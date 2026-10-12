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हिंदी न्यूज़बिजनेसधरावी के लिए नया सवेरा, प्रणव अडानी ने किया भूमि पूजन, मिलेंगे 350 sq ft के मकान

धरावी के लिए नया सवेरा, प्रणव अडानी ने किया भूमि पूजन, मिलेंगे 350 sq ft के मकान

माटुंगा रेलवे साइट पर अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के निदेशक प्रणव अडानी ने धरावी पुनर्वास परियोजना का भूमि पूजन किया. धरावी के पात्र निवासियों के लिए नए घरों का निर्माण औपचारिक रूप से शुरू हो गया है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 12 Oct 2026 07:57 PM (IST)
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देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में धारावी के निवासियों के सुंदर और सुरक्षित घर का सपना अब पूरा होने जा रहा है. धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत पुनर्वास निर्माण का काम आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है. आज अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के निदेशक प्रणव अडानी ने 22 एकड़ की माटुंगा रेलवे साइट पर भूमि पूजन किया. समारोह में महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे.

यह परियोजना 22 एकड़ जमीन पर बनाई जा रही है. इसमें कुल 10 टावर बनेंगे. इनमें 10,432 पुनर्वास अपार्टमेंट और 1,379 व्यावसायिक और औद्योगिक यूनिट होंगे. हर पात्र परिवार को 350 वर्ग फुट का घर मिलेगा. यह घर इन-सीटू पुनर्वास योजना के तहत दिए जाएंगे. अडानी नवभारत डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (ANDPL) इस परियोजना को संभाल रही है.

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बेहतर जीवन जी सकेंगे लोग- प्रणव अडानी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रणव अडानी ने कहा, “हर परिवार को ऐसा घर चाहिए, जहां वह सुरक्षित महसूस करे और अपने बच्चों के भविष्य की योजना बना सके. हम धरावी के परिवारों की भावनाओं को समझते हैं. माटुंगा में हम 10 टावर बना रहे हैं. इनमें 10 हजार 432 घर और 1379 व्यावसायिक यूनिट होंगे. यहां परिवार बेहतर जीवन जी सकेंगे.”

इस दौरान झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. महेंद्र काल्याणकर ने कहा, “यह धरावी के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. हमारा ध्यान सुरक्षित और आधुनिक घर देने पर है. साथ ही अच्छी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी.”

तीन चरणों में सौंपे जाएंगे 10 टावर

बता दें कि पहले सेक्टर 6 और सेक्टर 1 के पात्र निवासियों को माटुंगा में घर दिए जाएंगे. इसके बाद लगभग 4,500 अन्य पात्र परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर घर मिलेंगे. 10 टावर तीन चरणों में सौंपे जाएंगे. पहले पांच टावर मार्च 2029 तक तैयार हो जाएंगे. अगले दो टावर अगस्त 2029 तक और बाकी तीन टावर अगस्त 2030 तक सौंप दिए जाएंगे.

हर टावर 37 से 39 मंजिला होगा. इसमें 10 से 12 पैसेंजर लिफ्ट और दो फायर लिफ्ट होंगी. व्यावसायिक यूनिट के लिए अलग से दो लिफ्ट भी होंगी. सुविधाओं में किंडरगार्टन, सामुदायिक हॉल, पोडियम गार्डन, बैठने की जगह, सोसाइटी ऑफिस और पूजा स्थल शामिल हैं. हर पुनर्वास इमारत में 10 प्रतिशत व्यावसायिक जगह ऐसी रखी जाएगी, जिससे आम सुविधाओं के रखरखाव का खर्च निकले. अडानी नवभारत डेवलपर्स इमारतों और साझा सुविधाओं का 10 साल तक रखरखाव करेगी.

22,500 वर्ग फुट में फैला है सेंटर

इस भूमि पूजन से पहले गांधी जयंती पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धरावी एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया था. वहां लोग नए घरों का मॉडल, 3डी वॉकथ्रू और अन्य सुविधाएं देख सकते हैं. सेंटर 22,500 वर्ग फुट में फैला है. ANDPL के सीईओ अनिल सरदाना ने कहा, “एक्सपीरियंस सेंटर में लोगों ने नए घरों को करीब से देखा. अब निर्माण शुरू हो गया है. हमारा ध्यान समय पर घर सौंपने और लंबे समय तक रखरखाव पर है.”

पूरे प्रोजेक्ट में दुकानें, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पार्क, पूजा स्थल और अच्छी परिवहन व्यवस्था भी होगी. जरूरी सुविधाएं 15 मिनट की पैदल दूरी में उपलब्ध रहेंगी. यह परियोजना धरावी के लोगों को सुरक्षित घर, बेहतर सुविधाएं और अच्छा भविष्य देने के लिए शुरू की गई है.

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 07:57 PM (IST)
Tags :
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