजनेस
'सिर्फ चीनी बेचने से नहीं चलेगा काम', नितिन गडकरी ने ऐसा क्यों कहा?
'सिर्फ चीनी बेचने से नहीं चलेगा काम', नितिन गडकरी ने ऐसा क्यों कहा?
बिजनेस
बैंक देर से क्रेडिट करता है आपकी सैलरी तो क्या उसपर लगता है जुर्माना?
बैंक देर से क्रेडिट करता है आपकी सैलरी तो क्या उसपर लगता है जुर्माना?
बिजनेस
26 सितंबर को कितने का मिल रहा है पेट्रोल-डीजल? घर से निकलने से पहले चेक करें रेट
26 सितंबर को कितने का मिल रहा है पेट्रोल-डीजल? घर से निकलने से पहले चेक करें रेट

कौन तय करेगा सब्सिडी?
सरकार और बैंक मिलकर सब्सिडी तय करने वाले हैं. MDR लागू होने के बाद सरकार UPI के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद की जांच करने वाली है. वित्त मंत्रालय और बैंक इस बात पर चर्चा करेंगे कि आगे कितनी सब्सिडी की जरूरत है और इसे किस तरीके से दिया जाए.  

इसका कारण ये है कि MDR से मिलने वाली रकम UPI को चलाने और उसके पूरे ढांचे को संभालने का खर्च पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाएगी. इसलिए सरकार अभी ये तय कर रही है कि बाकी खर्च में कितनी मदद जारी रखी जाए.

2000 रुपए तक के UPI पेमेंट पर क्या होगा?
2000 रुपए तक के दुकानदार को पेमेंट करने पर MDR नहीं लगेगा. इसके अलावा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने वाले UPI पेमेंट पर भी कोई MDR नहीं लगाया जाएगा.

सरकार ने साफ किया है कि आम ग्राहक से UPI पेमेंट के लिए अलग से शुल्क नहीं लिया जाएगा. यानी रोज की चीजें, किराना, सब्जी, कैब या दूसरी छोटी खरीदारी के लिए किए जाने वाले ज्यादातर पेमेंट पर ग्राहकों को कोई नया शुल्क नहीं देना होगा.

MDR क्यों लगाया जा रहा है?
UPI का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है. लेकिन हर पेमेंट को पूरा करने के पीछे बैंक, पेमेंट कंपनियों और तकनीक का खर्च आता है. अब तक इस खर्च का एक हिस्सा बैंक और पेमेंट कंपनियां उठाती थीं और सरकार मदद करती थी.

MDR लागू करने का मकसद इस व्यवस्था के लिए एक कमाई का जरिया तैयार करना है. इससे UPI व्यवस्था को लंबे समय तक चलाने में मदद मिलेगी.

क्या MDR का ग्राहक देंगे?
सरकार ने इस मामले में पहले ही साफ किया है कि MDR ग्राहक से सीधे वसूल नहीं किया जाएगा. MDR पेमेंट व्यवस्था से जुड़े पक्षों के बीच बांटा जाएगा. सरकार और बैंक ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि दुकानदार इस शुल्क का बोझ ग्राहकों पर अलग से न डालें.  

इसलिए अगर आप किसी दुकान पर UPI से पेमेंट करते हैं तो दुकानदार आपसे ये कहकर अलग से पैसे नहीं मांग सकता कि ये MDR फीस है.

UPI को चलाने में कितना खर्च आता है?
UPI को चलाने में बैंकिंग ढांचे, पेमेंट व्यवस्था, सुरक्षा और तकनीकी सुविधाओं पर बड़ी रकम खर्च होती है. सरकार के अनुमान के मुताबिक, UPI व्यवस्था को चलाने की सालाना लागत करीब 20000 करोड़ रुपए तक है.

इसी वजह से सरकार अब MDR और सब्सिडी दोनों को मिलाकर ऐसी व्यवस्था तैयार करना चाहती है जिससे UPI का खर्च लंबे समय तक संभाला जा सके.

आज कितना है रसोई गैस का दाम, दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में कितने में मिल रहा है सिलेंडर?

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 26 Sep 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
MDR UPI Payments
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
आज कितना है रसोई गैस का दाम, दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में कितने में मिल रहा है सिलेंडर?
आज कितना है रसोई गैस का दाम, दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में कितने में मिल रहा है सिलेंडर?
बिजनेस
'सिर्फ चीनी बेचने से नहीं चलेगा काम', नितिन गडकरी ने ऐसा क्यों कहा?
'सिर्फ चीनी बेचने से नहीं चलेगा काम', नितिन गडकरी ने ऐसा क्यों कहा?
बिजनेस
बैंक देर से क्रेडिट करता है आपकी सैलरी तो क्या उसपर लगता है जुर्माना?
बैंक देर से क्रेडिट करता है आपकी सैलरी तो क्या उसपर लगता है जुर्माना?
बिजनेस
26 सितंबर को कितने का मिल रहा है पेट्रोल-डीजल? घर से निकलने से पहले चेक करें रेट
26 सितंबर को कितने का मिल रहा है पेट्रोल-डीजल? घर से निकलने से पहले चेक करें रेट
Advertisement

वीडियोज

पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
पहचान उजागर करने के मामले में CM Samrat पर होगी कार्रवाई?
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा विपक्ष लेकर रहेगा? | Breaking | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
पंजाब
पंजाब कांग्रेस में एकता की कोशिश बेअसर? चन्नी के इस कदम से सियासत गर्म
पंजाब कांग्रेस में एकता की कोशिश बेअसर? चन्नी के इस कदम से सियासत गर्म
क्रिकेट
भाईचारा ऑन टॉप, धवन को वाइफ से ज्यादा रोहित शर्मा से प्यार! वीडियो ने उड़ाए होश 
भाईचारा ऑन टॉप, धवन को वाइफ से ज्यादा रोहित शर्मा से प्यार! वीडियो ने उड़ाए होश 
बॉलीवुड
दूसरे ही दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी 60 करोड़ के हुई पार
दूसरे ही दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी 60 करोड़ के हुई पार
इंडिया
कहीं भारी बारिश तो कहीं तूफान! मौसम विभाग ने देश में जारी किया अलर्ट
कहीं भारी बारिश तो कहीं तूफान! मौसम विभाग ने देश में जारी किया अलर्ट
इंडिया
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
एग्रीकल्चर
खेत में घास उगाकर कैसे होती है कमाई, जान लीजिए तरीका
खेत में घास उगाकर कैसे होती है कमाई, जान लीजिए तरीका
Home Tips
Induction Cooktop Cleaning Tips: क्या गंदा हो गया है इंडक्शन चूल्हा? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं
क्या गंदा हो गया है इंडक्शन चूल्हा? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget