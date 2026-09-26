आज कितना है रसोई गैस का दाम, दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में कितने में मिल रहा है सिलेंडर?

महीने के आखिर में रसोई गैस सिलेंडर के दाम को लेकर अच्छी खबर है. आज यानी 26 सितंबर 2026 को घरेलू और कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. देश के प्रमुख शहरों में 14.2 किलो और 19 किलो वाले गैस सिलेंडर के दाम पहले की तरह बने हुए हैं.

अगर आप आज सिलेंडर बुक करने वाले हैं तो आपको पता होना ही चाहिए कि आपके शहर में आपको कितने रुपए चुकाने होंगे. यहां से आप घरेलू के साथ साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर का रेट चेक कर सकते हैं.

दिल्ली में आज कितने का है गैस सिलेंडर?

राजधानी दिल्ली में आज 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए में मिल रहा है तो वहीं कमर्शियल वाला 2,747.50 रुपए में मिल रहा है.

शहर अनुसार, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम-

दिल्ली- 942 रुपए

मुंबई- 941.50 रुपए

कोलकाता- 968 रुपए

चेन्नई- 957.50 रुपए

बेंगलुरु- 944.50 रुपए

हैदराबाद- 994 रुपए

जयपुर- 945.50 रुपए

नोएडा- 939.50 रुपए

गुरुग्राम- 950.50 रुपए

चंडीगढ़- 951.50 रुपए

शहर अनुसार, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम-

क्यों बदलते हैं गैस के दाम?

तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस और कच्चे तेल की कीमत, रुपए की कीमत और दूसरे खर्चों को ध्यान में रखते हुए एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करती हैं.

इसी वजह से हर महीने की शुरुआत में घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडर के दाम में बदलाव देखने को मिल सकता है. हालांकि, हर महीने कीमत बढ़े या घटे, यह जरूरी नहीं है.

आज आपके शहर में कितने का मिलेगा सिलेंडर?

अगर आप आज गैस सिलेंडर बुक करने जा रहे हैं तो अपने शहर के हिसाब से कीमत जरूर देख लें. अलग-अलग शहरों में स्थानीय कर और ढुलाई का खर्च अलग होने की वजह से सिलेंडर की कीमत में थोड़ा अंतर हो सकता है.

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