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हिंदी न्यूज़बिजनेसStocks to Watch: आज फोकस में रहेंगे ये स्टॉक्स, लगाया गया दांव दिला सकता है मोटा मुनाफा

Stocks to Watch: आज फोकस में रहेंगे ये स्टॉक्स, लगाया गया दांव दिला सकता है मोटा मुनाफा

Stocks to Watch: आज 8 जुलाई को शेयर बाजार में कई स्टॉक्स निवेशकों के फोकस में रहेंगे, जिन पर बड़े कॉर्पोरेट एक्शन, ब्लॉक डील, बिजनेस अपडेट का असर देखने को मिल सकता है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 08 Jul 2026 08:26 AM (IST)
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Stocks to Watch Today on July 8: आज बुधवार को शेयर बाजार में कई स्टॉक्स पर निवेशकों की नजरें टिकी रहती हैं. इनमें बिजनेस अपडेट, बड़े ऑडर्स और कॉर्पोरेट एक्शन का असर दिख सकता है. आइए देखते हैं आज फोकस में रहने वाले शेयरों की लिस्ट:-

Orchid Pharma- ऑर्किड फार्मा ने Pharmasyntez JSC के साथ Exblifep (cefepime/enmetazobactam) के लिए एक लाइसेंसिंग और सप्लाई एग्रीमेंट किया है। Exblifep एक नया कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक है, जिसका इस्तेमाल जटिल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और अस्पताल में होने वाले या वेंटिलेटर से जुड़े बैक्टीरियल निमोनिया (HAP/VAP) के इलाज में किया जाता है. इस एग्रीमेंट के तहत, Pharmasyntez के पास रूस में Exblifep को रजिस्टर करने और उसे कमर्शियलाइज करने के एक्सक्लूसिव अधिकार होंगे, जबकि ऑर्किड देश में तैयार डोजेज फॉर्म की सप्लाई करेगी.

Uno Minda- कंपनी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कदम रखने जा रही है. इसके लिए महाराष्ट्र में 320 करोड़ रुपये के निवेश से नया प्लांट भी लगाया जा रहा है.

HCL Tech- HCLSoftware के डेटा और AI डिवीजन- Actian ने Cloud Software Group के Jaspersoft का अधिग्रहण पूरा कर लिया है. यह 1 जुलाई से प्रभावी हो चुका है. यह आने वाले समय में कंपनी के AI और ऑपरेश्नल रिपोर्टिंग पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा. 

Silver Touch- इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करने के लिए कंपनी को एक AI- बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाने का ऑर्डर RITES से मिला है. इसके चलते आज कंपनी के शेयरों में हलचल दिख सकती है. 

EMS Ltd- दिल्ली जल बोर्ड से कंपनी को करीब 158.28 करोड़ रुपये का  सीवरेज प्रोजेक्ट का ऑर्ड मिला है. इसमें कंपनी सबसे कम बोली लगाने वाली बनकर उभरी.

Embassy Developments- कारोबारी साल 2027 की पहली तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन शानदार रहा है. इस दौरान सालाना आधार पर इसका प्री-सेल्स 338% बढ़कर 868 करोड़ रुपये पर पहुंच चुकी है. 

TCS- आज कंपनी बाजर बंद होने के बाद अपने तिमाही नतीजे का ऐलान करेगी. नतीजों के साथ ही बोर्ड फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान कर सकता है. कंपनी पहले ही इसके लिए 15 जुलाई, 2026 का रिकॉर्ड डेट तय कर चुकी है. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 08 Jul 2026 08:08 AM (IST)
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