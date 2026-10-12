Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसकभी एलन मस्क से ज्यादा अमीर थे मुकेश अंबानी, फिर कैसे पलट गई बाजी?

कभी एलन मस्क से ज्यादा अमीर थे मुकेश अंबानी, फिर कैसे पलट गई बाजी?

फोर्ब्स की ग्लोबल रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट में आज एलन मस्क पहले स्थान पर हैं. वहीं, मुकेश अंबानी 21वें नंबर पर हैं. लेकिन कभी मुकेश अंबानी, एलन मस्क से भी ज्यादा अमीर थे. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 12 Oct 2026 07:05 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में स्टारलिंक की लॉन्चिंग को लेकर विवाद गहरा गया है. स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क इसको लेकर पिछले कई दिनों से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुंकेश अंबानी पर हमलावर हैं. यह मामला देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा में प्रतिस्पर्धा को लेकर गरमाया हुआ है. एलन मस्क फिलहाल दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं. फोर्ब्स की ग्लोबल रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट में मुकेश अंबानी अरबपतियों में 25वें स्थान पर हैं. यानी एलन मस्क और अंबानी के बीच 24 स्थानों का बड़ा अंतर है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी मुकेश अंबानी, एलन मस्क से भी ज्यादा अमीर थे.

आंकड़ों की बात करें तो साल 2020 के जुलाई महीने में, यानी आज से करीब 6 साल पहले बहुत ही कम समय के लिए ऐसा मौका आया था, जब मुकेश अंबानी की संपत्ति एलन मस्क से ज्यादा हो गई थी. उस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में भारी तेजी और जियो में बड़े निवेशकों के आने की वजह से मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति बढ़कर लगभग 75.9 अरब डॉलर हो गई थी.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
अपनी आंखें खोलें! 1.5 लाख का iPhone या परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस, क्या जरूरी?
अपनी आंखें खोलें! 1.5 लाख का iPhone या परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस, क्या जरूरी?
बिजनेस
त्योहारों पर घर और फ्लैट खरीदने पर भारी छूट, क्या सच में होगी लाखों की बचत?
त्योहारों पर घर और फ्लैट खरीदने पर भारी छूट, क्या सच में होगी लाखों की बचत?
बिजनेस
सितंबर में 5.54% बढ़ी खुदरा महंगाई, खाने-पीने की चीजों के भी बढ़े दाम
सितंबर में 5.54% बढ़ी खुदरा महंगाई, खाने-पीने की चीजों के भी बढ़े दाम
बिजनेस
ठंड आने से पहले कर लें खरीदारी, दिल्ली की इस मार्केट में सस्ते मिलते हैं कंबल
ठंड आने से पहले कर लें खरीदारी, दिल्ली की इस मार्केट में सस्ते मिलते हैं कंबल

इस दौरान उन्होंने बर्नार्ड अर्नाल्ट, वॉरेन बफेट और एलन मस्क जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के पांचवें सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया था. उस समय एलन मस्क की संपत्ति उनसे कुछ पीछे थी. हालांकि कुछ वक्त के लिए ही ऐसा हुआ था.  

नवंबर 2020 के बाद पलट गई बाजी

ब्लूमबर्ग के आंकड़े बताते हैं कि नवंबर 2020 में एलन मस्क की टेस्ला और स्पेसएक्स के शेयरों में ऐतिहासिक उछाल आने की वजह से एलन मस्क की संपत्ति में भारी बढ़ोतरी हुई और वह तेजी से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की रेस में सबसे आगे निकल गए. नवंबर में टेस्ला के S&P 500 में शामिल होने की घोषणा के बाद एलन मस्क की नेटवर्थ तेजी से बढ़कर 170 बिलियन डॉलर से ज्यादा पहुंच गई थी, जबकी इसी वक्त अंबानी की संपत्ति करीब 90 बिलियन डॉलर के आस पास थी.

अब अंबानी-अडानी दोनों को मिलाकर भी आगे हैं एलन मस्क

फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के मुताबिक, एलन मस्क की कुल संपत्ति, भारत के दो सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की कुल संपत्ति को मिलाकर भी ज्यादा है. इस वक्त एलन मस्क की संपत्ति एक ट्रिलियन डॉलर है. जबकि मुकेश अंबानी की संपत्ति सिर्फ 78.9 बिलियन डॉलर है, वहीं अडानी की संपत्ति 76 बिलियन डॉलर है. यानी अंबानी और अडानी की संपत्ति को मिला दिया जाए (154.9 बिलियन डॉलर) तो भी दोनों की संपत्ति एलन मस्क से 845.1 बिलियन डॉलर कम है.

गौरतलब है कि वर्तमान में एलन मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स के अलावा एक्स (पहले ट्विटर), बोरिंग कंपनी, xAI के मालिक और संस्थापक, न्यूरलार्क और ओपनएआई के सह-संस्थापक हैं.

बता दें कि फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट में मुकेश अंबानी वर्तमान में 25वें और गौतम अडानी 28वें नबंर पर हैं. लेकिन याद रहे कि संपत्ति शेयर कीमतों के साथ रोजाना बदलती रहती है. 

यह भी पढ़ें- मस्क का अंबानी पर तीखा हमला, Starlink महंगा है तो फिर डर किस बात का?

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
Read More
Published at : 12 Oct 2026 07:05 PM (IST)
Tags :
Mukesh Ambani Elon Musk Jio Starlink
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
अपनी आंखें खोलें! 1.5 लाख का iPhone या परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस, क्या जरूरी?
अपनी आंखें खोलें! 1.5 लाख का iPhone या परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस, क्या जरूरी?
बिजनेस
त्योहारों पर घर और फ्लैट खरीदने पर भारी छूट, क्या सच में होगी लाखों की बचत?
त्योहारों पर घर और फ्लैट खरीदने पर भारी छूट, क्या सच में होगी लाखों की बचत?
बिजनेस
सितंबर में 5.54% बढ़ी खुदरा महंगाई, खाने-पीने की चीजों के भी बढ़े दाम
सितंबर में 5.54% बढ़ी खुदरा महंगाई, खाने-पीने की चीजों के भी बढ़े दाम
बिजनेस
ठंड आने से पहले कर लें खरीदारी, दिल्ली की इस मार्केट में सस्ते मिलते हैं कंबल
ठंड आने से पहले कर लें खरीदारी, दिल्ली की इस मार्केट में सस्ते मिलते हैं कंबल
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CEC के खिलाफ सारी याचिकाएं मंजूर, 27 अक्टूबर को SC में होगी सुनवाई
CEC के खिलाफ सारी याचिकाएं मंजूर, 27 अक्टूबर को SC में होगी सुनवाई
महाराष्ट्र
विपक्षी दलों के मार्च पर अभिजीत दीपके बोले, 'एक बार फिर लोगों का...'
विपक्षी दलों के मार्च पर अभिजीत दीपके बोले, 'एक बार फिर लोगों का...'
इंडिया
राहुल गांधी के साथ किन 11 नेताओं ने SC में लगाई याचिका? ज्ञानेश कुमार के साथ 4 को बनाया पार्टी
राहुल गांधी के साथ किन 11 नेताओं ने SC में लगाई याचिका? ज्ञानेश कुमार के साथ 4 को बनाया पार्टी
क्रिकेट
3-4 शतक की थी तैयारी, फिर क्यों लिया टेस्ट से संन्यास; विराट कोहली पर दिग्गजों का खुलासा
3-4 शतक की थी तैयारी, फिर क्यों लिया टेस्ट से संन्यास; विराट पर दिग्गजों का खुलासा
साउथ सिनेमा
Jailer 2 ने एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे, रिलीज से पहले ही तोड़ दिया 'टॉक्सिक' का रिकॉर्ड
'जेलर 2' ने एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे, रिलीज से पहले ही तोड़ दिया 'टॉक्सिक' का रिकॉर्ड
विश्व
इकोनॉमिक्स में नोबेल का ऐलान, रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ट को मिला सम्मान
इकोनॉमिक्स में नोबेल का ऐलान, रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ट को मिला सम्मान
इंडिया
राहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आते हैं मैसेज
राहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आते हैं मैसेज
शिक्षा
NEET PG काउंसलिंग राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें आवेदन
NEET PG काउंसलिंग राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें आवेदन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget