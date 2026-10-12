धरावी के लिए नया सवेरा, प्रणव अडानी ने किया भूमि पूजन, मिलेंगे 350 sq ft के मकान

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में धारावी के निवासियों के सुंदर और सुरक्षित घर का सपना अब पूरा होने जा रहा है. धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत पुनर्वास निर्माण का काम आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है. आज अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के निदेशक प्रणव अडानी ने 22 एकड़ की माटुंगा रेलवे साइट पर भूमि पूजन किया. समारोह में महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे.

यह परियोजना 22 एकड़ जमीन पर बनाई जा रही है. इसमें कुल 10 टावर बनेंगे. इनमें 10,432 पुनर्वास अपार्टमेंट और 1,379 व्यावसायिक और औद्योगिक यूनिट होंगे. हर पात्र परिवार को 350 वर्ग फुट का घर मिलेगा. यह घर इन-सीटू पुनर्वास योजना के तहत दिए जाएंगे. अडानी नवभारत डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (ANDPL) इस परियोजना को संभाल रही है.

बेहतर जीवन जी सकेंगे लोग- प्रणव अडानी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रणव अडानी ने कहा, “हर परिवार को ऐसा घर चाहिए, जहां वह सुरक्षित महसूस करे और अपने बच्चों के भविष्य की योजना बना सके. हम धरावी के परिवारों की भावनाओं को समझते हैं. माटुंगा में हम 10 टावर बना रहे हैं. इनमें 10 हजार 432 घर और 1379 व्यावसायिक यूनिट होंगे. यहां परिवार बेहतर जीवन जी सकेंगे.”

इस दौरान झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. महेंद्र काल्याणकर ने कहा, “यह धरावी के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. हमारा ध्यान सुरक्षित और आधुनिक घर देने पर है. साथ ही अच्छी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी.”

तीन चरणों में सौंपे जाएंगे 10 टावर

बता दें कि पहले सेक्टर 6 और सेक्टर 1 के पात्र निवासियों को माटुंगा में घर दिए जाएंगे. इसके बाद लगभग 4,500 अन्य पात्र परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर घर मिलेंगे. 10 टावर तीन चरणों में सौंपे जाएंगे. पहले पांच टावर मार्च 2029 तक तैयार हो जाएंगे. अगले दो टावर अगस्त 2029 तक और बाकी तीन टावर अगस्त 2030 तक सौंप दिए जाएंगे.

हर टावर 37 से 39 मंजिला होगा. इसमें 10 से 12 पैसेंजर लिफ्ट और दो फायर लिफ्ट होंगी. व्यावसायिक यूनिट के लिए अलग से दो लिफ्ट भी होंगी. सुविधाओं में किंडरगार्टन, सामुदायिक हॉल, पोडियम गार्डन, बैठने की जगह, सोसाइटी ऑफिस और पूजा स्थल शामिल हैं. हर पुनर्वास इमारत में 10 प्रतिशत व्यावसायिक जगह ऐसी रखी जाएगी, जिससे आम सुविधाओं के रखरखाव का खर्च निकले. अडानी नवभारत डेवलपर्स इमारतों और साझा सुविधाओं का 10 साल तक रखरखाव करेगी.

22,500 वर्ग फुट में फैला है सेंटर

इस भूमि पूजन से पहले गांधी जयंती पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धरावी एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया था. वहां लोग नए घरों का मॉडल, 3डी वॉकथ्रू और अन्य सुविधाएं देख सकते हैं. सेंटर 22,500 वर्ग फुट में फैला है. ANDPL के सीईओ अनिल सरदाना ने कहा, “एक्सपीरियंस सेंटर में लोगों ने नए घरों को करीब से देखा. अब निर्माण शुरू हो गया है. हमारा ध्यान समय पर घर सौंपने और लंबे समय तक रखरखाव पर है.”

पूरे प्रोजेक्ट में दुकानें, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पार्क, पूजा स्थल और अच्छी परिवहन व्यवस्था भी होगी. जरूरी सुविधाएं 15 मिनट की पैदल दूरी में उपलब्ध रहेंगी. यह परियोजना धरावी के लोगों को सुरक्षित घर, बेहतर सुविधाएं और अच्छा भविष्य देने के लिए शुरू की गई है.